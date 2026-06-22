‘La Casa del Dragón’: Actor de Aemond admite que la polémica escena con Alicent ‘da ganas de vomitar’

La tercera temporada de La Casa del Dragón apenas comenzó y ya nos tiene completamente incómodos e impactados con lo que vimos ayer por la noche. El episodio inaugural presentó un momento protagonizado por Aemond y Alicent, Ewan Mitchell y Olivia Cooke en la vida real. Ahora, son los mismos actores quienes reaccionan a lo que pasó.

Esta serie basada en el universo de George R. R. Martin jamás evitó las relaciones familiares complejas ni los lazos desagradables característicos de la dinastía Targaryen, mismos que, para la mayoría en el mundo, no entran en los sistemas de parentesco aceptados. El estreno del nuevo ciclo llevó esa tradición hacia un territorio que dejó en shock incluso a parte del elenco.

Spoilers a continuación.

¿Qué pasó entre Aemond y Alicent en el nuevo capítulo de La Casa del Dragón?

El episodio se desarrolla en un contexto de incertidumbre para la facción verde. La desaparición de Aegon provoca las esperadas tensiones políticas y militares que obligan a varios personajes a tomar decisiones con la guerra en expansión. En medio de ese clima, toma lugar una conversación privada entre Alicent Hightower y su hijo Aemond Targaryen.

Olivia Cooke y Ewan Mitchell como Alicent Hightower y Aemond Targaryen (Foto: HBO)

Alicent insiste en que Aemond viaje a Harrenhal, el castillo más grande y mejor fortificado de todo Poniente, en compañía de su dragón Vaghar. Él está reacio, pues no quiere abandonar Desembarco del Rey ahora que ha tomado el Trono de Hierro. Ella quiere cumplir en secreto el pacto acordado con Rhaenyra: entregar la capital sin que se pierdan más vidas y con el perdón asegurado para Helaena y Jaehaera.

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Mientras hablan frente a la chimenea, Aemond besa a su madre y acepta ir a Harrenhal con la promesa de “hacer un banquete en su honor”. Se retira y la cámara se concentra en la expresión horrorizada de Alicent, quien no puede creer lo que acaba de pasar. La serie ya había explorado matrimonios entre familiares cercanos dentro de la tradición Targaryen, pero este caso presenta una situación distinta que sacó de sus casillas, incluso a algunos espectadores acostumbrados a los excesos de la franquicia.

¿Cómo reaccionaron los actores al beso?

La incomodidad no fue exclusiva de los espectadores. Ewan Mitchell, quien interpreta a Aemond, reconoció el carácter perturbador de la secuencia durante una entrevista con People: “Sí, es bastante impactante”, explicó el actor de 29 años. “Pero también vi un enorme desafío y una oportunidad para mostrar a Aemond bajo una luz diferente”.

Mitchell fue todavía más preciso al describir su primera reacción ante la escena. “Te da ganas de vomitar un poco en la boca”, afirmó entre risas, antes de profundizar en las razones psicológicas que, desde su perspectiva, impulsan al personaje.

“Es una píldora bastante difícil de tragar, ¿no? Besar a tu madre en los labios, especialmente de esa manera. Quiero decir, Aemond, mientras crecía, nunca sintió que recibiera suficiente amor de su madre ni de su familia. Y un niño necesita ese amor incondicional para desarrollar una percepción equilibrada de sí mismo. Al no haber tenido eso, Aemond tiene una visión muy distorsionada y una forma muy extraña de expresar el amor”.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen (Foto: HBO)

Olivia Cooke también compartió sus impresiones sobre el rodaje. La actriz de 32 años describió la experiencia como incómoda para ambos intérpretes y definió a Aemond con una sola expresión: “Está mal”. Añadió que la situación es particularmente peligrosa para Alicent.

“Existe esta corriente subyacente de tipo edípico, aunque Alicent no era consciente de ello. Y creo que es impactante. Es realmente peligroso, porque él es una persona muy peligrosa. Ella sabe que una expresión facial equivocada o cualquier rechazo que él perciba podría costarle la vida. Así que intenta actuar con muchísimo cuidado. Pero sí creo que, en ese momento, queda completamente atónita.”

¿Esa escena aparece en el libro de George R. R. Martin?

Para sorpresa de los lectores y no lectores, el momento no forma parte de Fuego y sangre, la obra utilizada como base para La Casa del Dragón. La interacción se creó para la adaptación televisiva. Aunque el libro contiene numerosos conflictos familiares y relaciones poco convencionales dentro de la Casa Targaryen, el beso entre Aemond y Alicent no aparece en algún pasaje de la novela histórica ficticia escrita por Martin.

El segundo episodio de la tercera temporada llegará el 28 de junio. La producción consta de ocho episodios y representa la antesala de la cuarta y última temporada ya confirmada por HBO.

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