Mientras ‘La Casa del Dragón’ avanza, ‘Vientos de Invierno’ rompe nuevo récord de retraso

Danza de dragones se publicó en 2011 y desde entonces no tenemos noticias sobre Canción de hielo y fuego

El universo creado por George R. R. Martin atraviesa un momento peculiar y nunca es mal momento para hacer una análisis concienzudo. Por un lado, HBO no deja de expandir las historias de Poniente con nuevas temporadas y proyectos spin-off de Game of Thrones. Por otro, la novela más esperada de la saga literaria, Vientos de invierno permanece inédita pese al paso de los años.

Justo cuando La Casa del Dragón inicia una nueva etapa en televisión esta misma noche, los seguidores de la saga literaria de Canción de hielo y fuego volvemos a mirar hacia un libro que ya es todo un mito dentro del mundo editorial. Esta espera a la se nos ha sometido durante años ya forma parte de la leyenda que rodea a la marca.

¿Vientos de Invierno alcanzó nuevo récord de retraso?

La demora por Vientos de invierno ya supera oficialmente el tiempo que George R. R. Martin necesitó para publicar los primeros cinco libros de Canción de hielo y fuego. Todo comenzó con con Juego de tronos, publicado el 6 de agosto de 1996. Después vinieron Choque de reyes el 16 de noviembre de 1998, Tormenta de espadas el 8 de agosto de 2000, Festín de cuervos el 17 de octubre de 2005 y Danza de dragones el 12 de julio de 2011.

George R.R. Martin comenzó a publicar Canción de hielo y fuego en 1996 (Foto: X)

Entre la publicación de Juego de tronos y el lanzamiento de Danza de dragones transcurrieron aproximadamente 5088 días. Sin embargo, entre Danza de dragones y el 21 de junio de 2026 han pasado alrededor de 5093 días. Esto significa que los lectores han esperado más tiempo por el sexto volumen que el que tomó construir prácticamente toda la historia publicada hasta ahora.

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Por otro lado, a Vientos de Invierno lo anunciaron originalmente como la continuación de Danza de dragones. En aquel momento, pocos imaginaban que la espera terminaría extendiéndose por más de una década y media. Como era de esperarse, esta situación dio origen a incontables bromas y teorías entre los lectores, sin embargo, también es un espejo de la enorme complejidad que enfrenta Martin al intentar cerrar cuantiosas líneas narrativas distribuidas entre decenas de personajes y escenarios.

¿Qué ha dicho George R. R. Martin sobre el retraso?

Martin ya habló del tema en numerosas ocasiones durante los últimos años. Aunque reitera que continúa trabajando en la novela, también reconoce que el proceso ha sido mucho más lento de lo que imaginaba.

En distintas publicaciones de su blog personal, el autor explicó que sigue escribiendo capítulos y revisando material ya terminado. También rechazó la idea de abandonar el proyecto e insiste en que el libro continúa siendo una prioridad dentro de su agenda. Al mismo tiempo, dice cada actualización genera reacciones encontradas entre los lectores. En una de sus reflexiones señaló que, para algunos seguidores, cualquier noticia relacionada con otros proyectos parece convertirse en motivo de frustración porque la interpretan como tiempo que no dedica al libro.

Martin también sostiene que no desea publicar una obra incompleta ni apresurada. Su intención es entregar una novela que esté a la altura del resto de la saga, incluso si eso implica seguir trabajando durante más tiempo.

¿De qué tratará Vientos de invierno?

La temporada 3 de La casa del dragón se estrena hoy en HBO Max (Foto: Warner)

Aunque la trama completa permanece en secreto, obviamente, Martin reveló algunos detalles a través de capítulos de muestra publicados a lo largo de los años. La novela retomará los acontecimientos inmediatamente posteriores a Danza de dragones y desarrollará varias de las líneas argumentales más importantes de la saga.

Entre ellas destacan los conflictos que rodean a Jon Snow en el Norte, la situación política de Meereen tras la partida de Daenerys Targaryen, las intrigas de los Greyjoy, el avance de Aegon Targaryen en Poniente y el peligro representado por los Otros más allá del Muro.

A diferencia de la serie Game of Thrones, que concluyó en 2019, la novela seguirá su propio camino narrativo. Es verdad que existen puntos de contacto entre ambas versiones, pero Martin señala que el destino de varios personajes será diferente a lo que vimos en televisión hace unos años y que tanto repudio causó entre fans.

Aunque la espera por Vientos de invierno continúa (y no parece terminar nunca), el universo televisivo de Poniente tiene mucho de dónde beber. La tercera temporada de La Casa del Dragón se estrena hoy 21 de junio en HBO y Max.

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