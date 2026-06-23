‘La Odisea’: Michael Caine narrará una versión en audiolibro creada con IA antes del estreno de la película

La inteligencia artificial no deja de encontrar nuevos espacios dentro de la industria del entretenimiento, y ahora llega a una de las obras literarias más influyentes de todos los tiempos. A pocas semanas de que Christopher Nolan presente su esperada adaptación cinematográfica de La Odisea, una compañía tecnológica decidió ofrecer una reinterpretación muy distinta del clásico atribuido a Homero.

Aunque las adaptaciones de la obra abundan en cine, televisión, literatura y otras formas de arte, esta versión tiene todas las miradas encima debido a la manera en que fue producida y por el nombre elegido para guiar a los oyentes a través del largo viaje de Odiseo.

La Odisea con IA

La revelación llegó con ElevenLabs, empresa especializada en tecnologías de audio generadas mediante inteligencia artificial. Esta compañía lanzó una nueva edición de La Odisea en formato audiolibro que utiliza una réplica digital autorizada de la voz de Michael Caine, estrella absoluta del cine británico.

Matt Damon y Zendaya como Odiseo y Atenea, respectivamente (Foto: IMDb)

La producción tiene una duración cercana a las trece horas y se desarrolló mediante herramientas de inteligencia artificial que también participaron en la creación de efectos de sonido y música. La narración principal es responsabilidad de la voz digital de Caine y le acompaña un elenco formado por alrededor de veinte voces procedentes de la biblioteca de la plataforma.

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Christopher Nolan se encuentra a nada de estrenar su propia adaptación cinematográfica del poema y la compañía considera que el audiolibro puede servir como una puerta de entrada para quienes deseen familiarizarse con el material original antes de ver la película. Por si fuera poco, el mismísimo Michael Caine respaldó el proyecto a través de un comunicado emitido por ElevenLabs:

“La Odisea es una de las historias más grandes jamás contadas. Durante casi tres milenios, sus temas sobre la perseverancia, la lealtad, la tentación y el llamado permanente del hogar han resonado entre culturas y generaciones. Al unir la narración clásica con la innovación digital, esta epopeya atemporal se reimagina para las audiencias modernas”.

¿El nuevo audiolibro es una edición íntegra del poema?

Aunque la producción toma como base el texto clásico de Homero, no se trata de una lectura palabra por palabra del poema tal como ha llegado hasta nuestros días.Se trata de una reinterpretación sonora diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva.

Tom Holland en el set de La Odisea (Foto: People)

Según explicó Dustin Blank, responsable de asociaciones estratégicas de la compañía, la meta es ofrecer una nueva forma de aproximarse a él. “Nuestra versión es otra reinterpretación que creemos que funciona muy bien y le hace justicia”, declaró. El desarrollo tuvo una duración de aproximadamente seis semanas. Además de la narración principal, incorpora música generada mediante IA y adaptaciones de audio destinadas a distintos idiomas.

Jack McDermott, integrante de ElevenLabs, dijo que su intención es continuar una tradición que se remonta a miles de años.

“Durante siglos, historias como La Odisea han pasado de una generación a otra mediante la palabra escrita y hablada. Esta producción construye sobre esa tradición combinando creatividad humana con las capacidades más recientes de producción mediante inteligencia artificial”.

Lo que veremos y a quienes veremos en La Odisea de Christopher Nolan

La película de Nolan trasladará al cine la travesía de Odiseo tras la guerra de Troya. La obra original narra un viaje lleno de monstruos, dioses, naufragios y desafíos que impiden al héroe regresar a su hogar, la isla de Ítaca. El elenco está integrado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie y Mia Goth.

Claro que esta no es la primera adaptación de La Odisea en cine. Cada generación encontró nuevas maneras de reinterpretar el viaje de Odiseo y o adaptó a sensibilidades y contextos distintos. Una de las versiones más famosas es Ulises de 1954, protagonizada por Kirk Douglas. ¿Dónde estás, hermano?, de Joel y Ethan Coen, es quizá el ejemplo más célebre, pues transforma el viaje del héroe griego en una aventura ambientada en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión.

La Odisea de Nolan se estrena el 16 de julio. El audiolibro hecho con IA ya está disponible en elevenreader.io y cuenta con 24 capítulos.

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