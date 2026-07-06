‘La Odisea’: Zendaya revela los problemas que tuvo durante el primer día de rodaje

Zendaya aparecerá en La Odisea con un papel divino y bajo una presión que no todas las estrellas de Hollywood pueden presumir. La película de Christopher Nolan, filmada con tecnología IMAX y pensada como una de las grandes citas cinematográficas de 2026, le dio la bienvenida con un obstáculo bastante terrenal durante su primer día de filmación: el clima.

La actriz, que interpreta a Atenea en la adaptación del poema homérico, habló sobre su primer día de trabajo y confesó que no tuvo el aire solemne que uno podría imaginar en una épica de ese tamaño. Las dificultades físicas hicieron de la suyas y colocaron a Zendaya en una situación inesperada.

¿Cuál fue la pesadilla de Zendaya en el primer día de La Odisea?

La protagonista de Euphoria contó en el pódcast Happy Sad Confused que sus primeras escenas se filmaron en Islandia, donde las bajas temperaturas complicaron todo: “Tenía mis líneas y quería tenerlas perfectamente dominadas. Me presioné un poco”, dijo la actriz al recordar aquel inicio, pero el problema vino cuando intentó hablar. “Hacía un frío particular. Era Islandia. Mi boca estaba congelada. No salía nada. Mi boca no se movía. Literalmente. Salió como: ‘Bla, bla, bla’. Fue muy vergonzoso”, relató.

Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Zendaya y Samantha Morton en Londres (Foto: Getty)

La escena la obligó a separar la admiración del trabajo. “Fue un placer y un regalo poder compartir escenas con personas que admiras”, explicó. Christopher Nolan, sin embargo, tomó aquel tropiezo como señal de debilidad ni inconveniente. En otra entrevista, el director se deshizo en elogios: “Siempre fue perfecta. Siempre perfecta”.

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Nolan ya había explicado a Elle que eligió a Zendaya para Atenea por su gran presencia: “Está interpretando literalmente a una diosa; es una tarea enorme. Es una verdadera estrella de cine, pero también una actriz increíble”, dijo el director.

Tom Holland tampoco la tuvo fácil

Tom Holland, quien interpreta a Telémaco en La Odisea, también pasó por un inicio que no esperaba. Pero su problema no fue el clima, sino el lenguaje técnico del set. El actor contó en entrevista que pensó que Nolan no estaba satisfecho con su actuación porque cortaba las tomas una y otra vez.

“Trabajar con cámaras IMAX por primera vez es toda una experiencia”, explicó Holland. “No se parece a nada que haya visto antes, y yo no sabía que sólo funcionaban por tres minutos”. En medio de esa confusión, el actor empezó a preguntarse si el director estaba deteniendo la escena porque algo en su trabajo no funcionaba. Holland se llenó de preocupación. “¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué hace eso?”, se preguntaba.

La realidad es que la cámaras IMAX sólo permiten 3 minutos de filmación por toma. Cuando Tom Holland lo descubrió se sintió aliviado, pues había creído que estaba haciendo un mal trabajo ante los ojos de Nolan. Incluso actores acostumbrados a superproducciones pueden sentirse novatos frente a una máquina IMAX.

Tom y Zendaya reinan en salas este 2026

Zendaya promocionando Spider-Man: Brand New Day (Foto: Getty)

Para Zendaya, el año ya venía cargado antes de pisar Ítaca. Su primera gran aparición cinematográfica de 2026 fue El Drama, de A24, una comedia negra romántica dirigida por Kristoffer Borgli y coprotagonizada por Robert Pattinson, estrenada en abril. Después llega La Odisea, donde comparte créditos con Holland, y dos semanas más tarde ambos vuelven a coincidir en Spider-Man: Brand New Day el 31 de julio.

Zendaya, imparable como siempre, todavía tiene otro título mayor al final del año: Duna: Parte 3, programada para el 18 de diciembre. La película de Denis Villeneuve traerá de vuelta a Timothée Chalamet como Paul Atreides y a Zendaya como Chani, una continuación inspirada la novela El mesías de Dune.

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