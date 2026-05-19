‘Yokoso Scooby-Doo!’: Por qué la nueva animación con Matthew Lillard se ve tan diferente

La propuesta animada no se parece a nada de lo que hemos visto antes

Scooby-Doo y Shaggy viajarán a Japón con una apariencia nunca antes vista en la franquicia, misma que lleva décadas cambiando de máscara sin perder el gusto por el misterio. Yokoso Scooby-Doo! será la primera serie original de anime del personaje, con Matthew Lillard y Frank Welker de regreso en los papeles principales.

¿Por qué Yokoso Scooby-Doo! no es como otras series?

Yokoso Scooby-Doo! no repite la animación clásica de Hanna-Barbera ni el estilo digital de entregas recientes. La serie adopta el lenguaje visual del anime japonés, con diseños más expresivos y dinámicos, y una ambientación japonesa que cambia el sabor de la aventura.

La producción corre a cargo de Warner Bros. Animation, con servicios de animación de OLM, el estudio japonés famoso por Pokémon y Berserk. Itsuro Kawasaki dirige el proyecto, con Francisco Paredes como coproductor.

“Yokoso” significa “bienvenido” en japonés y la idea consiste en llevar a Scooby y Shaggy a un territorio desconocido para la marca. Tubi describió el proyecto como una reinvención del universo Scooby-Doo. Adam Lewinson, jefe de contenido de la plataforma, dijo que la serie llevará a Scooby y Shaggy a “un mundo anime audaz ambientado en Japón”, con misterios pensados para varias generaciones.

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De qué trata Yokoso Scooby-Doo!

La historia nos devolverá a Scooby-Doo y Shaggy durante una aventura gastronómica por Japón. Todo empieza como un viaje de comida, pero termina en desastre sobrenatural con monstruos míticos liberados en Japón. Puedes leer la sinopsis completa a continuación:

“Durante un viaje a Japón en la aventura gastronómica definitiva, Scooby-Doo y Shaggy liberan sin querer a cientos de monstruos míticos que comienzan a causar problemas por todo el país. Con la ayuda del tío de Scooby, Daisuke-Doo, junto a nuevos amigos, la chica mágica Yume y el genio de los gadgets Takumi, el grupo se embarca en un nuevo misterio lleno de persecuciones de monstruos y caos divertido.”

En 2009, Scooby-Doo! and the Samurai Sword llevó a Misterio a la Orden a una aventura sobre guerreros y leyendas locales en Japón. Aun así, Yokoso Scooby-Doo! es algo muy distinto porque no se presenta como una película y ya. Será una serie anime original, creada para que la franquicia se encuentre con públicos que ya consumen animación japonesa como parte central de la cultura pop.

El regreso de Matthew Lillard

Matthew Lillard en Dardevil: Born Again

Matthew Lillard volverá a interpretar a Shaggy, personaje que todavía forma parte esencial de su carrera. Primero lo encarnó en las películas live-action Scooby-Doo y Scooby-Doo 2, dirigidas por Raja Gosnell y escritas por James Gunn. Luego heredó la voz animada del personaje tras la muerte de Casey Kasem, y sigue muy presente.

Frank Welker también regresa como Scooby-Doo. Su caso es histórico porque formó parte de la franquicia desde 1969 como la voz de Fred Jones y, con el tiempo, asumió también la voz del perro detective.

Lillard atraviesa, además, una nueva etapa de popularidad, pues en años recientes volvió al centro hollywoodesne por Five Nights at Freddy’s, “Five Nights at Freddy’s 2, Scream 7 y Daredevil: Born Again. También fue anunciado como parte del elenco para Man of Tomorrow, secuela de Superman dentro del DCU de James Gunn.

El actor ha bromeado sobre ese renacimiento y lo atribuye a la nostalgia por los años noventa y dos mil. Pero la respuesta del público en redes sociales es que en realidad Lillard nunca dejó de caer bien, solo hacía falta volver a darle espacio.

Cuándo y dónde se estrena Yokoso Scooby-Doo!

Tubi adquirió los derechos de Yokoso Scooby-Doo! para Norteamérica. A nivel internacional, la serie llegará a través de Cartoon Network, aunque todavía no hay fecha oficial de estreno anunciada.

Con información de Variety.

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