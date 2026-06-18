Director de ‘Supergirl’ confirma que la película se parece más a ‘Mad Max’ que al cine de superhéroes

‘Supergirl‘ no llegará al nuevo DCU como una simple extensión de ‘Superman‘ ni como una aventura espacial al estilo de ‘Guardianes de la Galaxia‘. La película dirigida por Craig Gillespie apunta a un tono más sucio, violento y extraño, con una Kara Zor-El muy distinta a la imagen luminosa que suele asociarse con el personaje. El cineasta recibió libertad de James Gunn para construir una cinta que no tuviera que parecerse a la primera gran película del nuevo universo de DC.

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¿Por qué ‘Supergirl’ no tendrá el tono de ‘Superman’?

En entrevista con IndieWire, Craig Gillespie reveló que, al aceptar el proyecto, le preguntó a James Gunn qué tanto debía conectar el tono de ‘Supergirl’ con el de ‘Superman’. La respuesta fue tajante: “En nada.”

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: DC Studios)

Esa indicación marcó el rumbo de la película. Aunque James Gunn produce el filme junto con Peter Safran, ‘Supergirl’ no buscará repetir el estilo de sus trabajos previos ni parecer una versión femenina de ‘Superman’. Gillespie explicó que presentó 120 imágenes para dejar claro desde el inicio qué tipo de película quería hacer. Para el director, cada entrega del DCU puede funcionar como una novela gráfica distinta, con identidad visual y narrativa propia.

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La comparación más llamativa no viene del cine de superhéroes, sino del cine postapocalíptico. IndieWire describe la cinta como una historia más cercana a las entregas 2 y 3 de ‘Mad Max‘, ‘The Road Warrior’ y ‘Beyond Thunderdome’, con una estética marcada por mundos deteriorados, criminales y personajes que parecen venir de una sociedad en ruinas. Cuando le mencionaron esa lectura, Gillespie respondió: “No no me molesta esa analogía.”

Kara Zor-El tendrá una misión de venganza en un universo más sucio

La película está basada en ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, con guion de Ana Nogueira. En esta versión, Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El, quien aparece en un bar galáctico ubicado en un planeta con sol rojo. En ese lugar no tiene poderes, por lo que puede sentir los efectos del alcohol.

La historia toma forma cuando Ruthye, interpretada por Eve Ridley, busca a alguien que pueda ayudarla a vengarse de Krem, personaje de Matthias Schoenaerts, después de que él asesina a su familia. El conflicto se vuelve personal para Kara cuando Krypto resulta herido de gravedad. A partir de ese momento, la heroína y Ruthye emprenden una misión marcada por la rabia, la pérdida y la necesidad de justicia.

Gillespie también habló de la oscuridad emocional del relato. La película presenta a una Supergirl más desconectada, sarcástica y al borde del nihilismo, muy lejos de una heroína impecable. El director señaló que la violencia forma parte del viaje del personaje, no como simple adorno visual, sino como una consecuencia de sus decisiones.

Lobo, Krypto y un final que sorprendió al propio director

Otro elemento clave será Lobo, interpretado por Jason Momoa. Según Gillespie, el actor llegó con entusiasmo después de años de interés público por verlo en ese papel. El director explicó que el equipo buscó una imagen cercana a algunas versiones noventeras del personaje, con tatuajes, ojos distintivos y una presencia mucho más agresiva.

Jason Momoa como Lobo en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

El contraste con Milly Alcock será central. Mientras Kara aparece como una figura contenida, sardónica y observadora, Lobo irrumpe con una energía mucho más explosiva. Esa diferencia será parte de la dinámica entre ambos personajes, unidos por razones distintas en la búsqueda de Krem.

El director también reveló que hay un final sorprendente en ‘Supergirl’. Incluso pensó que el estudio pediría filmar una versión alternativa por seguridad, pero James Gunn sostuvo la decisión original. Según Gillespie, Gunn le dijo: “No, ese es el final. Eso es lo que vamos a hacer.”

El riesgo llega en un momento delicado para DC Studios. Los primeros pronósticos de taquilla apuntan a un estreno doméstico moderado para ‘Supergirl’, muy lejos de los números de ‘Superman’. Eso convierte a la película en una prueba importante: no solo medirá el interés por Milly Alcock como Kara, también mostrará si el nuevo DCU puede sostener propuestas más raras, ásperas y personales dentro del cine de superhéroes.

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