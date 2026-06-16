‘La Masacre en Texas’: Cómo la nueva adaptación del director de ‘Obsesión’ para A24 renovará el canon

Curry Barker ya pasó de ser una promesa salida del horror en YouTube a uno de los nombres más buscados del género tras el éxito de Obsesión. Su siguiente salto será todavía más delicado, pues tendrá que escribir y dirigir una nueva versión de La Masacre en Texas para A24, propiedad mítica y muchas veces maltratada por sus propias continuaciones.

Como sabe todo buen fan del slasher y el horror, la película original de Tobe Hooper sigue siendo una de las obras más feroces del cine estadounidense, pero sus secuelas, precuelas, remakes, reboots y todo lo que se nos ocurra dejaron una continuidad mareadora. Barker parece entenderlo y en nuevas declaraciones sostiene que volverá a la brutalidad del punto de partida.

¿Cómo abordará Curry Barker su próxima adaptación de La Masacre en Texas?

Barker explicó para The Hollywood Reporter que aceptó entrar a La Masacre en Texas porque encontró una ruta para hacer algo nuevo sin perder respeto por la película de 1974 que todos aman. El director sabe que Leatherface pertenece a territorio sacro entre los fans del horror, aunque también está muy consciente de que la saga perdió el norte con el paso de los años.

Obsesión de Curry Barker

“No me interesaría si no pensara que puedo encontrar una forma de entrar que se sienta fresca y nueva, sin dejar de respetar la original”, dijo Barker al hablar de su película para A24. “El canon en sí está por todas partes, así que no hay mucho a lo que ser leal aparte de la original. Quiero asustar a una nueva generación y darles esta sensación de: ¿qué pasaría si hicieras un viaje por carretera con tus amigos y esto te pasara a ti?”, comentó.

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El director también busca rescatar el rigor de la primera cinta: “Quiero capturar la crudeza y lo terrenal de la original”. Para prepararse, Barker vio las diez películas de la franquicia y concluyó que no es suficiente poner a cualquier fulano con motosierra a correr detrás de alguien durante dos horas:

“Algunas de esas películas terminan siendo solo un tipo con una motosierra persiguiendo a una persona. No funciona hacer solo una película de persecución. Se esconden en un granero. Se vuelve viejo. Y no lo compro. Una motosierra es ruidosa, ¿pero no la oyen? Odio cuando estás viendo una película y piensas: “Haz esto [en su lugar]”.

Lo que sabemos sobre Anything But Ghosts

Antes de llegar a Leatherface, Barker terminará Anything But Ghosts, su siguiente película después de Obsesión. El proyecto ya fue filmado y se encuentra en edición. La cinta trata de dos falsos investigadores paranormales, interpretados por Barker y Cooper Tomlinson, su socio creativo y actor de Obsesión. Ambos viven de engañar personas con supuestos casos sobrenaturales, hasta que terminan frente a una casa verdaderamente embrujada.

Aaron Paul y Bryce Dallas Howard interpretan a los dueños de esa casa; el reparto también incluye a Violet McGraw, y la producción involucra a Jason Blum, Roy Lee y Steven Schneider. Anything But Ghosts, en palabras de Barker, es como una comedia de amigos, aunque tampoco será una broma ligera. “Es una comedia de compañeros, pero seguirá siendo aterradora y retorcida”.

Curry Barker

Aunque Anything But Ghosts tendrá su voz, buscará separarse de Obsesión en tono y tipo de miedo. El propio Barker admitió que la nueva película existe dentro del mismo universo de Obsesión y que tendrá una referencia al destino de Nikki.

Lo decepcionante del éxito, en palabras de Barker

El mes posterior al estreno de Obsesión fue una sacudida para Barker. La película costó alrededor de 750 mil dólares y terminó encaminándose hacia los 300 millones mundiales. Antes del estreno, Barker comentó que rompió una One Wish Willow, el objeto mágico de Obsesión, durante una campaña promocional y pidió que Obsesión fuera un gran éxito de taquilla. El deseo se cumplió.

Pero el director de 26 años admite que el éxito también tiene una cara extraña: “Todo lo que ves es la gloria de las celebridades y asumes que viven una vida súper divertida”, dijo al hablar de lo que no resultó como imaginaba. “Creo que a la gente le sorprendería si viera mi día a día. Vivo de manera bastante humilde y mi vida es un poco aburrida. No me quejo porque elijo esto. Podría hacer mi vida más interesante, pero soy un tipo bastante aburrido”.

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