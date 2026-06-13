‘X-Men ‘97’: Primeros episodios de la segunda temporada son elogiados por la crítica

Las reseñas destacan el tratamiento de En Sabah Nur y el reencuentro de Jean Grey y Cyclops con Nathan

Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de ‘X-Men ‘97’ ya fueron vistos por la crítica especializada, y las reacciones iniciales apuntan a un regreso sólido para la serie animada de Marvel. La nueva entrega, que llegará a Disney+ el 1 de julio de 2026, retoma el final de la primera temporada con los X-Men dispersos a través del tiempo, una amenaza creciente de Apocalypse y varias líneas narrativas que conectan el pasado, el presente y el futuro del equipo mutante.

¿Qué dicen las primeras críticas de ‘X-Men ‘97’ temporada 2?

Las reseñas publicadas tras el levantamiento del embargo coinciden en que la segunda temporada mantiene buena parte de la fuerza dramática que convirtió a ‘X-Men ‘97’ en una de las producciones mejor recibidas de Marvel Animation. Polygon fue uno de los medios más entusiastas al señalar que los primeros episodios no solo cumplen con el reto dejado por el final anterior, sino que construyen una historia más compleja.

En Sabah Nur en el tráiler de ‘X-Men ’97’, segunda temporada (imagen: Disney)

El medio escribió: “La segunda temporada de X-Men ’97 es igual de buena, si no mejor, que cualquier cosa que haya visto antes.” La reseña también destacó que la serie segmenta sus líneas temporales en episodios separados, una decisión que evita que la trama se vuelva confusa pese a la cantidad de personajes y conflictos.

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TVLine también celebró el regreso de la serie y le otorgó una calificación de A. En su balance, el medio señaló: “A la altura de la calidad de su primera temporada, “X-Men ’97” regresa con una exploración emotiva y llena de acción de un icónico villano de Marvel”. Para esa publicación, la temporada logra combinar drama, acción y varios personajes de diferentes líneas temporales sin perder el peso emocional de la historia.

Apocalypse, En Sabah Nur y una historia dividida en tres épocas

La segunda temporada arranca con los X-Men separados por el tiempo. En el Egipto antiguo, alrededor del 3000 a.C., Charles Xavier, Magneto, Rogue, Beast, Nightcrawler y Bishop se encuentran con En Sabah Nur, el mutante destinado a convertirse en Apocalypse. Polygon describe esta parte como la más cautivadora de los primeros episodios, especialmente por el conflicto entre Xavier y Magneto sobre si el futuro villano puede cambiar su destino.

En el futuro, Cyclops y Jean Grey se reencuentran con su hijo adolescente Nathan, quien más adelante será conocido como Cable. Esa línea narrativa ha sido señalada por varias reseñas como uno de los ejes emocionales más fuertes, pues ambos personajes deben enfrentar el peso de haber estado ausentes en la vida de su hijo y, al mismo tiempo, saber que su destino está ligado a la lucha contra Apocalypse.

JoBlo también elogió el tratamiento de En Sabah Nur y aseguró que los episodios tres y cuatro son los más fuertes del bloque inicial. El medio destacó que la serie muestra al personaje como un niño abandonado, esclavo, revolucionario, líder y futura fuerza de destrucción en el transcurso de una historia cargada de tragedia.

Nuevos personajes, duelo por Gambit y una recepción muy positiva

Las primeras críticas también mencionan el regreso de varios personajes y la llegada de nuevas figuras. TVLine señala que la temporada incluye apariciones de Siryn, Wolfsbane, Havok, Polaris, hija de Magneto, y una participación más amplia de Archangel, quien ya había aparecido brevemente en la primera temporada.

Escena del tráiler de ‘X-Men ’97’, segunda temporada (imagen: Disney)

La muerte de Gambit también seguirá marcando la historia. Aunque las reseñas no confirman su regreso como Jinete de Apocalypse, JoBlo señala que Rogue carga con esa pérdida durante los episodios ambientados en el pasado. La crítica destaca que el dolor del personaje influye en sus decisiones y se convierte en una de las líneas emocionales más fuertes del inicio de temporada. Comic Book, por su parte, le dio 4 de 5 estrellas y aseguró que la serie entrega una gran historia de Apocalypse para esta etapa de Marvel.

Con los primeros cuatro episodios como base, ‘X-Men ‘97’ parece preparada para sostener el nivel de su primera temporada. La crítica destaca su acción, su carga melodramática, el tratamiento de Apocalypse y la forma en que la serie usa la historia mutante para hablar de destino, duelo, poder y supervivencia.