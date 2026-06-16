Actor de ‘La Casa del Dragón’ revela que se inspiró en Kratos de ‘God of War’ para una escena clave

‘La Casa del Dragón’ entrará en una fase mucho más violenta con su tercera temporada, pero esta violencia no se inspira sólo en la literatura y el cine, también en los videojuegos. Para Abubakar Salim, actor que interpreta a Alyn of Hull, una de las claves emocionales de su personaje está en la rabia acumulada contra su propio linaje. Por eso, al preparar una escena central de los nuevos episodios, encontró una referencia inesperada en Kratos, protagonista de ‘God of War’.

También te puede interesar: Showrunner de ‘La casa del dragón’ advierte que la temporada 3 es ‘extremadamente oscura’ y no tendrá finales felices

¿Por qué Abubakar Salim se inspiró en Kratos?

En entrevista con Polygon, Abubakar Salim explicó que encontró varias similitudes entre Alyn of Hull y Kratos. El actor, quien también protagonizó ‘Assassin’s Creed Origins’ y desarrolló su propio videojuego, llevó su afición por los videojuegos al set de ‘La Casa del Dragón’ para trabajar la energía interna de su personaje.

Abubakar Salim como Alyn de Hull en ‘La casa del dragón’ (imagen: EW)

“Kratos es un hombre que también ha sido agraviado por su padre, que intenta empezar de nuevo con una familia, que solo ha sentido y visto rabia y se ha sentido agraviado por su linaje”, dijo Salim. La comparación parte de una herida familiar: Kratos es hijo de Zeus, mientras Alyn es hijo bastardo de Lord Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint.

También lee: ‘La Casa del Dragón 3’: Ryan Condal promete que la Batalla del Gaznate será algo nunca antes hecho en la TV

Salim explicó que esa relación con el padre marca el temperamento de Alyn. “Hay mucho que analizar ahí y [encontrar] similitudes con Alyn. El poder de Alyn proviene de la rabia, de esa especie de ira descontrolada, y creo que es peligroso. En momentos de crisis, o en momentos de lucha, él recurre a eso.”

Alyn of Hull tendrá un momento clave en la Batalla del Gaznate

La tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ abre con la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval que funcionará como una de las grandes piezas de acción de la nueva entrega. De acuerdo con Polygon, esa batalla será el centro del estreno y pondrá a Alyn en una pelea brutal contra la almirante pirata Sharako Lohar, interpretada por Abigail Thorn.

Para Salim, esa secuencia permitió mostrar una parte del personaje que había permanecido contenida. El actor señaló que Alyn suele mantenerse reservado, concentrado en su trabajo y lejos de cualquier estallido emocional. “Muchas veces, cuando lo ves, se mantiene reservado, simplemente hace su trabajo, hace lo que sea que tenga que hacer porque sabe que hay algo dentro que no quiere dejar salir”, explicó.

Esa tensión ya había comenzado a aparecer en el final de la segunda temporada, durante su confrontación con Corlys. Sin embargo, el verdadero estallido llegará en el Gaznate, cuando la guerra obligue a Alyn a actuar desde esa ira que ha intentado controlar.

Una escena brutal marcada por ‘God of War’

La influencia de ‘God of War’ se volvió más directa durante la filmación de la batalla. Salim contó que él y Abigail Thorn compartían la intención de hacer que el enfrentamiento se sintiera furioso, violento y épico. “Abigail es una fuerza de la naturaleza”, dijo el actor sobre su compañera de escena.

Abigail Thorn como Sharako Lohar en la Batalla de la Garganta en la tercera temporada de ‘La casa del dragon’ (imagen: EW)

Después explicó cómo ambos abordaron el combate: “Ambos estábamos de acuerdo en que debíamos hacer esto lo más brutal, furioso y épico posible. Ambos somos nerds, así que cada uno canalizó algún tipo de personaje o bestia. Yo me inspiré mucho en Kratos todo el tiempo. Era como ‘God of War’. ¡A por ello! ¡A matar a todo lo que pueda! Fue algo realmente increíble.”

La referencia a Kratos deja ver hacia dónde irá Alyn en los nuevos episodios. Su papel en la flota Velaryon no se limitará al combate: la Batalla del Gaznate también pondrá a prueba la rabia que arrastra por su origen y por la relación pendiente con Corlys. ‘La Casa del Dragón’ estrenará su tercera temporada el 21 de junio en HBO, con nuevos episodios cada domingo hasta el 9 de agosto.



No te vayas sin leer: Showrunner de ‘La Casa del Dragón’ responde a su ruptura creativa con George R.R. Martin