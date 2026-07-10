Christopher Nolan dice que las críticas a ‘La Odisea’ son ‘irrelevantes’ y las compara con los ataques al Joker de Heath Ledger

El director comparó la situación con la polémica que enfrentó durante su trilogía de ‘Batman’

Christopher Nolan respondió a las discusiones que han rodeado a ‘La Odisea’ antes de su estreno, desde las críticas al reparto hasta los cuestionamientos sobre el vestuario y la fidelidad histórica. El director recordó que vivió una situación parecida durante su trilogía de ‘Batman’, cuando algunas de sus decisiones fueron rechazadas antes de que el público pudiera verlas en pantalla, especialmente la elección de Heath Ledger como el Joker en ‘The Dark Knight’.

¿Qué piensa Christopher Nolan de las críticas a ‘La Odisea’?

En entrevista con The Telegraph, Christopher Nolan fue cuestionado sobre la reacción anticipada contra su adaptación del poema de Homero. La película ha sido discutida por la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya, la participación de Elliot Page como Sinón y supuestas imprecisiones en el diseño de vestuario y embarcaciones.

Christopher Nolan (imagen: Getty)

El director respondió que ese tipo de conversaciones forma parte de un proyecto tan conocido, pero consideró que no tienen demasiado valor mientras la película todavía no haya sido vista.

“Estas conversaciones que tienen lugar antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que participa en ellas sabe todavía qué es realmente la película.”

Nolan explicó que sabía desde el inicio que adaptar una obra con casi 3,000 años de lecturas e interpretaciones provocaría opiniones firmes, tanto de personas que conocen el texto como de quienes participan en discusiones culturales alrededor del cine. Su respuesta, sin embargo, no consiste en modificar la película para satisfacer esas expectativas.

El antecedente de Heath Ledger como el Joker

Para explicar su postura, Nolan recordó lo ocurrido cuando comenzó a trabajar en ‘Batman Begins’. El personaje ya acumulaba alrededor de 65 años de historietas, adaptaciones y lecturas distintas, por lo que cada decisión del director fue examinada por los seguidores.

“Pero recuerda, pasé 10 años de mi vida lidiando con Batman”, señaló Nolan. “Cuando me incorporé a ‘Batman Begins’, escritores y artistas llevaban casi 65 años trabajando con este querido personaje, y existían muchas ideas cargadas de significado sobre lo que él representa.”

Uno de los casos más recordados fue el casting de Heath Ledger como el Joker. Antes del estreno de ‘The Dark Knight’, parte del público cuestionó que un actor relacionado entonces con dramas románticos pudiera interpretar al villano. Su actuación terminó convirtiéndose en una de las más celebradas del cine de superhéroes y le dio un Óscar póstumo como Mejor Actor de Reparto.

Nolan dijo que aquella experiencia le enseñó a no construir una película a partir de la reacción externa. “Lo que aprendí durante el tiempo que trabajé en esa trilogía es que no puedes preocuparte en absoluto por nada de eso.”

Una interpretación propia del poema de Homero

La lección que Nolan trasladó de ‘Batman’ a ‘La Odisea’ fue confiar en una lectura personal, aunque no coincida con la versión que otros habrían realizado.

“Lo que debes hacer es honrar el texto original interpretándolo de la manera más sólida que tú, personalmente, seas capaz.”

Heath Ledger como ‘Joker’ (imagen: Warner Bros.)

El director considera que el público puede aceptar cambios y decisiones inesperadas cuando percibe una aproximación seria al material. Según explicó, incluso los seguidores que habrían tomado otro camino reconocieron el esfuerzo detrás de su trilogía de ‘The Dark Knight’.

“Al final, los seguidores de la obra —incluso cuando hacíamos algo distinto a lo que ellos habrían hecho— supieron apreciar la sinceridad con la que intentamos llevar a la pantalla la mejor versión posible.”

Nolan espera una reacción similar ante su lectura de Homero. “Lo único que puedo hacer es realizar la mejor película posible de la manera más sincera. Es muy diferente a como lo haría cualquier otra persona, pero en eso consiste una adaptación.”

‘La Odisea’ llegará a los cines el 17 de julio de 2026, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea y Robert Pattinson como Antínoo.