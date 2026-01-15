David Harbour, actor de ‘Stranger Things’, habla sobre cómo es vivir y actuar con trastorno bipolar: “Estoy en psicoterapia intensiva”

Luego de salvar Hawkins y convertirse en uno de los íconos de ‘Stranger Things’, David Harbour se tomará un respiro para atender algo más importante: su salud. El actor fue diagnosticado con trastorno bipolar a los 25 años, durante una época de su vida que estuvo marcada por la inestabilidad y el alcohol.

El actor de 50 años, conocido por dar vida a Jim Hopper en la serie de Netflix, abandonó recientemente el reparto de ‘Behemoth!’, drama dirigido por Tony Gilroy donde iba a compartir pantalla con Pedro Pascal.

Harbour decidió tomarse un descanso luego de la intensa promoción y de toda atención mediática que tuvo tras la temporada final de ‘Stranger Things’. Aprovechó esta pausa para hablar sobre la salud mental y explicar cómo ha afrontado el transtorno bipolar a lo largo de su carrera.

Entérate: ‘Exterminio: El templo de huesos’ | Cillian Murphy habla de su regreso a la franquicia y elogia la actuación de Jack O’Connell

David Harbour y su diagnóstico de trastorno bipolar

En múltiples entrevistas, David Harbour ha hablado abiertamente sobre cómo es vivir con transtorno bipolar y ser una estrella de Hollywood. Fue diagnosticado con el padecimiento a los 25 años, luego de sufrir un “episodio maníaco” y estar internado en un hospital psiquiátrico. Inició un tratamiento con medicamentos, pero pronto se dio cuenta que eran solo una parte del tratamiento integral que necesitaba.

A lo largo de su vida, y durante el rodaje de ‘Stranger Things’, recurrió a la ayuda de expertos para evitar posibles episodios. Durante décadas, ha seguido un tratamiento que combina medicamento con terapia. En 2024, reconoció que tenía “problemas intermitentes”. Reveló a ‘People’ que tuvo que lidiar con dificultades “para tomar y dejar la medicación”.

David Harbour (Imagen: Getty Images)

Harbour también ha tenido que afrontar la incomprensión de la sociedad. Este tipo de diagnóstico hace que la persona afectada pase por fases de cambios extremos en el ánimo, desde estados de energía y pensamiento acelerado hasta periodos de depresión profunda. Pese a ello, el actor no lo ve como un obstáculo que limita sus capacidades para trabajar o tener una vida plena.

“Lo curioso de mi enfermedad mental o cerebral es que cada vez que he tenido un episodio así, siempre viene acompañado de espiritualidad. Generalmente, la gente dice: ‘Necesito meditar más’ o ‘Necesito practicar yoga’. Y yo necesito, por ejemplo, comerme una hamburguesa con queso, fumar cigarrillos y pasar el rato”.

Te interesa: ‘Esta ya no es mi historia’: George R.R. Martin confiesa ruptura con el showrunner de ‘House of the Dragon’ tras desacuerdos creativos

Un llamado a cuidar la salud mental

“El pensamiento se vuelve desordenado y caótico”, afirmó David Harbour en una publicación de Future of Personal Health, donde describió un brote maníaco. Detalló que muchos elementos de la realidad “adquieren un simbolismo retorcido”, que se combina con “un narcisismo” que le hace creer que es “el centro de todo, para bien o para mal”.

El actor reveló que 1999 fue un año clave para su vida, pues fue cuando superó su dependencia al alcohol y empezó a tomar terapia. Este proceso lo obligó a enfrentarse a “muchos demonios que afloraron”. Desde entonces, ha estado en una batalla continua para controlar el trastorno bipolar.

El actor como Jim Hopper en ‘Stranger Things’ (Imagen: Netflix)

Harbour ha tenido pocas recaídas durante las últimas dos décadas, y cree que la clave es un buen terapeuta. Considera que el medicamento es “solo la mitad de la batalla” y que debe complementarse con la ayuda de un experto comprometido. Reveló que, tras ‘Stranger Things’, inició “una psicoterapia intensiva” que ha tenido muy buenos resultados en su tratamiento.

“No he tenido un solo brote maníaco desde que empecé el psicoanálisis con un buen terapeuta (…) No hay una fórmula mágica, solo hay trabajo individual arduo. Si no puedes pagar la terapia, busca grupos que no cobren o que no cobren mucho. Mejorarás”.

La carrera de David Harbour y su futuro

Antes de alcanzar la fama internacional gracias al éxito de ‘Stranger Things’, David Harbour tuvo papeles secundarios en cintas como ‘Brokeback Mountain’ y ‘Revolutionary Road’. ‘Hellboy’ fue su primer intento por aprovechar la popularidad de la serie de Netflix en el cine; sin embargo, el proyecto no brilló en taquilla como esperaba.

El actor logró el éxito que buscaba con cintas como ‘Black Widow’, ‘Noche sin paz’, ‘Thunderbolts*’ y más, con las que ha logrado sobresalir más allá de Jim Hopper. A pesar de que abandonó ‘Behemoth!’, el plan del actor aún es el mismo luego del final de ‘Stranger Things’: enfocarse en producciones originales para los cines.

“Uno quiere dejar el nido. Tengo más dentro de mí. Tengo cosas diferentes dentro de mí, y quiero que ustedes lo vean. No quiero que la gente me grite ‘Hopper’ en la calle cada cinco minutos el resto de mi vida”.

Por si te lo perdiste: ‘Game of Thrones’: George R.R. Martin revela el principal reto creativo para hacer una secuela