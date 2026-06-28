‘La Odisea’ podría alcanzar este nuevo récord de taquilla para Christopher Nolan en su primer fin de semana

Christopher Nolan está a punto de regresar a los cines con La Odisea, una ambiciosa adaptación del poema atribuido a Homero por la que no podríamos estar más emocionados. A varias semanas de su estreno, los primeros análisis de taquilla nos hablan de un debut excelente para la nueva producción de Universal Pictures, algo excepcional en la carrera del cineasta.

El récord que La Odisea podría darle a Nolan

Las primeras proyecciones publicadas por Deadline estiman que La Odisea podría recaudar entre 80 y 100 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá. Si alcanza el extremo superior de ese rango, Christopher Nolan conseguiría un logro inédito dentro de su carrera fuera de Batman.

Hasta ahora, solo Batman: El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende lograron abrir con más de 100 millones de dólares en Norteamérica. La primera debutó con 158.4 millones, mientras que la segunda alcanzó 160.8 millones, cifras que se mantienen como las más altas del realizador en un estreno doméstico.

Christopher Nolan en el set de La Odisea (Foto: X)

El resto de su filmografía permenece por debajo de esa barrera. Oppenheimer inició con 82.4 millones de dólares; El Origen abrió con 62.7 millones; Dunkerque consiguió 50.5 millones; Interestelar comenzó con 47.5 millones; Batman Inicia obtuvo 48.7 millones; Insomnia debutó con 20.9 millones; El Gran Truco registró 14.8 millones; Tenet alcanzó 9.3 millones en un lanzamiento condicionado por la pandemia, mientras que Memento inició su recorrido comercial con apenas 235 mil dólares en un estreno muy limitado.

No te pierdas: Christopher Nolan revela cuál será la batalla más brutal de ‘La Odisea’ y explica por qué cambiará a Odiseo

La Odisea es en realidad una producción de corte fantástico con clasificación para adultos, una duración cercana a las tres horas y un relato basado en un poema clásico, factores que con cualquier otro caso reducen el número de funciones disponibles y limitan parte del público potencial. El posible récord sería todavía más espectacular bajo estos parámetros. Claro que el interés alrededor del proyecto, así como el renombre de Nolan, parece haber compensado esas circunstancias.

¿Debes leer La Odisea para entender la película de Nolan?

Aunque Christopher Nolan adapta una de las obras más influyentes de la literatura occidental, la cinta buscará funcionar también para quienes nunca han tenido contacto con el texto de Homero, algo que cualquier buena adaptación cinematográfica debe hacer: valerme por sí misma sin la necesidad de terceros.

Set de La Odisea (Foto: X)

La Odisea relata el largo regreso de Odiseo a Ítaca después de la guerra de Troya. A lo largo del viaje enfrenta monstruos, tempestades, dioses, criaturas fantásticas e incontables desafíos que ponen a prueba tanto su ingenio como su liderazgo antes de reencontrarse con su familia. Esta historia tiene una relación muy estrecha con La Ilíada, poema también atribuido a Homero que narra una parte del conflicto bélico entre griegos y troyanos, con énfasis en Aquiles. La Odisea comienza cuando la guerra ya terminó y sigue las consecuencias que ese conflicto dejó sobre uno de sus principales héroes: Odiseo o Ulises.

Claro que leer ambos poemas antes del estreno de la nueva película puede enriquecer la experiencia, pero no es requisito para comprender la adaptación cinematográfica.

La Odisea llegará a los cines el 16 de julio y representa el siguiente proyecto de Christopher Nolan después del enorme éxito comercial y artístico alcanzado por Oppenheimer. Matt Damon interpreta a Odiseo, acompañado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Samantha Morton, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth y Corey Hawkins, entre otros actores.

Nolan recurrió nuevamente a cámaras IMAX de gran formato y escenarios construidos físicamente para recrear los distintos episodios del viaje del héroe griego.

Entérate: ‘La Odisea’: Michael Caine narrará una versión en audiolibro creada con IA antes del estreno de la película