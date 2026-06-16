¿Tom Holland y Zendaya se casaron? Esto fue lo que dijo el actor de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Los fans más apasionados de la farándula hollywoodense morían por tener noticias sobre el matrimonio de Tom Holland y Zendaya… y su sueño se hace realidad. El actor de 30 años, que suele mantener su relación lejos de la prensa y las redes, habló en una entrevista reciente sobre los rumores de boda que crecieron durante los últimos meses.

¿Tom Holland confirmó su boda con Zendaya?

Lo que hay que aclarar es que Holland no pronunció una declaración formal de matrimonio, pero su respuesta en Esquire sonó como una confirmación medida a nivel milimétrico. El actor habló por primera vez del tema al explicar cómo reaccionó su familia ante las fotos falsas generadas con inteligencia artificial que pusieron de cabeza a las redes sociales hace unos meses.

Aquellas imágenes mostraban una supuesta boda en el lago de Como y alcanzaron millones de interacciones. Holland incluso contó que su abuela las vio y pensó que no la habían invitado.

Cuando Esquire le preguntó si tuvo que mandar mensajes parecidos a otros familiares para aclarar el malentendido, Holland respondió: “No, porque todos estaban allí”. Eso fue suficiente para que varios medios interpretaran que la ceremonia sí ocurrió y que el actor acaba de confirmar que se casó con Zendaya tiempo atrás.

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El actor no quiso dar más detalles del día. “Eso es todo lo que obtendrán sobre eso”, dijo. Lo que Holland sí hizo fue hablar con amplitud de su relación con Zendaya, a quien llamó Zee. “Nuestro negocio puede presentar situaciones muy estresantes y es muy bonito tener la base de una relación que resistirá la prueba del tiempo”, dijo.

“Podemos apoyarnos mutuamente de formas en que solo nosotros podemos hacerlo, porque solo nosotros entendemos realmente cómo es vivir esta vida, y creo que eso es un lujo enorme, porque sinceramente no entiendo cómo podría tener algo así con cualquier otra persona. Así que, para mí, encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Pero también nunca me había sentido tan apoyado y tan seguro como ahora. Nunca. Punto”.

Breve cronología de su romance

Tom Holland y Zendaya se conocieron en el proceso de Spider-Man: De Regreso a Casa, estrenada en 2017. Él ya había sido elegido como Peter Parker, y ella audicionó para interpretar a Michelle MJ Jones, el personaje que terminaría acompañando su nueva etapa dentro del MCU. Holland recordó en la misma entrevista esa primera impresión con emoción. “Obviamente, estaba muy emocionado ante la posibilidad de trabajar con ella y conocerla”. También contó que Zendaya hizo una audición tan fuerte que obtuvo el papel antes de salir de la sala.

“Destrozó su audición de la mejor manera y consiguió el papel antes de haber salido de la habitación”, relató. De acuerdo con Holland, cuando ella cerró la puerta, la productora Amy Pascal dijo de inmediato: “Bueno, ella se queda con el trabajo”.

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La química entre ambos creció y fue obvia durante toda la trilogía de Spider-Man. Compartieron De Regreso a Casa, Lejos de Casa y Sin Regreso a Casa, aunque por años evitaron confirmar cualquier relación sentimental. En 2021, las fotografías de ambos besándose dentro de un auto hicieron imposible mantener el romance como rumor. A partir de ahí, aparecieron juntos en eventos y alfombras.

El tema del compromiso explotó en enero de 2025, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro con un anillo de diamante. Poco después, reportes de medios estadounidenses dijeron que Holland le había propuesto matrimonio durante las fiestas de fin de año. En marzo de 2026, Law Roach, estilista y amigo cercano de Zendaya, avivó todavía más el tema al declarar en Access Hollywood: “La boda ya ocurrió. Se la perdieron”.

¿En qué películas aparecerán juntos este 2026?

Tom Holland y Zendaya compartirán dos de los estrenos más grandes y espectaculares de 2026. El primero será La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que llega a cines el próximo 16 de julio. En esa adaptación del poema de Homero, Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope. Zendaya será la diosa Atenea.

Pocas semanas, el 31 de julio, llegará Spider-Man: Brand New Day para dejar a los fans boquiabiertos. Holland vuelve como Peter Parker varios años después de los eventos vistos en Sin Regreso a Casa, cuando el mundo olvidó su identidad y sus lazos personales quedaron rotos. Zendaya regresa como MJ.