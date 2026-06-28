Christopher Nolan revela que el Odiseo de Matt Damon está inspirado más en Han Solo que en Luke Skywalker

El director explicó que ve al personaje como una figura compleja, astuta y con motivaciones ambiguas

El director británico Christopher Nolan dio una nueva pista sobre el tipo de héroe que tendrá ‘La Odisea’, su adaptación del poema épico de Homero protagonizada por Matt Damon. El cineasta comparó a Odiseo con el cazarrecompensas Han Solo, no con el granjero/jedi Luke Skywalker, al hablar de un personaje marcado por la astucia, las contradicciones y las motivaciones ambiguas. La película llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

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¿Por qué Nolan compara a Odiseo con Han Solo?

En una entrevista con The New York Times, retomada por Total Film, Christopher Nolan habló sobre los paralelos entre J. Robert Oppenheimer y Odiseo. El cineasta explicó que, cuando termina una película, suele quedarse con preguntas o temas que después pueden aparecer en su siguiente trabajo.

Escena de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan (Imagen: Universal Pictures)

“Cuando terminé la película, eso me llamó mucho la atención. En cada película que hago, me gusta dejar interrogantes o temas sin resolver que tal vez traslade a la siguiente”, dijo Nolan.

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El director señaló que en ‘La Odisea’ encontró ideas relacionadas con liderazgo, motivaciones mezcladas y decisiones que, aun cuando parten de buenas intenciones, pueden tener consecuencias negativas. “Existen muchas ideas sobre el liderazgo, las motivaciones contradictorias y las imperfecciones humanas; esa noción de cómo las mejores intenciones pueden acabar saliendo terriblemente mal.”

Ahí apareció la comparación con ‘Star Wars’. Para Nolan, Odiseo no funciona como un héroe puro o ingenuo, sino como una figura más astuta, escurridiza y difícil de clasificar. “Odiseo es un personaje muy complejo: un embaucador, alguien inteligente y astuto. En términos de ‘Star Wars’, es Han Solo; pero Han Solo no es el héroe de ‘Star Wars’, sino Luke Skywalker.”

La referencia ayuda a entender la lectura del director: el Odiseo de Matt Damon no parece construido como un héroe luminoso, sino como un sobreviviente capaz de tomar decisiones complicadas para volver a casa.

Matt Damon encabeza una épica de escala enorme

‘La Odisea’ sigue el largo regreso de Odiseo después de la Guerra de Troya. En ese viaje, el personaje enfrenta amenazas fantásticas como el cíclope, las sirenas y un violento remolino en el océano. Nolan ya había dicho en una entrevista para ’60 Minutes’ que la historia exigía una escala mayor a la de sus trabajos anteriores.

“Al abordar ‘La Odisea’, Todo se reduce a la escala. Tenía que ser la película más grande que hubiéramos hecho. Tenía que suponer un desafío para todos nosotros, porque esa es la naturaleza de la historia”, explicó el director.

La película también ha sido descrita como uno de los proyectos más exigentes de su carrera. Matt Damon aseguró previamente que fue el rodaje más difícil que ha hecho: “Fue, con diferencia, la película más difícil que he hecho jamás. Ni punto de comparación.”

Ese desgaste también aparece en los comentarios del actor sobre las locaciones. Damon contó que cada nuevo sitio de filmación lo hacía preguntarse quién habría pensado que era buena idea rodar ahí. “Llegábamos a cada lugar y yo simplemente me echaba a reír, pensando: ‘¿A quién se le ocurrió que había que rodar una película aquí?’”

‘La Odisea’, de Christopher Nolan (imagen: Empire)

Un reparto lleno de figuras mitológicas

El reparto de ‘La Odisea’ incluye a Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Robert Pattinson como Antínoo, Zendaya como Atenea, Lupita Nyong’o como Helena de Troya, Jon Bernthal como Menelao y Benny Safdie como Agamenón.

La película también ha generado altas expectativas por otros personajes. Charlize Theron confirmó que interpreta a Calipso, la ninfa marina que retiene a Odiseo en su isla durante años. La actriz describió el rodaje en una playa de Marruecos como una experiencia dura por el viento y la arena, pero también explicó que esas condiciones ayudaron a sentir el espacio como un lugar propio de Calipso.

Con esta nueva comparación, Nolan suma otra pieza a la expectativa alrededor de ‘La Odisea’. La película promete una escala gigantesca, locaciones difíciles e imagen IMAX, así como una lectura de Odiseo como un protagonista complejo: menos cercano al héroe limpio de aventura juvenil y más próximo a una figura astuta, contradictoria y marcada por decisiones difíciles.

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