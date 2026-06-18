Stephen King elogia ‘Obsession’ y destaca su extraña mezcla de humor y terror

Aunque no le dio una calificación perfecta, el escritor estadounidense admitió que no ha podido dejar de pensar en ella

‘Obsession’ acaba de obtener una reacción clave dentro del mundo del terror: Stephen King habló sobre la película de Curry Barker y dejó claro que, aunque no le dio una calificación perfecta, la cinta se le quedó dando vueltas en la cabeza. El comentario se da en medio del crecimiento de la película como uno de los fenómenos recientes del terror independiente, impulsada por su boca a boca, su paso por salas bajo el sello de Focus Features y una premisa que mezcla deseo, obsesión y consecuencias oscuras.

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Para una cinta original, sin el respaldo de una franquicia previa, el hecho de llamar la atención de una figura como King vuelve a ponerla en el centro de la conversación del género.

¿Qué dijo Stephen King sobre ‘Obsession’?

A través de Threads, Stephen King compartió su opinión sobre ‘Obsession’, la película de terror dirigida por Curry Barker. El escritor no la calificó como una obra perfecta, pero sí reconoció que no ha dejado de pensar en ella desde que la vio.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal)

King escribió:

“Le di a Obsession una B+ en mi libro de películas, pero sigo pensando en ella. Esa extraña mezcla de humor y terror.”

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La frase resulta llamativa porque coloca a ‘Obsession’ en un terreno más interesante que el simple elogio absoluto. King le dio una B+, una calificación positiva, aunque no máxima. Sin embargo, el detalle más importante está en su reacción posterior: la película permaneció en su mente por esa mezcla extraña de humor y horror que el escritor señaló directamente.

El comentario también confirma que King no se sumó de forma automática a la ola de entusiasmo alrededor de la cinta. Su postura tiene matices: aprecia la película, reconoce su efecto y destaca uno de sus elementos más particulares, pero sin presentarla como una obra intocable.

Una película de terror independiente que sigue ganando conversación

‘Obsession’ ha sido descrita como uno de los grandes casos recientes del terror independiente. La película sigue a un romántico desesperado, interpretado por Michael Johnston, que rompe el misterioso One Wish Willow para conquistar a la chica que le gusta. El deseo se cumple, pero pronto descubre que algunos deseos pueden traer un precio oscuro y siniestro.

La cinta también ha llamado la atención por su desempeño comercial. En reportes previos, ‘Obsession’ ya aparecía como un caso atípico de taquilla: abrió con una cifra modesta frente a los grandes estrenos de franquicia, pero consiguió mantenerse con fuerza durante varias semanas. Ese recorrido ayudó a reforzar la idea de que el terror original todavía puede competir en salas cuando encuentra una premisa clara y una reacción fuerte del público.

Según Dread Central, el entusiasmo alrededor de la película también apunta a una lectura industrial: los estudios siguen recibiendo señales de que el terror original puede ser rentable. En ese contexto, la opinión de Stephen King funciona como otro empujón para una cinta que ya venía creciendo entre fans del género.

Stephen King (imagen: EFE)

Inde Navarrette, una de las grandes razones del impacto

Además del comentario de Stephen King, Dread Central destacó el trabajo de Inde Navarrette como uno de los elementos más comentados de ‘Obsession’. La actriz ha sido señalada como una presencia central dentro de la película, especialmente por la intensidad física y emocional de su actuación.

La reseña también comparó su energía con Mikey Madison en ‘Anora’ y con una Deadite, subrayando el carácter extremo de su interpretación. Esa lectura ayuda a explicar por qué ‘Obsession’ ha conectado con parte del público de terror: no se queda solo en su premisa de deseo maldito, sino en la incomodidad que provoca su tono, sus cambios de registro y el trabajo de sus protagonistas.

Con el comentario de Stephen King, la película de Curry Barker suma una nueva credencial dentro del género. No necesitó una calificación perfecta para lograrlo. Bastó con que el autor admitiera que, días después, seguía pensando en ella.

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