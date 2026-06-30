Christopher Nolan revela que todas sus películas están inspiradas en ‘La Odisea’

Christopher Nolan reconoció que ‘La Odisea‘, su nueva película basada en el poema épico de Homero, no apareció en su carrera como una influencia reciente. El director explicó a The New York Times que, después de leer más traducciones de las que podía recordar, entendió que el viaje de Odiseo era una especie de texto raíz para su propio cine. La película, protagonizada por Matt Damon, llegará a los cines el 17 de julio de 2026 y será el primer largometraje comercial filmado completamente en IMAX.

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¿Por qué Nolan dice que ‘La Odisea’ está en todo su cine?

En entrevista con The New York Times, Nolan habló de la ansiedad que le provoca el periodo previo al estreno de una película. “Es estresante”, dijo el cineasta, antes de explicar que, aunque trabaja durante mucho tiempo en cada proyecto, las películas finalmente pertenecen al público: “Trabajas en algo durante mucho tiempo y te importa muchísimo, pero las películas pertenecen al público. Así que, en cierto modo, todo depende de la mirada del espectador.”

Christopher Nolan en el set de ‘Oppenheimer’ (imagen: Universal Pictures)

Ese nerviosismo es mayor con ‘La Odisea‘, una adaptación que el propio Nolan definió como un reto enorme. “Fue una gran empresa, sin lugar a dudas”, afirmó. También reconoció que no se habría sentido preparado para hacer esta película antes de este momento de su carrera: “No creo que me hubiera sentido preparado para asumir esta película hasta ahora.”

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El punto más revelador llegó cuando explicó su vínculo con el poema de Homero. Tras leer “más traducciones de las que quisiera recordar”, Nolan entendió que ‘La Odisea‘ era su ur-text, es decir, una obra de origen o texto base dentro de su imaginario creativo. Su frase fue directa: “Está en todo lo que he hecho antes.”

Borges, Nolan y la historia eterna del regreso

La idea de Nolan dialoga con una intuición literaria que el escritor argentino Jorge Luis Borges formuló en ‘Los cuatro ciclos’, texto incluido en El oro de los tigres. Para Borges, la literatura vuelve una y otra vez a cuatro historias fundamentales: una ciudad sitiada, un regreso, una búsqueda y el sacrificio de un dios.

Sobre la segunda, escribió: “Otra, que se vincula a la primera, es la de un regreso. El de Ulises, que, al cabo de diez años de errar por mares peligrosos y de demorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Itaca”.

La conexión con Nolan es que el cineasta reconoció esa estructura mencionada por Borges: personajes que intentan volver a casa, a una verdad, a una persona perdida o a una versión anterior de sí mismos. En ese sentido, ‘La Odisea’ no sería solo el nuevo proyecto del director, sino la narrativa misma que ya recorría su cine antes de aparecer de manera explícita.

Borges cerraba su apólogo con una frase que ayuda a entender esa continuidad: “Cuatro son las historias. Durante el tiempo que nos queda seguiremos narrándolas, transformadas.” Nolan parece haber llegado a una conclusión parecida desde el cine: el viaje de Odiseo ya estaba ahí, transformado, en sus obsesiones por el tiempo, la memoria, la pérdida, el retorno y los héroes moralmente incompletos.

‘La Odisea’, de Christopher Nolan (imagen: Empire)

Una película hecha para sentirse grande, pero accesible

‘La Odisea‘ será una épica de tres horas filmada en seis países, con un elenco y equipo de miles de personas. La película tendrá a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, John Leguizamo como un porquero ciego y Travis Scott como un bardo. Nolan también optó por efectos prácticos en lugar de depender por completo del CGI.

El director explicó que, pese a la escala del proyecto, su intención era hacer una película accesible. “Quería hacer una película muy accesible”, señaló. Sin embargo, filmar todo en IMAX obligó al equipo a encontrar soluciones técnicas poco comunes. Nolan y su cinefotógrafo, Hoyte van Hoytema, necesitaron que IMAX desarrollara un “sistema de dirigible” para encerrar y mover la cámara, que además de enorme era muy ruidosa. Los actores incluso usaron espejos para poder verse alrededor del equipo.

La dificultad fue tal que Nolan no sintió de inmediato que el plan funcionaría. “A mitad del rodaje, Hoyte y yo nos miramos y nos dimos cuenta: ‘Sí, esto va a funcionar,’” recordó el director.

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