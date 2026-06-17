James Franco desconcierta a seguidores con extraños videos en TikTok y el director de su nueva película se deslinda

James Franco ha vuelto a los reflectores, aunque no por una alfombra roja ni por el anuncio formal de un gran proyecto. El actor abrió una cuenta de TikTok y comenzó a publicar videos extraños en los que asegura que no está promocionando nada. La reacción fue inmediata: varios usuarios notaron que la cuenta solo sigue a dos perfiles relacionados con ‘Love Meets in the Sunshine’, su nueva película, y comenzaron a sospechar que todo podría tratarse de una campaña de marketing. El director Christian Guiton ya respondió y negó esa versión.

¿Qué aparece en los videos de James Franco?

James Franco publicó su primer video en TikTok el 3 de junio. En la grabación aparece en su casa, con una camiseta azul deteriorada, cinta pegada al frente y el nombre “Bruce Robinson” escrito sobre la prenda. Su mensaje fue directo: “Hola chicos, soy James Franco. Yo, de verdad James Franco. Estoy aquí en mi casa. No estoy promocionando nada, ¿de acuerdo? Estoy creando esta cuenta porque están pasando cosas muy serias”.

James Franco (imagen: Getty)

Los seguidores comenzaron a revisar la cuenta y encontraron un detalle que alimentó las sospechas: Franco solo sigue al perfil oficial de ‘Love Meets in the Sunshine’ y al de Christian Guiton, director de la película. En los comentarios, varios usuarios tomaron el asunto con humor y desconfianza. Uno escribió: “James, con todo respeto, si esto es publicidad para una película, la gasolina cuesta 5 dólares y los huevos siguen siendo caros. No podemos permitirnos que nos estén tomando el pelo ahora mismo”.

La rareza aumentó con los siguientes videos. Franco aparece caminando por una cocina con audios virales, advierte que “Si desaparezco, ya sabes lo que pasó”, insiste en que “no lo estoy inventando” y habla de un supuesto “alien” que estaría en su garaje. Hasta ahora, el actor no ha dado una explicación clara sobre el sentido de las publicaciones.

El director niega que sea promoción de ‘Love Meets in the Sunshine’

La sospecha tomó fuerza porque ‘Love Meets in the Sunshine’ tiene cuentas activas en redes sociales, donde se comparten imágenes detrás de cámaras con James Franco y otros integrantes del elenco. La película terminó su rodaje en noviembre, según Deadline Hollywood, y tiene a Franco junto a Nick Antonyan, Gene Simmons y Forrie J. Smith.

La sinopsis presenta a Franco como un hombre con una enfermedad terminal que convence a un vagabundo gruñón, interpretado por Nick Antonyan, para llevarlo por el desierto en busca de un doctor que quizá existe. El viaje, según la descripción, se convierte en una experiencia caótica, emotiva y transformadora.

Christian Guiton respondió en TikTok el 5 de junio. Dijo que habló con Franco sobre los primeros videos, pero que el actor no le dio demasiadas respuestas, salvo que “descubrí algo… y todos necesitan saberlo”. El propio director reconoció lo extraño de la situación, especialmente porque la cuenta de Franco solo sigue su perfil y el de la película. Aun así, negó que se trate de una campaña planeada: “No es una película de ciencia ficción. No es una película de conspiraciones. Si estuviera promocionando Sunshine, no lo haríamos así”.

El regreso de Franco ocurre bajo la sombra de su polémica

El movimiento en TikTok llega en un momento delicado para James Franco. Entertainment Weekly recuerda que el actor se alejó de Hollywood durante cinco años después de llegar a un acuerdo por una demanda de conducta sexual inapropiada presentada por exalumnas de su escuela de actuación.

El actor James Franco ha perturbado al público con sus extraños videos (James Franco / TikTok)

Aunque ya había iniciado un regreso discreto con proyectos internacionales como el drama ‘Hey Joe’, de Claudio Giovannesi, y películas de género más pequeñas como ‘Bunny-Man’, su presencia sigue cargando el peso de esa etapa. El contexto se volvió más visible después de que Seth Rogen, antiguo colaborador de Franco en películas como ‘Pineapple Express’, dijera que no tiene “planes” de volver a trabajar con él.

Por ahora, los videos de TikTok podrían ser sólo una payasada de Franco… ¿o algo más? Él insiste en que no promociona nada, los seguidores sospechan lo contrario y el director de su nueva película prefiere tomar distancia. La única certeza es que ‘Love Meets in the Sunshine’ ya quedó ligada a una polémica incómoda antes de su estreno.