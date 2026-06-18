Tom Holland no se preocupa y dice que la IA no reemplazará la creatividad porque ‘no tiene alma’

La inteligencia artificial es el tema candente de nuestro tiempo y ya son numerosas las estrellas de Hollywood que se han pronunciado al respecto. En este marco, Tom Holland se presentó junto a Zendaya en el programa español El Hormiguero y, entre muchos otros temas, emitió algunas declaraciones sobre la IA, así como el alcance que, a su parecer, no tendrá en los ámbitos creativos dentro y fuera de la industria de cine.

En meses recientes hemos visto desfilar las opiniones de importantes autoridades del cine en Hollywood respecto a la IA. Por ejemplo, Martin Scorsese, quien en un video colaborativo con Black Forest Lab declaró que “el cine es un medio joven, de apenas 125 años, así que debemos estar abiertos a cómo puede evolucionar”. O James Cameron, que para CBS, el año pasado, habló sobre su repulsión hacia la creación de actores a partir de inteligencia artificial: “Se puede crear un actor. Se puede crear una actuación desde cero con una indicación de texto, es horroroso para mí”.

¿Cuál es la opinión de Tom Holland sobre la IA?

A Tom Holland no parece preocuparle el progreso de la inteligencia artificial. Durante su conversación con Pablo Motos, aseguró que “se siente protegido” de la IA; argumentó que esta herramienta no entiende de emociones humanas, por lo que no tiene ni tendrá injerencia en las artes y la creatividad:

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“La creatividad está a salvo de la IA porque la creatividad tiene que ver con la experiencia humana. Tiene que ver con las emociones, con entendernos unos a otros. La IA puede analizar datos, pero no puede comprender las emociones de las personas. No entiende la diferencia entre estar feliz y estar triste. La forma en que los artistas pintan no se trata de lo que están copiando, sino de expresarse a sí mismos, así que me siento protegido. La IA no tiene alma”.

El secreto de Tom Holland para gestionar la fama

En el mismo encuentro, Motos le preguntó a Holland sobre su “salvavidas mental” para no volverse loco entre tanto éxito profesional. El actor, ante la mirada inquisitiva de Zendaya, se lo pensó unos momentos para finalmente exclamar: “¡Golf!”. La declaración hizo estallar de risa a la protagonista de Euphoria, con quien Tom habría contraído matrimonio en meses previos. “Gracias, gracias… Ouch, respuesta equivocada”, dijo la actriz de 29 años. Tom trató de solucionarlo con un complemento:

“Es verdad que en las vidas que llevamos lo importante es tener a tu alrededor a tus amigos, a tu familia, a esa gente que te mantiene los pies en la tierra… ¡y el golf, claro! Dije golf porque el golf es el deporte más humillante que hay. Tú firmas el mayor contrato del mundo, vas a jugar, sale muy mal y pones los pies en la tierra”.

Aunque no hay una confirmación oficial de matrimonio por parte de Tom Holland y Zendaya, el actor lo sugirió en una reciente entrevista con Esquire, cuando el medio le preguntó por las fotos de boda hechas con inteligencia artificial que se hicieron virales a principios de marzo. El medio lo cuestionó sobre si había tenido que pedir disculpas a sus familiares sobre el incidente, a lo que respondió: “No, porque todos estaban allí”.

El actor de Peter Parker vuelve a cines este verano

Este 2026, Tom Holland regresa a los cines con Spider-Man: Brand New Day y La Odisea. En la primera vuelve como Peter Parker en el inicio de una nueva trilogía para el héroe arácnido del MCU. El vecino amigable tendrá que hacer frente a las consecuencias del hecho de Doctor Strange, quien borró la memoria del mundo y lo hizo olvidar al Hombre Araña. Peter, entre la universidad y una vida precaria, trata de hacer el mejor protector de las calles de Nueva York. Se estrena el 31 de julio.

En La Odisea, Holland interpreta al príncipe Telémaco, hijo de Odisea, alguien que aguarda el regreso de su padre. Lo dirige Christopher Nolan y actúa junto a Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Mia Goth. Se estrena el 16 de julio. La última vez que Tom estuvo en salas con un blockbuster fue Uncharted: Fuera del Mapa, en 2022.

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