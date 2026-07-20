Anne Hathaway revela el tropiezo que la obligó a replantear ‘El Diario de la Princesa 3’

Anne Hathaway volvió a hablar de El Diario de la Princesa 3 y dejó claro que el regreso de Mia Thermopolis sigue vivo, pero no avanza tan rápido como los fans imaginaban. La tercera película de la saga permanece en desarrollo y el equipo creativo todavía busca una historia que esté a la altura del cariño acumulado por las dos primeras entregas.

¿Qué tropiezo obligó a Anne Hathaway a replantear El Diario de la Princesa 3?

Hathaway contó en Radio Andy, de SiriusXM, que el equipo tuvo que volver a trabajar la historia tras descartar el rumbo previo del guion. “Estoy ocupada haciendo al bebé número tres, y eso en cierta forma ha tomado el lugar de saber exactamente cuándo puedo hacer El Diario de la Princesa 3”, dijo la actriz.

Después dio la actualización más importante sobre la película. “Puedo decir que creo que tuvimos un avance en la historia. Creo que vamos en la dirección correcta. El guion en el que estábamos trabajando… tuvimos que empezar de nuevo con esta nueva dirección, que no es la actualización que creo que nadie quiere, pero todos nos sentimos muy bien de que ésta será la indicada”, explicó.

Anne Hathaway en El Diario de la Princesa 2 (Foto: IMDb)

La película no está cancelada, pero sí atravesó un tropiezo de desarrollo. En Hollywood, volver a empezar un guion puede sonar alarmante; en este caso, Hathaway lo presentó como una corrección necesaria para evitar que Mia regrese sólo por compromiso afectivo.

No te pierdas: Anne Hathaway pensó que había ofendido a Christopher Nolan tras quedarse fuera de tres de sus películas después de ‘Interestelar’

Adele Lim, directora de Locamente millonarios y Raya y el Último Dragón, fue anunciada para dirigir la tercera entrega hace un par de años. En mayo, Lim dijo a Variety que el proyecto iba bien y que los fans podían esperar “muchos regresos divertidos” del elenco original, aunque mencionó que la prioridad era encontrar la historia correcta: “Sólo queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísima gente”.

¿Cómo terminó El Diario de la Princesa 2?

En aquella entrega dejamos a Mia en un punto muy diferente al de la adolescente torpe que descubría Genovia en la primera película. En la secuela, Mia llega a la adultez y enfrenta la regla arcaica de que para convertirse en reina, debe casarse en un plazo muy corto.

La película nos dio a Nicholas Devereaux, interpretado por Chris Pine, como posible rival político y figura romántica. El problema se mueve en torno de esa corte que intenta imponer a Mia un matrimonio conveniente, mientras ella aprende que gobernar no depende de aceptar una pareja elegida por la institución.

Al final, Mia rechaza la obligación de casarse para tomar el trono y ante el Parlamento de Genovia, propone cambiar la ley para que una mujer pueda reinar sin esposo. Mia anima a su abuela a buscar su propia felicidad, y Clarisse termina casándose con Joe, su guardia y compañero de muchos años.

Anne Hathaway en La Odisea (Foto: Elle)

El Diario de la Princesa 2 se estrenó en 2004 y recaudó 134.7 millones de dólares a nivel mundial. La primera película, lanzada en 2001, había presentado a Hathaway como Mia Thermopolis y se convirtió en uno de los papeles que definieron su carrera temprana dentro de Disney, con una proyección inmaculada hacia el futuro.

Anne Hathaway es Penélope en La Odisea de Christopher Nolan

Entérate: ¿Habrá ‘El Diablo Viste a la Moda 3’? Anne Hathaway podría estar frenando la secuela

Mientras Mia espera su nuevo rumbo, ya puedes ver a Hathaway en salas una vez más con La Odisea, la épica de Christopher Nolan basada en el poema de Homero. La película llegó a cines este fin de semana y tuvo un debut mundial de 264.1 millones de dólares. En la cinta, Matt Damon interpreta a Odiseo, Tom Holland a Telémaco, Zendaya a Atenea, Robert Pattinson a Antínoo y Charlize Theron a Calipso. Hathaway interpreta a Penélope, la esposa que aguarda el regreso de Odiseo mientras Ítaca queda sitiada por pretendientes.

La Odisea también llega con un peso industrial nunca antes visto, pues Nolan la filmó como un evento de gran formato, con una campaña centrada en la experiencia de la sala IMAX. La película superó los números de estreno de Oppenheimer y se colocó como el mayor debut global de la carrera del director.