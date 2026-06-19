Taylor Swift revela la historia detrás de ‘I Knew It, I Knew You’, su canción para ‘Toy Story 5’

La canción forma parte de la nueva entrega de Pixar, que reunirá a Woody, Buzz Lightyear y Jessie

Taylor Swift habló sobre ‘I Knew It, I Knew You’, la canción original que escribió para ‘Toy Story 5’, y explicó por qué su participación en la nueva película de Disney y Pixar tuvo un significado especial para ella. En una entrevista emitida en Good Morning America, retomada por ABC News, la cantante compartió detalles sobre el proceso creativo del tema y sobre la conexión personal que encontró con la franquicia. La película reúne nuevamente a Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una historia donde los juguetes enfrentarán una nueva etapa en la vida de Bonnie.

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¿Qué inspiró a Taylor Swift para escribir ‘I Knew It, I Knew You’?

De acuerdo con ABC News, Taylor Swift encontró la inspiración después de ver una proyección temprana de ‘Toy Story 5’. La cantante explicó que el nuevo capítulo de Jessie, personaje presentado en ‘Toy Story 2’, la llevó de inmediato hacia una idea concreta para la canción.

‘Toy Story 5’ (imagen: IMDb)

“La hemos visto con el corazón roto. Como, ya sabes, hemos visto cómo el coche se alejaba”, dijo Swift. Después añadió: “Me pongo muy sentimentalal hablar de esto.”

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La referencia apunta a uno de los momentos más recordados de la franquicia: la historia de Jessie y su abandono, presentada con la canción ‘When She Loved Me’ (‘Cuando alguien me amaba’), escrita por Randy Newman para ‘Toy Story 2’. Para Swift, la nueva película ofrece una mirada distinta al recorrido emocional de la vaquera.

“En esta película, verla tener un camino diferente, que las cosas resulten un poco diferentes, tiene un arco argumental distinto, hay lecciones que ha aprendido”, comentó. “Eso realmente me hizo sentir que sabía exactamente lo que quería escribir para ella.”

Randy Newman y Jack Antonoff también fueron parte del camino

Taylor Swift también habló del peso de Randy Newman dentro de la identidad musical de ‘Toy Story’. El compositor ha sido una figura central para la saga desde la primera película, estrenada en 1995, y su trabajo ayudó a definir el tono emocional de la franquicia.

“Randy es la única persona que ha escrito las partituras, es la única persona que ha escrito las canciones”, dijo Swift. “Ha sido increíble, me ha apoyado y me ha animado mucho.”

Después de ver la película, Swift llamó a Jack Antonoff, su colaborador de años, para contarle lo que había visto y proponerle trabajar en el tema. “Lo llamé y solté rápidamente: ‘Tengo que ver la nueva Toy Story. Tengo que contarte todo sobre la película, pero tenemos que escribir esta canción. Tenemos que escribir esta canción’, recordó. ‘Estaba tan emocionada. Era una emoción frenética’.”

Una canción sobre vínculos que sobreviven al paso del tiempo

Según Taylor Swift, ‘I Knew It, I Knew You’ aborda amistades, recuerdos y conexiones que permanecen aunque las personas tomen caminos distintos. La cantante explicó que ese tema le importaba especialmente porque dialoga con relaciones que forman parte de diferentes etapas de la vida.

Taylor Swift (Imagen: Instagram, @taylorswift)

“Lo que significa mucho para mí de esta canción es que en la vida tienes amistades, tienes recuerdos con la gente, formas vínculos, y luego, a veces, un camino te lleva por un camino diferente”, dijo Swift. “A veces vuelves a ver a alguien más adelante y piensas: ‘Vaya, ha pasado mucho tiempo’. Pero sigues siendo la misma persona con la que compartí todos esos recuerdos.”

La cantante interpretó recientemente ‘I Knew It, I Knew You’ en la premiere de ‘Toy Story 5’ y también acompañó a Randy Newman en una versión de ‘You’ve Got a Friend in Me’ (‘Yo soy tu amigo fiel’). Su participación suma un nuevo elemento musical a una franquicia donde las canciones han sido parte central de la memoria emocional del público.

Con información de ABC News.

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