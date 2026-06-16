‘Obsesión’: Curry Barker responde a las acusaciones de explotación laboral en el set de la película

Aunque se convirtió en una de las mayores sorpresas de taquilla de 2026, Obsesión también trajo una polémica sobre quién recibe los beneficios cuando una película diminuta termina con cifras enormes. El éxito de Curry Barker pasó de la celebración a la discusión tras la publicación viral de Sally Choi, directora de arte de la cinta.

¿Qué dijo Sally Choi sobre la producción de Obsesión?

Choi compartió en Instagram su experiencia como directora de arte de Obsesión y cuestionó las condiciones de trabajo en el rodaje. Compartió su testimonio cuando la película ya era un fenómeno viral, lo que provocó una rápida reacción entre los usuarios de las redes sociales y trabajadores de la industria.

Choi afirmó que cobró 300 dólares diarios y que, después de impuestos, su pago total fue de menos de 7 mil dólares. También dijo que no recibió compensación por kilometraje, pese a las tareas y traslados que acompañaron su puesto. Cuenta que asumió labores más allá de su cargo original, con jornadas largas y personal voluntario sin paga, así como una presión general para mantener la producción fuera de un esquema sindical. “Me reprocho todos los días no haber sindicalizado esta producción”, dijo en su publicación.

En una segunda publicación explicó por qué su testimonio había tenido tanto eco en redes: “Lo que publiqué tocó una fibra, no porque fuera una historia singular de haber sido pasada por alto, sino porque esto pasa todos los días, dentro y fuera de la industria del cine”. Mientras que algunas personas defendieron a Choi por señalar una estructura precaria, otras la criticaron porque aceptó la tarifa antes de trabajar.

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La respuesta de Curry Barker

Curry Barker respondió a la polémica en un reciente encuentro con The Hollywood Reporter y aclaró que él no produjo la película ni estuvo a cargo de emitir pagos, pero sí habló del valor del departamento de arte y del esfuerzo colectivo que permitió levantar el proyecto: “No tengo más que respeto por el departamento de arte, y el trabajo que hicieron fue extraordinario”, dijo el cineasta. “Todos en esta película trabajaron muy duro y merecen ser reconocidos”.

El director también habló sobre la dinámica económica que suele operar en producciones tan pequeñas:

“Esta película se hizo con tan poco dinero que es típico que las únicas personas que se beneficien directamente de su éxito financiero sean las personas que asumieron algún tipo de riesgo. Lo que espero es que cada persona que trabajó muy duro en esta película vea oportunidades para impulsar sus carreras de formas que puedan ser muy fructíferas financieramente para ellos, como lo que me está pasando a mí”.

Presupuesto y ganancias de Obsesión

Obsesión fue filmada por unos 750 mil dólares, una cifra minúscula frente a casi cualquier estreno amplio de estudio. La película logró un estreno de cerca de 17 millones de dólares en Estados Unidos, pero lo insólito llegó después, cuando su segunda y tercera semana crecieron, un comportamiento casi imposible para el terror contemporáneo.

Hasta el momento, Obsesión ya tiene alrededor de 286 millones de dólares a nivel mundial y también se convirtió en el estreno más rentable en la historia de Focus Features. Es decir, una película que nació con presupuesto de microproducción terminó compitiendo con grandes títulos de verano y superó a varios estrenos costoso.

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¿Qué sigue para Curry Barker?

Barker ya terminó de filmar Anything But Ghosts, su siguiente película sobre dos falsos investigadores paranormales que enfrentan una casa verdaderamente embrujada, con Aaron Paul, Bryce Dallas Howard, Violet McGraw, Cooper Tomlinson y el propio Barker en el reparto. Esta historia existe dentro del mismo universo de Obsesión, aunque no será una secuela.

Además, Barker escribirá y dirigirá una nueva versión de La Masacre en Texas para A24, producción en la que quiere recuperar la crudeza de la original de 1974. También tiene una idea para Obsesión 2, aunque no quiere hacerla de inmediato; prefiere dejarla reposar y usar este momento para probar caminos distintos.