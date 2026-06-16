‘Toy Story 5’: Tom Hanks explica el mensaje de la película sobre el uso excesivo de pantallas

‘Toy Story 5’ tendrá como nueva amenaza para Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos a la tecnología. En una entrevista con la BBC, Tom Hanks, quien da voz a Woody desde la primera película estrenada en 1995, explicó que la historia aborda una preocupación que muchos padres reconocen en la vida cotidiana: el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a las pantallas (teléfonos, tabletas y otras pantallas).

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El actor considera que el tema conecta con una realidad generacional y aseguró que algunas imágenes de la película reflejan una inquietud que incluso él encuentra inquietante. La cinta llegará a los cines el 19 de junio de 2026 y enfrentará a los juguetes con Lilypad, una tableta con forma de rana que rápidamente se convierte en el objeto favorito de los niños.

‘Toy Story 5’ (imagen: Disney Pixar)

¿Qué dijo Tom Hanks sobre el mensaje de ‘Toy Story 5’?

Durante su conversación con la BBC, Tom Hanks explicó que el elenco se identificó con la historia porque todos han observado comportamientos similares en las generaciones más jóvenes. El actor recordó situaciones en las que los niños o adolescentes pasan gran parte de su tiempo pendientes de sus dispositivos móviles y señaló que el fenómeno tiene un alcance mucho mayor que una simple moda pasajera.

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“Esto es algo generacional”, dijo Hanks al periodista David Sillito. Después añadió: “Cada generación tiene algo que la define tecnológicamente dentro de la sociedad, y vuelca todo en ello”.

Hanks también destacó una escena específica de la película que le dejó una fuerte impresión: “un momento de la película en el que contemplamos el paisaje urbano y vemos ese resplandor azul de los teléfonos en los dormitorios y otros lugares, y la verdad es que eso genera terror en el corazón”.

Lilypad y la batalla por la atención de los niños

La historia de ‘Toy Story 5’ gira alrededor de Lilypad, una tableta con forma de rana interpretada por Greta Lee. El dispositivo se convierte rápidamente en el objeto favorito de los niños y obliga a los juguetes a enfrentar una realidad distinta a la de las películas anteriores.

Según explicó previamente el director Andrew Stanton, el personaje no fue concebido como una villana tradicional. Para los juguetes representa una amenaza porque altera la forma en que los niños juegan y se relacionan con ellos, pero también forma parte de una nueva etapa en la vida de Bonnie.

El conflicto se desarrolla en un terreno que muchos padres reconocerán: niños cada vez más atraídos por la tecnología mientras los juguetes tradicionales pierden espacio dentro de sus rutinas de entretenimiento.

Tim Allen y Joan Cusack también ven un reflejo de la realidad actual

Tim Allen, voz de Buzz Lightyear, contó a la BBC una experiencia personal que ilustra el tema de la película. El actor recordó haber llevado a su hija adolescente al cine y observar cómo perdía interés rápidamente porque ya había anticipado la dirección de la historia.

‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

Allen señaló que muchos jóvenes están “tan acostumbrados a un arco narrativo con principio, nudo y desenlace en siete segundos” que les resulta más difícil mantener la atención durante una película larga. Aun así, reconoció que cada generación ha tenido sus propias preocupaciones tecnológicas y comparó el fenómeno actual con la llegada de la televisión, la radio FM y el rock and roll.

Por su parte, Joan Cusack, quien regresa como Jessie, considera que la historia “conectará” con los padres que intentan equilibrar el uso de pantallas con otras formas de juego y convivencia. Esa combinación entre nostalgia, humor y una preocupación contemporánea distingue a ‘Toy Story 5’, una película que busca hablar sobre la infancia moderna sin abandonar el corazón emocional que convirtió a la saga en una de las más exitosas de la animación.

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