Codirectora de ‘Toy Story 5’ revela una emotiva escena descartada de Jessie que pudo cambiar su historia

Kenna Harris, reveló que Pixar consideró una escena que habría conectado de forma directa con el pasado de Jessie

‘Toy Story 5’ puso a Jessie por primera vez como protagonistaa, pero una versión temprana de la película pudo llevar su historia por un camino todavía más intenso. De acuerdo con información de SlashFilm, Kenna Harris, codirectora y coguionista de la nueva entrega de Pixar, reveló que el equipo consideró una escena alternativa relacionada con el pasado de la vaquera. El detalle no llegó al corte final, pero muestra cómo la producción exploró distintas formas de conectar el presente del personaje con una de las heridas más recordadas de ‘Toy Story 2’.

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¿Qué escena descartada de Jessie reveló Kenna Harris?

¡ADVERTENCIA!: esta sección contiene SPOILERS de ‘Toy Story 5’.

La película muestra a Jessie de regreso en un lugar muy ligado a su origen emocional. La vaquera, ahora sheriff de los juguetes de Bonnie mientras Woody se dedica a ayudar a juguetes perdidos, termina bajo el cuidado de una niña llamada Blaze después de una serie de accidentes.

‘Toy Story 5’ (imagen: IMDb)

Ese giro la lleva a una casa relacionada con sus primeros años y con Emily, la niña que marcó su historia en ‘Toy Story 2’. En la versión final, Jessie descubre un detalle que transforma la forma en que entendía su propio pasado y el lugar que ocupó en la vida de Emily.

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Sin embargo, Kenna Harris explicó que una idea previa era todavía más directa y emotiva. “Emily ahora era abuela y le presentó a su querida muñeca de la infancia a su nieto en una conmovedora secuencia culminante. Dibujé esto explorando ese momento especial y lleno de nostalgia.”

Pixar eligió otro camino para el arco de Jessie

La escena descartada habría reunido a Jessie con Emily muchos años después, ahora como abuela. El momento habría funcionado como una especie de cierre para una de las historias más dolorosas de la franquicia, especialmente por el peso que tuvo la secuencia de ‘When She Loved Me’ (en español ‘Cuando alguien me amaba’) en ‘Toy Story 2’.

La versión que finalmente llegó a la película no usa ese reencuentro directo, pero conserva la intención de revisar la herida de Jessie desde otro lugar. Comic Book señala que el resultado final también fue conmovedor, porque permite que el personaje descubra que su vínculo con Emily tuvo un impacto más profundo del que imaginaba.

Ese cambio ayuda a explicar por qué Jessie se convirtió en uno de los focos principales de esta quinta entrega. Las primeras reacciones de críticos ya habían señalado que la película le daba a la vaquera una historia más amplia y emocional, con elogios para el trabajo de voz de Joan Cusack.

Jessie, nostalgia y el peso emocional de ‘Toy Story 5’

La escena descartada también encaja con lo que el equipo de ‘Toy Story 5’ ha dicho sobre la película. Kenna Harris habló previamente con MovieWeb sobre el reto de continuar una saga tan querida y explicó que la nueva entrega trabaja la nostalgia desde los propios personajes.

Boceto de Emily y Jessie (imagen: X/@DiscussingFilm)

“Todas estas películas son muy buenas. Pero si sientes nostalgia por Toy Story de alguna manera, esta película realmente cumple con las expectativas, porque habla sobre la nostalgia y cómo los personajes también experimentan ese sentimiento”, dijo Harris.

En esta entrega, Jessie, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes enfrentan una etapa distinta en la vida de Bonnie, marcada por la tecnología y por Lilypad, una tableta con forma de rana. Pero el caso de Jessie demuestra que la película también mira hacia atrás para revisar heridas antiguas.

Aunque la escena con Emily no llegó al corte final, su existencia revela que Pixar consideró un cierre más explícito para una de las historias más queridas de la saga. La decisión final apunta a otro tipo de emoción: menos reencuentro directo y más descubrimiento íntimo sobre lo que un juguete puede significar para una niña incluso décadas después.

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