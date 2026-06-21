Netflix, Warner y A24 rechazan ‘Artificial’, la película de Sam Altman, creador de ChatGPT, protagonizada por Andrew Garfield

En verdad son pocas las producciones recientes que despierten un interés genuino en Hollywood antes de llegar a los cines. Artificial, la nueva película de Luca Guadagnino inspirada en Sam Altaman y la crisis corporativa que sacudió a OpenAI en 2023, atraviesa ahora mismo un momento inesperado cuando parecía lista para ser uno de los estrenos más comentados de los próximos años.

¿La película sobre Sam Altman fue rechazada?

Tras la salida de Amazon MGM Studios, varios compradores potenciales asistieron a proyecciones privadas organizadas para encontrar un nuevo hogar para Artificial. Lo que vino fue una serie de negativas que sorprendieron a observadores de la industria, pues trascendió que Focus Features, la división Clockwork de Warner Bros., A24 y Netflix decidieron no adquirir el largometraje. Todo esto pasó después de que Amazon abandonara el proyecto, pese a haber participado en su desarrollo y haber contemplado originalmente un estreno para 2027.

A estas alturas Artificial se encuentra prácticamente terminada. La producción, cuyo presupuesto anda por los 40 millones de dólares, presenta a Andrew Garfield en el papel de Sam Altman. El guion fue escrito por Simon Rich y reconstruye los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2023, cuando Altman fue destituido y pronto reincorporado a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.

Andrew Garfield en El Sorprendente Hombre Araña (Foto: IMDb)

Entre los personajes aparecen Altman, el científico Ilya Sutskever y otros protagonistas de aquella lucha de poder que tomó titulares alrededor del mundo hace pocos años. También se menciona una representación poco amable de Elon Musk, antiguo aliado de Sam y posteriormente crítico de OpenAI.

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Amazon sostuvo que la decisión no estuvo relacionada con el contenido de la película. La compañía aseguró que consideraba que el proyecto estaría “mejor atendido en otro estudio” y afirmó que continúa colaborando con los realizadores para encontrar una nueva distribuidora.

¿Hollywood le tiene miedo a Sam Altman?

El contexto alrededor de Artificial trajo especulaciones inevitables debido al peso político, económico, social y tecnológico de las personas involucradas. Como director ejecutivo de OpenAI, Altman es una de las figuras más influyentes del sector y lideró la expansión global de ChatGPT, además de que ayudó a convertir la inteligencia artificial generativa en una de las industrias más importantes del planeta. Su influencia se extiende mucho más allá de Silicon Valley.

A lo largo de los años ha construido relaciones con empresarios, inversionistas, líderes políticos y muchas otras figuras de enorme poder en distintos países. Entre los nombres que caminaron a la par de su trayectoria aparecen Elon Musk, Satya Nadella, Larry Summers, Reid Hoffman y Peter Thiel, aunque las relaciones con varios de ellos han pasado por etapas complejas o conflictivas.

La crisis interna de OpenAI en 2023 fue todo un espectáculo mediático sobre Altman. Su despido repentino por parte de la junta directiva provocó una reacción sin precedentes dentro de la empresa; días después regresó al cargo tras una revuelta interna que terminó por modificar la estructura de gobierno de la organización.

Elon Musk y Sam Altman (Foto: X)

También existen factores empresariales que no se pueden ignorar ni dejar de analizar, como el hecho de que Amazon anunció este año una inversión de 50 mil millones de dólares en relación a una asociación tecnológica de largo plazo con OpenAI. Por otro lado, A24 mantiene algunas conexiones con Thrive Capital, firma de inversión encabezada por Josh Kushner y considerada uno de los respaldos financieros más importantes de OpenAI.

¿Qué distribuidoras podrían adquirir Artificial?

Pese a los rechazos, Artificial todavía cuenta con pretendientes interesados, como Mubi, compañía que ya mantiene una relación cercana con Luca Guadagnino gracias a varios proyectos anteriores. Otro nombre es Neon; la distribuidora no ha realizado declaraciones públicas sobre el proyecto, pero Variety sostiene que sigue evaluando la posibilidad de intervenir.

Antes de la salida de Amazon, se contemplaba una presentación en SXSW y ahora algunas miradas se decantan por el Festival de Venecia. Ciertamente, la historia de Sam Altman parece haber encontrado una segunda trama fuera de la ficción.

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