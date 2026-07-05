Christopher Nolan revela por qué ‘La Odisea’ tenía que ser clasificación R y nada más

Christopher Nolan no es de los que busca suavizar demasiado los bordes de sus películas, y La Odisea parece confirmar que, después de Oppenheimer, el director ya no siente tanta necesidad de andar dentro del territorio seguro de la clasificación PG-13. Su nueva adaptación del poema de Homero llegará a cines con clasificación R, rara decisión para una superproducción de esta escala que aspira a llegar a todos los públicos posibles. Nolan revela el motivo detrás.

Batman Inicia, Batman: El caballero de la noche, Dunkerque, Interestelar, El Origen y Tenet, todas fueron PG-13. La Odisea, en cambio, se suma a Insomnia y Oppenheimer dentro de su filmografía para adultos, aunque esta vez el motivo central tiene que ver con la brutalidad física del mundo que quiere retratar.

Christopher Nolan explica por qué La Odisea es clasificación R

Nolan habló del tema con Empire y explicó que la calificación fue una decisión conversada con el estudio desde que la producción tomó forma. De acuerdo con el director, la historia exigía una intensidad que habría quedado relegada si se intentaba forzarla a algo más amable para adolescentes: “Fui al estudio desde el principio y tuve una conversación muy honesta con ellos sobre que queríamos hacer la versión más intensa de La Odisea”. Nolan añadió que, al mirar el tipo de combate del relato, no veía manera de rebajar su aspereza.

La Odisea de Christopher Nolan (Foto: Empire)

“Con las armas de la época, son más brutales; hablamos de espadas, arcos y flechas, cosas así. Así que concluí bastante pronto que sería muy difícil y potencialmente comprometedor hacer una versión PG-13 de esta historia”, dijo el cineasta. La clasificación de la MPA se atribuye a violencia y algo de lenguaje, y justo eso distingue a La Odisea de Oppenheimer, también R, pero por razones distintas; la cinta con Cillian Murphy mostró desnudez y lenguaje fuerte, pero incluso con esos elemento recaudó cerca de 975 millones de dólares a nivel mundial.

No te pierdas: Lo que ‘La Odisea’ de Christopher Nolan y ‘Cumbres borrascosas’ tienen en común, según una especialista en Grecia y Roma

Personajes y actores de La Odisea de Nolan

La película mostrará el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, con Matt Damon como protagonista. Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo que creció esperando noticias de su padre, y Anne Hathaway da vida a Penélope, reina de Ítaca, figura de paciencia e inteligencia frente a los pretendientes que invaden su casa.

Robert Pattinson aparece como Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope, mientras Zendaya interpreta a Atenea, diosa de la sabiduría y protectora de Odiseo. Lupita Nyong’o asume los papeles de Helena de Troya y Clitemnestra. El reparto se hace más grande con Charlize Theron como Calipso, Samantha Morton como Circe, Benny Safdie como Agamenón y Jon Bernthal como Menelao. También destacan John Leguizamo como Eumeo, Himesh Patel como Euríloco, Mia Goth como Melanto y Elliot Page como Sinón.

Después de una larga espera, La Odisea se estrena en cines el 16 julio, con Universal Pictures detrás de la distribución. El presupuesto ronda los 250 millones de dólares, el mayor de la carrera de Nolan, y es una película que fue concebida como una experiencia de gran formato, con preventas IMAX 70 mm que se agotaron en poco tiempo.

Las películas más taquilleras de Christopher Nolan

La Odisea de Christopher Nolan (Foto: Empire)

El éxito comercial más grande de Nolan sigue siendo El caballero de la noche asciende, que recaudó alrededor de 1.08 mil millones de dólares a nivel mundial. Le sigue Batman: El caballero de la noche, con 1.010 mil millones, número que en 2008 cambió para siempre el modo en que Hollywood miraba el cine de superhéroes.

Oppenheimer tiene el tercer lugar de su filmografía con cerca de 975 millones de dólares, una cantidad casi insólita para un drama histórico de tres horas y clasificación R. Luego aparecen El Origen, con alrededor de 839 millones, e Interestelar, con una de 774 millones, dos originales que demostraron que Nolan podía vender ideas densas sin la necesidad de una franquicia multimillonaria detrás. ¿Podrá La Odisea ser el boom taquillero que se espera… con todo y clasificación R?

Entérate: Christopher Nolan revela que todas sus películas están inspiradas en ‘La Odisea’