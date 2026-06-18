Codirectora de ‘Toy Story 5’ habla sobre el futuro de la saga y posibles nuevas secuelas

‘Toy Story 5’ llega con una carga compleja: si ‘Toy Story 3’ ya había funcionado como una despedida emocional para Andy, Woody y el resto de los juguetes, ¿por qué volver otra vez a la franquicia? En una entrevista reciente, Kenna Harris, codirectora de la nueva entrega de Pixar, habló sobre la presión de continuar una de las sagas animadas más queridas del cine y explicó por qué esta quinta película busca justificar su existencia. La película, dirigida por Andrew Stanton, retoma a Bonnie en una etapa distinta, mientras sus juguetes empiezan a sentirse desplazados por la tecnología.

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¿Por qué Pixar decidió hacer ‘Toy Story 5’ después de tantos años?

La duda no es menor para los fans. ‘Toy Story 3’ dejó una imagen de cierre muy poderosa con Andy entregando sus juguetes a Bonnie, mientras que ‘Toy Story 4’ separó a Woody del grupo para iniciar una nueva etapa junto a Bo Peep. Por eso, cada nueva secuela carga con la obligación de demostrar que todavía hay algo importante que contar.

‘Toy Story 5’ (imagen: IMDb)

Kenna Harris reconoce que el listón está alto porque las películas anteriores dejaron una marca fuerte. En su explicación, la nostalgia no aparece solo como estrategia para atraer al público que creció con la saga, sino como parte del conflicto emocional de los personajes. “Todas estas películas son muy buenas. Pero si sientes nostalgia por Toy Story de alguna manera, esta película realmente cumple con las expectativas, porque habla sobre la nostalgia y cómo los personajes también experimentan ese sentimiento”, dijo.

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La codirectora también adelantó que los dispositivos digitales tendrán un papel más complejo de lo esperado. “Los dispositivos de la película se exploran de una manera que podría sorprenderte. Y las secuencias de juego en particular, ¡son divertidísimas!”, agregó.

La tecnología cambia el lugar de los juguetes

La premisa de ‘Toy Story 5’ parte de un cambio reconocible para muchas familias, los juguetes ya no compiten únicamente entre ellos por la atención de los niños, sino contra pantallas, aplicaciones y dispositivos. En la película, Bonnie es mayor y está más expuesta a la tecnología, lo que deja a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos en una posición incómoda.

La productora Lindsey Collins explicó que el atractivo de la película está en mezclar un tono nostálgico con una preocupación contemporánea. “Para mí, aunque aborda un tema muy moderno y actual, es una hermosa combinación de un toque nostálgico y un tema relevante”, afirmó.

Ese enfoque también conecta con lo dicho por Tom Hanks a la BBC, donde habló del uso excesivo de pantallas y de una escena marcada por el resplandor azul de los teléfonos en dormitorios. En esa misma línea, Tim Allen señaló que muchos jóvenes están acostumbrados a historias breves, con arcos narrativos que se resuelven en pocos segundos.

¿Podría haber una ‘Toy Story 6’?

Aunque ‘Toy Story 5’ todavía debe enfrentar la respuesta del público, MovieWeb preguntó por una posible continuación. Kenna Harris mencionó una idea que podría abrir otro camino para la franquicia: la cultura actual de los coleccionables, las cajas sorpresa y los objetos decorativos. El tema tiene relación con ‘Toy Story 2’, donde Woody descubría su valor como pieza de colección, pero Harris señaló que esa cultura cambió mucho desde entonces.

‘Toy Story 5’ (imagen: Disney Pixar)

“Hoy en día, es muy popular tener estos increíbles objetos de colección, decorar la habitación, hacer cajas sorpresa y demás… No tenemos planes iniciales de explorar más allá de esta [película] porque estamos agotados de haberla terminado. Pero a todos nos encanta hablar de los ‘qué pasaría si…’, y los objetos de colección han sido un divertido ‘¿qué pasaría si…?’”, dijo.

Por ahora, no hay planes iniciales para una nueva secuela después de ‘Toy Story 5’. Aun así, la conversación deja claro que Pixar todavía ve posibilidades narrativas dentro de este universo, especialmente si encuentra temas actuales que dialoguen con la historia emocional de los juguetes.

Con información de MovieWeb.

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