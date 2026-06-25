Christopher Nolan revela cuál será la batalla más brutal de ‘La Odisea’ y explica por qué cambiará a Odiseo

Christopher Nolan pronto nos entregará La Odisea, adaptación que llevará al cine algunos de los episodios más inolvidables del poema de Homero. Las herramientas del director son los efectos prácticos, fotografía en formato IMAX, un elenco talentosísimo y una historia sobre el viaje de un héroe que poco a poco se desgasta. A pocas semanas del lanzamiento, y con todos los medios informativos encima, Nolan revela detalles sobre la batalla más brutal de su película.

La batalla más impresionante de La Odisea y el cambio en Odiseo

Entre los numerosos desafíos que aparecen en el poema, Nolan considera que el enfrentamiento contra los lestrigones tiene el lugar más especial dentro de su adaptación. Estos gigantes guerreros son una amenaza física descomunal, aunque el verdadero golpe de la secuencia se encuentra en las consecuencias que deja sobre Odiseo y su tripulación.

Empire visitó el rodaje de esa escena en el bosque de Culbin, en Escocia, donde el cineasta recurrió a “ilusiones de perspectiva forzada, complejos trabajos con cables que impulsaban a los dobles por el aire y siete cámaras IMAX” que registraron simultáneamente la acción. Buena parte de esas técnicas permanece bajo reserva para conservar la sorpresa de la película.

Christopher Nolan y Matt Damon en el set de La Odisea (Foto: Empire Magazine)

Durante la posproducción, Nolan explicó qué buscaba transmitir con esa secuencia. “Fue una escena muy divertida de filmar. En realidad se trata de intentar transmitir la brutalidad. Son guerreros, y sus armas y armaduras tienen un nivel de sofisticación que Odiseo jamás había visto”. Sin embargo, también aclaró que el episodio tiene una función mucho más profunda que ofrecer un gran espectáculo visual.

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“El propósito de los lestrigones en la historia, igual que en el poema original, es mostrar, en cierto sentido, la naturaleza cuestionable del liderazgo de Odiseo. Darles a sus hombres motivos para dudar de él. Y aquello a lo que se enfrentan los deja a todos profundamente sacudidos”.

Otros momentos inolvidables del poema

La batalla contra los lestrigones es apenas una parte del extenso recorrido de Odiseo. El poema de Homero también plasma episodios célebres como el encuentro con el cíclope Polifemo, el canto irresistible de las sirenas, la hechicera Circe, el descenso al inframundo y el paso entre Escila y Caribdis, desafíos que, pese al correr de los siglos, no dejan de fascinarnos a los lectores por su aventura y reflexión sobre la condición humana.

Los avances oficiales y distintos reportes sobre La Odisea confirman que la película conservará el carácter fantástico de la obra original. Nolan fusionará criaturas mitológicas con escenarios reales y una puesta en escena sustentada en efectos físicos.

Las estrellas de La Odisea de Nolan y la preparación de Matt Damon

Sin lugar a dudas, La Odisea reúne uno de los elencos más destacados de la carrera de Christopher Nolan. Matt Damon interpreta a Odiseo, acompañado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth, Himesh Patel, Samantha Morton y Corey Hawkins, entre otros actores confirmados.

La Odisea (Foto: Empire Magazine)

Matt Damon asumió un proceso de preparación física muy exigente para dar vida al legendario rey de Ítaca. Fotografías tomadas durante el rodaje y materiales oficiales mostraron al actor con una notable transformación corporal, resultado de varios meses de un entrenamiento orientado a representar a un guerrero que ha sobrevivido a años de combates y travesías marítimas.

A principios de 2026, durante su estancia en el pódcast New Heights, el propio Damon confesó que hacía mucho tiempo que no estaba tan delgado, pero el entrenamiento para La Odisea lo requirió:

“Tuve una barba muy larga durante como un año. Estaba en muy buena forma. Bajé mucho de peso. [Nolan] quería que estuviera delgado pero fuerte. Por otra cosa que hice con mi médico dejé de comer gluten. Antes solía andar entre 185 y 200 libras, e hice toda la película con 167. No había estado tan ligero desde la preparatoria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”.

La Odisea se estrena el 16 de julio.

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