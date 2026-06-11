Christopher Nolan y su extraña costumbre para evitar que se filtren los guiones de sus películas

Sabemos que Christopher Nolan es uno de los directores más reservados de Hollywood, incluso ahora que sus películas se convierten en eventos masivos mucho antes de llegar a salas. Su método para proteger guiones es conocido y parece sacado de otra época, pero ya varios actores, por fortuna, han revelado y confirmado que forma parte de la liturgia privada con la que recibe a quienes van a entrar en sus mundos ficticios.

Los detalles sobre esa práctica única de Nolan reaparecieron con Oppenheimer, cuando Robert Downey Jr., Emily Blunt y Cillian Murphy hablaron del ritual de lectura de Nolan, mismo que no implica relación alguna con apps carísima u otros malabares con tecnología de punta.

¿Cuál es el método de Christopher Nolan para evitar filtraciones de guion?

Nolan imprime sus guiones en papel rojo con tinta negra, algo que dificulta la lectura, pero que también vuelve muy problemática la copia de las páginas, una vieja estrategia de seguridad usada para evitar filtraciones antes del rodaje. Robert Downey Jr. contó para Entertainment Weekly en 2023 que fue a casa del director para leer Oppenheimer y se encontró con ese formato extraño. “No quiero quejarme, pero está en papel rojo impreso en negro, lo cual es bastante difícil, en el mejor de los casos”, dijo el actor.

Emily Blunt, quien interpretó a Kitty Oppenheimer, agregó que la stiacuón le parecía “un poco inquietante también”. Downey Jr. mantuvo la broma y dijo que quizá esos colores hacían que uno olvidara el guion en cuanto terminaba de leerlo: “Lees el guion, está escrito en primera persona, te transporta, y es un viaje leerlo; al final, el tipo que escribió el guion que acabas de leer te pregunta si quieres hacerlo. Es como ser hipnotizado”.

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En otra entrevista con American TV a principios de 2024, Cillian Murphy también mostró su copia original de Oppenheimer. El libreto estaba ya gastado, con papel rojo y tinta negra. “Siempre están impresos en papel rojo con tinta negra, de forma poco útil, supongo que para evitar fotocopias. Pero no sé quién fotocopia en 2024”, dijo. Comentó que Nolan mantiene esa tradición y que cada página llevaba su nombre como marca de agua, para responsabilizarlo en caso de fuga.

Las películas más taquilleras de Nolan

Ese celo por los guiones le hace compañía a un director que hizo del secreto una parte fundamental de su poder comercial. Nolan, además de ser un vendedor de historia, vende la promesa de entrar a una sala sin que nuestras mentes hayan sido devoradas por filtraciones o explicaciones prematuras. Su mayor éxito sigue siendo El caballero de la noche asciende, estrenada en 2012, con 1.085 mil millones de dólares a nivel mundial. La película dio fin a su trilogía de Batman y cambió para siempre nuestra percepción del superhéroe DC.

Guion de Oppenheimer que quedó en manos de Cillian Murphy

Batman: El caballero de la noche tiene el siguiente lugar, con alrededor de 1.008 mil millones de dólares. Reventó taquillas y elevó el prestigio del cine de superhéroes con su trato sobre el crimen urbano y la tragedia moral. En este sentido, Nolan puede hacer cine de guerra, thriller mental, drama histórico, ciencia ficción filosófica y hasta Batman, y aun así conservar su identidad. Sus guiones en rojo son una manía, sí, pero también forman parte de una ética de control absoluto que ningún estudio le puede cuestionar.

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¿Cuándo sale La Odisea?

Estamos a poco más de un mes de ver la nueva película de Chris Nolan en salas. Hablamos de La Odisea, adaptación del poema épico de Homero que fue filmada en su totalidad por cámaras tipo IMAX. Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey griego que intenta volver a Ítaca tras la guerra de Troya; le acompañan Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron.

Se estrena el 16 de julio.