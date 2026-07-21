Christopher Nolan confiesa que quiere hacer una película de terror y que busca una gran idea como ‘Obsesión’

Aunque no parece muy acorde a su estilo, Christopher Nolan no echa el horror en saco roto. El director británico-estadounidense reconoció que algunas zonas oscuras de su nueva película, La Odisea, lo dejaron con más ganas de trabajar dentro de un género ajeno a él, y que le gustaría encontrar un idea original como la que bien desarrolló Obsesión.

El interés de Christopher Nolan en el cine de horror

Nolan habló con The Hollywood Reporter sobre el costado terrorífico de La Odisea y bromeó con la idea de que el público ya no necesita pedirle una película de horror: “Sólo compren un boleto”. Al preguntarle si La Odisea había calmado esa curiosidad o la había aumentado, Nolan respondió que la alimentó “muchísimo”:

“Siempre he creído que el cine de terror, como género, debe abordarse con muchísimo cuidado desde el punto de vista conceptual. En otras palabras, necesitas tener una idea extraordinaria. Cuando ves una película como Obsesión, ahí hay una idea extraordinaria. Esa película funciona increíblemente bien. No se trata del aspecto técnico. No se trata de qué inquietudes técnicas quisiera satisfacer. Se trata de la historia. Por eso siempre estoy buscando.”

Inde Navarrete en Obsesión (Foto: IMDb)

Memento, Batman: El caballero de la noche, El origen, Interestelar, Dunkerque y Oppenheimer no son películas de terror, pero casi todas guardan una zona de ansiedad con identidades rotas, ciudades sitiadas, tiempo que se agota, culpa histórica, encierro mental o miedo a que la inteligencia humana produzca su propia ruina. En este sentido, La Odisea le permitió tocar el horror sin abandonar la escala épica. El cíclope, Circe, Calipso, el regreso imposible y la casa invadida de Ítaca se sienten como una pesadilla.

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Cómo Obsesión se convirtió en el fenómeno que es

Obsesión, escrita y dirigida por Curry Barker, se convirtió en uno de los grandes casos comerciales de 2026. Cuenta la historia de Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven que trabaja en una tienda de música y compra un objeto sobrenatural para pedir que Nikki, su amiga de infancia, se enamore de él.

El elenco incluye a Inde Navarrette como Nikki, Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter. Se realizó con un presupuesto de 750 mil dólares y superó los 400 millones de dólares en taquilla mundial, un rendimiento extraordinario que dejó atrás a enormes propuestas de Hollywood como Pecadores y Star Wars: The Mandalorian & Grogu.

Inde Navarrete (Foto: Getty)

Obsesión se convirtió en la película más taquillera entre las producciones con presupuesto máximo de un millón de dólares. Su idea toca una fantasía macabra de forzar el amor de alguien y recibir a cambio una versión deformada de ese deseo. Ahí reside la clase de concepto que Nolan parece admirar, algo que haga que las escenas sean imposibles de olvidar.

El éxito de Nolan con La Odisea

La Odisea ya es uno de los lanzamientos más fuertes del año, con un total mundial de 264.1 millones durante su primer fin de semana. Su estreno doméstico fue el tercero más grande del año, raro para una cinta con clasificación R y una extensión cercana a las tres horas.

Los comentarios en medios especializados son muy positivos y ponen a La Odisea entre las obras mejor recibidas del director, con elogios a su escala, a su riesgo formal, sus actuaciones, la ambición técnica y esa manera en que transforma un poema antiguo en experiencia absoluta de la sala de cine.

Ahora vale la pena preguntarse si en el futuro veremos alguna película de horror bajo la dirección de Christopher Nolan, un sueño que no debería ser imposible, tan solo haría falta la aparición de esa jugosa idea. El tiempo nos dará la respuesta.

Con información de The Guardian y Box Office Mojo.

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