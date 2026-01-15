Hugh Jackman revela que fue candidato para ser James Bond pero prefirió los X-Men

Durante más de dos décadas, Hugh Jackman ha sido identificado de forma casi inseparable con Wolverine, el personaje que marcó su salto definitivo a Hollywood. Sin embargo, esa misma decisión, aceptar un compromiso de largo plazo con la saga de ‘X-Men’, también cerró otras puertas que, en su momento, parecían igualmente decisivas para su carrera. Una de ellas fue la posibilidad de convertirse en James Bond.

La revelación no surge como una anécdota grandilocuente ni como un “casi fue”, sino como una reflexión serena del propio actor sobre los caminos que no tomó y los compromisos que sí decidió asumir. Jackman lo cuenta ahora en el marco de la promoción de ‘Song Sung Blue. Canción para dos’, película en la que interpreta a un músico de clase trabajadora, muy lejos del estereotipo del superhéroe o el agente secreto.

Hugh Jackman en ‘Deadpool & Wolverine’ (imagen: Marvel Studios)

¿Cómo fue el acercamiento para interpretar a James Bond?

Jackman explica que nunca llegó a audicionar formalmente para el papel de James Bond. El contacto se dio en una etapa temprana del proceso, cuando los productores buscaban relevo para el personaje que finalmente recaería en Daniel Craig. Según recuerda el actor, la llamada fue más un sondeo que una oferta concreta.

“No supe qué decir: ya estaba en la saga de los X-Men, no podía asumir otro compromiso tan importante”, relata. La clave de su negativa no fue una falta de interés por el personaje, sino la imposibilidad práctica de sostener dos franquicias de enorme exigencia al mismo tiempo. En ese momento, Wolverine no era un papel aislado, sino un contrato de largo aliento que implicaba disponibilidad física, creativa y temporal durante años.

Jackman subraya que su decisión no estuvo marcada por el cálculo de prestigio ni por una preferencia artística entre Bond y Wolverine, sino por una cuestión de responsabilidad profesional. Aceptar James Bond habría supuesto asumir un segundo compromiso estructural que, sencillamente, no podía cumplir.

Wolverine, un compromiso que lo cambió todo

Con el personaje de Wolverine, Jackman se convirtió en una estrella internacional. Para él, sin embargo, el reto inicial no fue la fama, sino el trabajo actoral. “Para mí fue un reto: había poco diálogo, tenía que expresarme con mi cuerpo y mis garras”, explica sobre sus primeros años en ‘X-Men’.

Ese compromiso terminó definiendo buena parte de su trayectoria posterior. Aunque acumuló más de 30 películas, Jackman reconoce que incluso proyectos prestigiosos le generaban inseguridad. En 2012, cuando fue elegido para interpretar a Jean Valjean en ‘Los Miserables’, dudó seriamente de estar preparado para el papel. “Tenía miedo. Pero en lugar de evitarlo, decidí vencer el miedo con compromiso”, afirma sobre una decisión que acabaría dándole un Globo de Oro y una nominación al Oscar.

‘Song Sung Blue’ y la otra vida posible

La reflexión sobre James Bond surge mientras Jackman presenta ‘Song Sung Blue. Canción para dos’, dirigida por Craig Brewer e inspirada en la historia real de Mike Sardina, un mecánico y músico aficionado que alcanza notoriedad local con una banda tributo a Neil Diamond. El actor reconoce una identificación profunda con el personaje.

“Me identifico con Mike porque durante años viví una vida similar a la suya, y no lo hice para perseguir la fama a toda costa. Esta película es una carta de amor a los artistas callejeros y al talento que los impulsa a actuar. Lo hacen por pura alegría”, afirma.

Póster de ‘Song Sung Blue. Canción para dos’ (Universal Pictures)

En ese sentido, la idea de “lo que pudo haber sido” atraviesa tanto la película como su propio testimonio. Jackman admite que, de no haber llegado Wolverine, probablemente habría seguido actuando en teatros pequeños, como una vocación paralela. “Seguiría actuando, quizá en pequeños teatros de provincias”, dice, sin dramatizar ni idealizar ese escenario alternativo.

Lejos de presentar su carrera como una sucesión de oportunidades perdidas, Jackman traza una línea clara: cada decisión implicó renuncias, pero también una coherencia que hoy le permite mirar atrás sin arrepentimientos. El James Bond que no fue forma parte de esa historia, no como un error, sino como una elección consciente.

