Quentin Tarantino vuelve al cine con ‘Tangled Up in Blue’, su nueva película junto a Kylie Minogue

Aunque buena parte de la atención reciente alrededor de Quentin Tarantino se concentra en sus proyectos fuera del cine y en las dudas sobre su futuro como director, el cineasta acaba de reaparecer frente a las cámaras en una producción que tomó por sorpresa a muchos de sus fans. El realizador de Tiempos violentos y Había una vez en… Hollywood fue visto en un rodaje realizado en Gales, donde participa en una nueva película que tiene como estrellas a varias figuras del entretenimiento internacional.

Tangled Up in Blue, la nueva película de Quentin Tarantino y Kylie Minogue

Medios de comunicación galeses publicaron imágenes del set de una producción a cargo del director Jamie Adams. Las fotografías muestran a Quentin Tarantino y a Kylie Minogue trabajando en una película que llevaba semanas filmándose sin preocuparse por los reflectores de Hollywood. Poco después, trascendió que el largometraje lleva por título Tangled Up in Blue y que contará, además de Tarantino y Minogue, con los talentos de Allison Williams, RZA, Jason Isaacs, Sofia Boutella y el propio Jamie Adams.

Esta producción significa una nueva colaboración entre Adams y Tarantino. Previamente habían trabajado en Only What We Carry, proyecto donde Tarantino apareció como actor. Por ahora, se desconocen los detalles de la trama y tampoco se han revelado características de los personajes, así como una posible fecha de estreno.

Quentin Tarantino y su esposa, la cantante israelí Daniella Pick (Foto: X)

Aunque conocemos a Minogue principalmente por su carrera musical, también ha construido una trayectoria actoral con variadas apariciones en cine y televisión a lo largo de varias décadas. En el caso de Tarantino, se trata de un regreso a la actuación. Aunque sus trabajos delante de la cámara suelen ser esporádicos, el director mantiene una relación cercana con la interpretación desde los primeros años de su carrera; lo vimos como actor en Del crepúsculo al amanecer, Tiempos violentos, Django sin cadenas y Los 8 más odiados.

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¿Quentin Tarantino dirigirá una décima película?

Pese a que el director ha reiterado durante años su intención de retirarse como director tras completar diez largometrajes, por el momento no hay señales de algún proyecto que lo tenga en la gran silla. La situación se volvió difícil cuando decidió abandonar The Film Critic, el proyecto que en un inicio parecía destinado a ser su décima película. El largometraje tuvo progreso durante varios meses e incluso hubo versiones preliminares del guion antes de ser descartado.

La historia de The Film Critic habría estado ambientada en California durante los años 70 y seguiría a un crítico cinematográfico poco conocido. Sin embargo, Tarantino concluyó que todavía no estaba listo para cerrar su filmografía con ese proyecto.

En este momento no existe un anuncio oficial sobre cuál será su décima película. El propio Quentin ha dejado claro que no tiene prisa por tomar la decisión y que prefiere esperar hasta encontrar una historia que considere adecuada para ocupar ese lugar tan particular dentro de su trayectoria. Sus fans tendrán que mirar hacia el futuro.

The Popinjay Cavalier, el otro proyecto de Tarantino

Kylie Minogue (Foto: Instagram)

Mientras participa en el rodaje de Tangled Up in Blue, Tarantino también trabaja en The Popinjay Cavalier, una obra teatral que nació para el West End en Londres. Este proyecto lo anunció el propio director el año pasado y en aquel momento explicó que ya había terminado de escribir la obra, además de que sería el siguiente gran capítulo de su carrera profesional.

“La obra está escrita. Es absolutamente lo próximo que voy a hacer”, declaró entonces. The Popinjay Cavalier transcurre en la Europa de la década de 1830. La producción está siendo desarrollada por Sonia Friedman Productions y Sony Pictures Entertainment. De acuerdo con Deadline, la propuesta conserva elementos del estilo narrativo de Tarantino, aunque trasladados al lenguaje del teatro.

Si esos planes se mantienen, la obra podría convertirse en la primera incursión teatral de gran escala dentro de la carrera del realizador detrás de Perros de reservar y Bastardos sin gloria. Podría llegar al escenario a principios de 2027.

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