‘Super Mario Galaxy: La Película’ rompe récord y ya es el primer título de 2026 en superar los 1,000 millones de dólares

Super Mario Galaxy: La Película acaba de cruzar una frontera que ningún otro estreno de 2026 había alcanzado y vuelve a dejar a Hollywood perplejo. La secuela animada de Illumination, Nintendo y Universal convirtió su aventura espacial en un fenómeno global y lleva sus números a nuevos niveles semana tras semana. La alianza entre ambos gigantes del entretenimiento ya tiene dos películas gigantes y una franquicia cinematográfica en expansión que no tiene pinta de detenerse.

¿Super Mario Galaxy: La Película rompió récord?

Galaxy ya superó los 1,000 millones de dólares a nivel mundial en su décimo fin de semana, de acuerdo con medios como Deadline. Con tremenda cifra, se convirtió en la primera película estrenada en 2026 en llegar a esa marca. El desempeño se divide en 428.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, más 571.5 millones en mercados internacionales.

La película debutó en el primer lugar global y conservó esa posición por tres fines de semana seguidos tanto a nivel mundial como internacional. Su arranque ya había sido enorme, con 372.5 millones de dólares globales y 190.1 millones en Norteamérica durante sus primeros cinco días, nada que otra película pudiera si quiera aspirar.

Super Mario Galaxy: La Película

El nuevo logro también lleva a la franquicia cinematográfica de Super Mario por encima de los 2,300 millones de dólares globales, es decir, estamos ante la novena franquicia animada más grande de todos los tiempos, con apenas dos películas estrenadas. Además, Super Mario Galaxy: La Película ya es la segunda película basada en videojuegos más taquillera de la historia, por debajo de su predecesora, Super Mario Bros: La Película, que todavía conserva el primer puesto global.

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Galaxy: La Película lleva a Mario, Luigi y sus aliados al espacio, con una aventura inspirada en los archiconocidos videojuegos Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2. La historia enfrenta al grupo con Bowser y Bowser Jr., antagonistas clásicos de la marca. Chris Pratt regresó como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad. Se unieron en la secuela Brie Larson como Rosalina y Benny Safdie como Bowser Jr., Donald Glover como Yoshi y Glen Powell como Fox McCloud. Aaron Horvath y Michael Jelenic regresaron a la dirección, con Matthew Fogel de nuevo como guionista.

Las franquicias animadas más taquilleras de todos los tiempos

Mi villano favorito está en el primer lugar de franquicias animadas, con 5,640 millones de dólares en seis películas. Shrek aparece después, con 3,980 millones en seis entregas. Toy Story tiene el tercer puesto con 3,280 millones en cinco películas, seguida por La era de hielo con 3,220 millones en cinco entregas. Zootopia reúne 2,890 millones con dos películas, otro caso sorprendente por su pequeño número de títulos.

Frozen registra 2,730 millones con dos películas, Intensamente alcanza 2,560 millones con dos entregas, y Kung Fu Panda llega a 2,370 millones con cuatro largometrajes. Después aparece Super Mario, en el noveno lugar, con 2,300 millones en dos películas. Madagascar cierra el top con 2,260 millones en siete películas.

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Las películas más taquilleras de 2026

Super Mario Galaxy: La Película ostenta el primer lugar de 2026 con más de 1,000 millones de dólares globales. Michael, la película biográfica de Michael Jackson, le pisa más o menos los talones con sus 898 millones. El diablo viste a la moda 2 fue un triunfo con 645.1 millones de dólares a nivel mundial; y Superman también figura en la zona alta del año, con más de 618 millones globales reportados antes del estreno de Supergirl.

Por ahora, Nintendo e Illumination no han confirmado oficialmente una tercera película de Mario, sin embargo, Shigeru Miyamoto ha señalado que la biblioteca de personajes de Nintendo ofrece mucho potencial para nuevas historias. Después del éxito de Super Mario Bros: La Película, Nintendo e Illumination anunciaron una nueva película animada de Mario en 2024, con los mismos directores y guionista; si todo marcha bien, podríamos tener una anuncio de secuela en cualquier momento.