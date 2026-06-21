‘Toy Story 5’ debuta con 312 millones de dólares a nivel mundial y logra el segundo mayor estreno de 2026

Pixar encontró una vez más la fórmula para reunir a varias generaciones frente a una misma pantalla sin errar en el intento. El regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie en Toy Story 5 provocó una respuesta extraordinaria en cines de todo el mundo, y le devuelve a la franquicia su título como uno de los pilares más importantes de la animación contemporánea.

¿Toy Story 5 arrasó en taquilla?

Tras su primer fin de semana en cartelera, la quinta entrega consiguió una recaudación global de 312 millones de dólares, resultado de 160 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá, además de otros 152 millones provenientes de mercados internacionales; esto representa un nuevo récord para la franquicia. Ninguna entrega anterior de Toy Story había alcanzado tales números en su primer fin de semana.

La producción cargaba con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares antes de gastos publicitarios. Aunque todavía queda un largo recorrido comercial por delante, el proyecto comenzó su trayectoria con una ventaja que otras películas tan solo podrían soñar. Además, la cinta dirigida por Andrew Stanton obtuvo una recepción muy favorable entre especialistas y audiencias.

Toy Story 5 (Foto: IMDb)

Esta secuela tiene como protagonistas a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes cuando Bonnie desarrolla una nueva fascinación por un dispositivo electrónico infantil llamado Lilypad, la típica tableta que los niños y bebés de la década de los 20 en el siglo XXI cargan a todas partes; esta situación altera el equilibrio al que estaban acostumbrados los juguetes.

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¿Qué película superó a Toy Story 5 como el mejor estreno de 2026?

Aunque numerosos medios destacan el lanzamiento de Toy Story 5 como uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del año, hay algo que no podemos dejar de lado respecto a los registros de 2026. En el mercado doméstico estadounidense, la película sí consiguió el mayor estreno del año gracias a sus 160 millones de dólares, y superó los 131.7 millones obtenidos por Super Mario Galaxy: La Película. Sin embargo, a escala mundial, el panorama es diferente.

El mejor estreno global de 2026 todavía le pertenece Galaxy, que debutó con aproximadamente 340 millones de dólares a nivel internacional. Gracias a ese resultado, la producción de Illumination y Nintendo conserva el primer lugar del año, mientras que Toy Story 5 ocupa la segunda posición con sus 312 millones.

David A. Gross, analista especializado en la industria cinematográfica, habló para Variety sobre la fortaleza del cine familiar: “La asistencia familiar ha estado impulsando la industria desde que regresó con fuerza tras la pandemia en 2023”. También comentó que Disney y Pixar no dejan de demostrar un sorprendente talento para expandir sus franquicias con cada nueva entrega.

Toy Story 5 (Foto: IMDb)

Los estrenos de cada película de Toy Story

Toy Story, lanzada en 1995, abrió con alrededor de 39 millones de dólares en Estados Unidos, impresionante para la época y para una producción animada realizada completamente por computadora. Cuatro años después, Toy Story 2 elevó el listón con un estreno cercano a los 58 millones. El crecimiento se volvió aún más pronunciado con Toy Story 3, que debutó con aproximadamente 110 millones de dólares.

Toy Story 4 continuó esa tendencia al iniciar su recorrido con 120 millones de dólares en Norteamérica. Aquella cifra se quedó como el récord absoluto de la saga hasta la llegada de Toy Story 5, cuyo estreno de 160 millones desplazó a todas las entregas anteriores.

Los 5 estrenos más taquilleros de 2026

El ranking de los mayores estrenos mundiales del año tiene como líder a la ya mencionada Super Mario Galaxy: La Película, con 340 millones de dólares durante su lanzamiento inicial. En segundo lugar aparece Toy Story 5 con 312 millones. La tercera posición corresponde a Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que debutó con 230 millones de dólares globales.

Más abajo se encuentran las espectaculares Amos del Universo y Día de la Revelación, títulos que también lograron cifras importantes aunque a considerable distancia de los líderes.

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