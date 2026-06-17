Nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ ofrece nuevas pistas de que Sadie Sink sí interpreta a Jean Grey

El segundo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ ya circula en línea y dejó varias señales importantes sobre el rumbo de la próxima película de Tom Holland como Peter Parker. El avance muestra con mayor claridad el enfrentamiento entre Spider-Man y el Hulk de Mark Ruffalo, confirma que el cuerpo del héroe atraviesa cambios extraños y vuelve a poner bajo la lupa el papel secreto de Sadie Sink. Aunque Marvel y Sony no han revelado oficialmente a quién interpreta la actriz, el nuevo material aumenta las sospechas de que su personaje podría ser Jean Grey.

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¿Qué pistas da el tráiler sobre Sadie Sink como Jean Grey?

Desde que se anunció la llegada de Sadie Sink al elenco de ‘Spider-Man: Brand New Day’, los fans han especulado sobre su papel. Una de las teorías más fuertes apunta a Jean Grey, integrante clave de los X-Men y una de las mutantes más conocidas de Marvel. El nuevo tráiler, según el análisis de IGN, ofrece más elementos para alimentar esa lectura.

Sadie Sink en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

El avance no muestra demasiado del personaje de Sink, pero sí sugiere que tiene habilidades relacionadas con el control mental. La actriz aparece usando una sudadera y moviéndose con discreción, mientras gran parte de su presencia se percibe a través de otras personas. La frase más llamativa llega cuando su personaje le dice a Spider-Man, mediante uno de sus intermediarios: “Eres la única persona a la que no puedo saltar.”

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Esa línea apunta a que Peter Parker tendría una resistencia particular a sus poderes psíquicos. El propio tráiler también muestra que el cuerpo de Spider-Man está cambiando, lo que podría explicar por qué su biología resulta diferente para una telépata.

El avance presenta a una posible Jean Grey como amenaza

El tráiler parece colocar al personaje de Sadie Sink en una posición antagónica. Hay escenas donde parece que ella tomara el control de varias personas en una calle y aparentemente entra en la mente de Bruce Banner, provocando su transformación en Hulk. Esa acción prepara uno de los momentos más llamativos del avance: la pelea entre Spider-Man y el gigante verde.

Aun así, el análisis plantea que el tráiler podría estar jugando con la percepción del público. Si Sink realmente interpreta a Jean Grey, esta versión no se parecería a la imagen heroica que muchos conocen de los cómics o de adaptaciones anteriores. Aquí aparecería como una joven fugitiva, sin conexión visible (por ahora) con Charles Xavier ni con los X-Men, intentando entender sus poderes en un mundo donde los mutantes todavía no tienen un lugar claro dentro del MCU.

IGN también menciona la posibilidad de que Damage Control esté involucrado en la persecución de superhumanos fuera de control. Dentro de Marvel Comics, Damage Control es una agencia gubernamental encargada de intervenir en incidentes relacionados con personas, objetos o tecnología de origen superheroico. Su presencia tendría sentido si la película muestra a una joven con poderes psíquicos siendo tratada como una amenaza pública. En ese contexto, el personaje de Sink podría estar actuando desde el miedo y la desesperación, no como una villana tradicional.

Una escena del tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’, donde podrían verse los efectos de los poderes de Jean Grey (imagen: Sony Pictures)

Peter Parker también está perdiendo el control de su cuerpo

El segundo tráiler no se queda en el misterio de Sadie Sink. IGN también destaca que el avance confirma la llegada de telarañas orgánicas para el Spider-Man de Tom Holland. Peter ya no dependería únicamente de sus lanzadores mecánicos, pero ese cambio llegaría como parte de una mutación más peligrosa.

Ese detalle conecta con la idea de la “Pubertad arácnida”, concepto que el propio Holland propuso durante el desarrollo de la película. El actor explicó previamente a Empire que su propuesta giraba alrededor de una pregunta: “¿Qué ocurre si Peter Parker pierde el control y las cosas cambian?”

La presencia de Bruce Banner tendría sentido dentro de ese conflicto. En el tráiler Banner aparece como profesor en Empire State University, y Peter podría buscarlo por su experiencia con mutaciones fuera de control.

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