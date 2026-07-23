Christopher Nolan dice que la IA es ‘un caballo de Troya con griegos adentro’: ‘Es una tecnología completamente rechazada por el publico’

El cineasta Christopher Nolan regresa con más comentarios sobre la inteligencia artificial y esta vez realiza una comparación con el caballo de Troya, esa pieza que juega un papel central en La Odisea y en la conquista de la grandiosa Ilión a manos de Matt Damon, o bueno, Odiseo en el largometraje.

La IA seduce con sus promesas de rapidez y nuevas formas de producción, pero también provoca rechazo entre artistas, sindicatos, espectadores jóvenes y en general muchos seres humanos, quienes miran con sospecha cualquier intento de reemplazar trabajo creativo con contenido generado por sistemas automatizados.

Christopher Nolan compara a la IA con el Caballo de Troya

En una entrevista con HugoDécrypte, Nolan describió la inteligencia artificial con una metáfora tomada del mismo imaginario épico que ahora lo acompaña. “La IA es un caballo de Troya y todos saben que los griegos están adentro”, dijo el director, al hablar de una tecnología que avanza con enorme rapidez, pero sin captar el entusiasmo público que sus impulsores prometían. “Es un caballo transparente, está hecho de vidrio. Todo el mundo puede ver lo que ocurre ahí adentro”, añadió.

Caballo de Troya de La Odisea (Foto: Getty)

El cineasta también comentó: “Nunca he visto una tecnología avanzar tan rápido y ser tan completamente rechazada por el público”. Luego señaló que la sospecha alrededor de la IA es “extrema”, en especial entre jóvenes.

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Los previos comentarios de Nolan sobre la IA

Desde hace tiempo, Nolan ya venía relacionando la inteligencia artificial con los dilemas de Oppenheimer. En 2023, dijo a The Guardian que veía “paralelos muy fuertes” entre la historia del físico y los expertos en IA que advertían sobre riesgos no previstos, entre ellos Geoffrey Hinton, quien dejó Google para hablar con mayor libertad sobre el tema. Todo el tema incluso recuerda a Ghost in the Machine, ese capítulo de Los Expedientes Secretos X sobre una IA asesina; uno de los personajes incluso menciona a Oppenheimer y su dilema moral.

Durante la promoción de La Odisea, el discurso de Nolan se volvió más directo frente al uso creativo de IA. Para AFP, el director declaró que le parece un disparate la sola idea de la inteligencia artificial reemplace a la creatividad humana:

“Lo interesante de la IA es que nunca había visto una tecnología que hubiera sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversionistas y las empresas tecnológicas, mientras que el público la ha rechazado de una manera tan contundente. Es algo bastante curioso. Los jóvenes, en particular, acuñaron el término ‘AI slop’”. Existe una especie de desprecio hacia los contenidos creados con IA. Pero la idea de que pueda reemplazar por completo a los seres humanos y a la creatividad humana me parece un absoluto disparate.”

Celebridades a favor y en contra de la IA

Hollywood está dividido, aunque el rechazo artístico es escandaloso. Seth Rogen dijo en Cannes que quien usa IA para escribir historias o guiones “no debería ser escritor”, y se burló de los videos que anuncian la muerte de Hollywood con ejemplos generados por IA que, para él, lucen pobres y sin vida.

Christopher Nolan en el set de La Odisea (Foto: Empire)

James Cameron forma parte del consejo de Stability AI, pero ha dicho que los actores generados por IA le parecen “horripilantes” y que lo producido por sistemas generativos tiende a ser “un promedio”. Guillermo del Toro ha sido completamente duro, pues el año pasado dijo que su preocupación no era la inteligencia artificial, más bien “la estupidez natural”. Hace unos meses volvió a advertir que el cine está cerca de una “analfabetización cinematográfica”.

Scarlett Johansson, Cate Blanchett y Joseph Gordon-Levitt estuvieron entre los cientos de artistas que firmaron una carta contra el uso de IA para explotar obras protegidas sin permiso. En enero más de 700 figuras se sumaron a ese reclamo por derechos de autor y control creativo.

Del lado más abierto a la, George Lucas, el creador de Star Wars, dijo que el cine no puede detener esa tecnología y que “no hay nada que puedas hacer al respecto”.

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