Milly Alcock revela que la capa de Supergirl fue confeccionada con la misma tela que la de Christopher Reeve como Superman

Supergirl llega este verano a salas de cine y Milly Alcock acaba de revelar un detalles que emocionará a los fans de DC con varias décadas en el medio. De acuerdo con la actriz de 26 años, su personaje utiliza una capa hecha con la misma tela de la capa utilizada por Christopher Reeve como Superman en la clásica película homónima de 1978.

La nueva cinta, dirigida por Craig Gillespie, nos mostrará a una Supergirl muy distinta a Superman, más herida y menos protegida y comprendida por la vida terrestre. Aun así, su traje guarda un lazo muy especial con el pasado heroico de DC y con Reeve, el actor que definió para varias generaciones la idea del Hombre de Acero.

¿Qué dijo Milly Alcock sobre su capa en Supergirl?

Milly platicó en el pódcast Raiders of the Lost que su capa tiene una relación muy cercana con Superman: La Película. La actriz explicó que el equipo de vestuario recuperó tela del material original usado para la capa de Christopher Reeve y la incorporó a la suya. “Mi capa en esta película fue rehecha usando material de la capa original de Superman”, dijo Alcock.

Christopher Reeve como Superman

La actriz añadió: “Creo que encontraron como 16 metros de ese material, así que sí, eso está ahora en la parte trasera de mi capa”. En este caso, la capa de Kara contiene un fragmento del pasado cinematográfico de Superman. Christopher Reeve interpretó a Clark Kent y Superman en la película dirigida por Richard Donner en 1978, además de Superman II, Superman III y Superman IV: En Busca de la Paz. Murió en 2004, a los 52 años, pero su versión del héroe es indestructible.

Entérate: ‘Supergirl’: James Gunn explica por qué Kara Zor-El tiene perforaciones aunque su piel es a prueba de balas

¿En qué se basa la nueva película?

Supergirl se basa en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, escrito por Tom King. La historia mueve a Kara en una aventura espacial donde acompaña a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca venganza por el asesinato de su padre. Ana Nogueira adaptó el material para cine, aunque James Gunn ya ha dicho que la película no copiará la estructura completa del cómic. Se conservarán personajes y temas, pero reorganiza la historia para funcionar como una aventura de tres actos.

La premisa presenta a Kara Zor-El durante su cumpleaños 23, viajando por la galaxia junto a Krypto. Desde Superman de 2025 ya daba atisbos de ser más una sobreviviente que heroína, alguien que creció con recuerdos de Krypton y su destrucción, atravesada por la pérdida y la memoria de un mundo muerto. Gunn lo suaviza con humor porque ese es su estilo, pero la realidad de la joven Kara es muy trágica: vive entre duelo, alcohol, rabia y violencia. Pronto seremos testigos de su viaje personal en pantalla grande.

¿Cuándo se estrena Supergirl y quiénes actúan?

Milly Alcock como Supergirl

Supergirl se estrenará en cines el 26 de junio y será la segunda película del nuevo Universo DC tras Superman, una de las primeras pruebas reales para saber si la etapa de Gunn puede sostener varios tonos dentro de la misma continuidad. Milly Alcock lidera el elenco como Kara Zor-El, actriz que venía de La casa del dragón.

Eve Ridley interpreta a Ruthye Marye Knoll, la joven que acompaña a Supergirl en su viaje de revancha. Matthias Schoenaerts da vida a Krem. Jason Momoa aparecerá como Lobo, un cazador de recompensas alienígena que llega al DCU después de que el actor cerrara su etapa como Aquaman; Momoa deja atrás al rey de Atlantis y entra a un papel más brutal y cósmico. También participan David Krumholtz como Zor-El, padre de Kara; Emily Beecham como Alura In-Ze, su madre; y David Corenswet como Superman, primo de Supergirl. Krypto, el perro superpoderoso, también formará parte de esta aventura.

Supergirl forma parte del Capítulo Uno del nuevo DCU, titulado Gods and Monsters. Esa etapa busca reconstruir DC a través del cine, televisión, animación y videojuegos, todos bajo el liderazgo creativo de James Gunn y Peter Safran.

No te pierdas: Milly Alcock explica la diferencia entre Supergirl y Superman en DC Studios: ‘Kara no quiere ser una heroína’