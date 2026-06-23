Milly Alcock asegura que su Supergirl es ‘objetivamente’ más fuerte que el Superman de David Corenswet

La nueva etapa cinematográfica de DC no deja de sorprender y ahora una de sus mayores estrellas acaba de protagonizar una declaración que ya está causando efectos en redes sociales. A pocos días del estreno de su primera aventura en solitario, Milly Alcock habló sobre quién ganaría una pelea entre Supergirl y Superman dentro de esta nueva continuidad.

Tras aparecer brevemente en Superman el año pasado, Kara Zor-El se prepara para asumir el papel principal en una producción que hará todavía más grande el alcance cósmico de la franquicia. Alcock asume la compleja carga de continuar con el legado de DC en la pantalla grande.

La premiere mundial de Supergirl en Nueva York

La noche de hoy, 22 de junio, juntó en Nueva York a las estrellas más queridas del universo DC Studios. Milly Alcock fue protagonista de la premiere mundial de Supergirl acompañada por integrantes del reparto y otros importantes colaboradores. Entre los asistentes brillaron David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, las caras de Superman, quienes acudieron para respaldar a la actriz australiana en el lanzamiento de la siguiente gran producción del estudio.

David Corenswet, Milly Alcock, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult en la premiere mundial de Supergirl este 22 de junio en Nueva York (Foto: Just Jared)

Después de convertirse en el nuevo Hombre de Acero para la pantalla grande, Corenswet volverá a interpretar al personaje dentro de Supergirl. También participaron en el estreno Craig Gillespie, director de la cinta y el productor James Gunn.

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Milly Alcock sobre Supergirl y Superman

Fue durante una entrevista para Variety, en la premiere, cuando la actriz de 26 años respondió una pregunta que los lectores de cómics llevan décadas discutiendo. Al ser cuestionada sobre quién es más poderoso entre ambos kryptonianos, Alcock no lo dudó mucho. Afirmó que su versión de Kara vencería a Kalel: “Yo ganaría, pero me dejaría ganar”. Sin embargo, sostuvo que su Supergirl es “objetivamente” más fuerte que el Hombre de acero de Corenswet.

En distintos momentos de los cómics, algunos escritores sugirieron que Supergirl puede desarrollar ciertas habilidades de forma distinta a Superman debido a las circunstancias particulares de su llegada a la Tierra. No existe una respuesta definitiva y las interpretaciones claro que varían según la etapa y el autor.

En la misma entrevista, Alcock recordó que el actor le advirtió sobre las exigencias físicas que viene con la interpretación de un kryptoniano: “Te vas a llenar de moretones”, le dijo, “te sentirás orgullosa de esos moretones”. Y David tuvo razón.

¿Qué y a quién veremos en la nueva película de Supergirl?

Milly Alcock como Kara Zor-El en Supergirl (Foto: DC Studios)

La película presentará una versión de Kara Zor-El distinta a la que tradicionalmente ha aparecido en adaptaciones televisivas y cinematográficas. James Gunn dijo que la historia toma inspiración de la celebrada etapa Supergirl: Woman of Tomorrow. Kara se ve en la obligación de emprender un viaje espacial acompañado por aliado no convecionales mientras busca justicia y respuestas.

Además de Milly Alcock, el elenco incluye a Eve Ridley y David Krumholtz. Otro personaje que regresará es Krypto, el adorable pero destructivo perro kryptoniano que ya apareció en Superman y que es uno de nuestros favoritos. También veremos a Jason Momoa como Lobo, papel que finalmente quedó en su manos tras años de ruegos y fanarts por parte del fandom (hasta nunca, Aquaman).

Otros proyectos estrenados, confirmados o anunciados de DC Studios:

Comando de criaturas

Lanterns

Paradise Lost

Clayface

The Brave and the Bold

Swamp Thing

Superman: Man of Tomorrow

Supergirl se estrena en cines el 26 de junio.

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