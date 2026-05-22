Reportan que IMAX explora su venta pese al crecimiento del formato en taquilla

El auge de las salas premium no solo ha cambiado la forma en que los estudios venden sus grandes estrenos: también estaría moviendo piezas importantes dentro de la industria. Mientras el formato IMAX gana terreno en la taquilla y se prepara para nuevos títulos pensados como experiencias cinematográficas de gran escala, un reporte de The Wall Street Journal señala que la compañía detrás de esas pantallas estaría explorando una posible venta.

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¿Por qué IMAX estaría buscando comprador justo ahora?

De acuerdo con The Wall Street Journal, IMAX se encuentra en las primeras etapas de un proceso para explorar una venta y ya se habría acercado a compañías de entretenimiento como posibles compradoras. El medio aclara que la búsqueda todavía es inicial y que no necesariamente terminará en un acuerdo, pero la información llega en un momento particularmente favorable para la empresa.

‘Avatar: Ash and Fire’ (imagen: Disney)

La razón es clara: las experiencias premium crecen más rápido que la taquilla general. Según el reporte, las películas han recaudado alrededor de US$2.9 mil millones en el mercado doméstico durante el año, la cifra más alta para ese periodo desde antes de la pandemia, de acuerdo con Box Office Mojo. Dentro de ese repunte, las pantallas premium, incluidas las de IMAX, representaron 16% de las ventas de boletos en E.U. y Canadá hasta inicios de abril, frente al 13% registrado en el mismo periodo de 2021, según la firma EntTelligence.

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El propio formato IMAX también ha aumentado su peso dentro del negocio. La compañía indicó que representó 5.2% de la taquilla doméstica el año pasado, por encima del 3.2% que tenía en 2019. Esa diferencia ayuda a explicar por qué una empresa especializada en salas de alta gama podría atraer interés en un momento en que los estudios buscan convencer al público de regresar al cine con funciones que se sientan realmente distintas a ver una película en casa.

El valor de las películas-espectáculo

IMAX se ha beneficiado de estrenos vendidos como eventos visuales. The Wall Street Journal menciona casos como ‘Avatar: Fire and Ash‘ y ‘Project Hail Mary‘, películas adaptadas para sus pantallas y promovidas como espectáculos que justifican verse en las mejores salas disponibles. También el reciente impulso de títulos como ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning‘ muestra cómo el formato se ha vuelto parte importante de la conversación comercial alrededor de los blockbusters.

El reporte encaja con el buen momento que IMAX presumió recientemente. En 2025, la compañía reportó su mejor año histórico en taquilla global, con US$1.28 mil millones, un crecimiento de 40% frente a 2024. Ese desempeño fue impulsado tanto por Hollywood como por fenómenos internacionales, entre ellos ‘Ne Zha 2‘, ‘Demon Slayer: Infinity Castle‘, ‘F1: The Movie‘, ‘Avatar: Fire and Ash‘ y ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning‘.

En diciembre, durante una reunión con inversionistas, el director ejecutivo de la compañía, Rich Gelfond, dijo que IMAX sería “una pieza increíblemente valiosa, ya sea como una empresa cotizada totalmente diferenciada o como parte de una empresa más grande.” Según el reporte, Gelfond regresó recientemente al trabajo de medio tiempo después de una licencia médica por un caso grave de neumonía.

El posible conflicto para Hollywood y el papel de Netflix

Una eventual compra abriría una pregunta delicada para los estudios. Si una compañía de Hollywood adquiriera IMAX, sus rivales podrían preguntarse si esa empresa favorecería sus propios estrenos al momento de asignar pantallas.

Matt Damon y Charlize Theron en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

Todos los estudios lanzan películas en IMAX y compiten por esos espacios cuando varios títulos importantes llegan a cartelera al mismo tiempo.

El caso de Netflix vuelve más interesante el panorama. La plataforma anunció que estrenará una película de Brad Pitt, dirigida por David Fincher, exclusivamente en pantallas IMAX durante dos semanas antes de llevarla al streaming. Además, en febrero lanzará ‘Narnia: The Magician’s Nephew‘ en IMAX y otras salas siete semanas antes de su llegada al servicio, en lo que sería su primer estreno teatral a gran escala.

A ese contexto se suma ‘La Odisea‘, de Christopher Nolan, reportada como el primer largometraje comercial filmado completamente con cámaras IMAX de película. La cinta podría llegar en un momento clave para el formato: justo cuando la industria parece convencida de que las salas premium ya no son un complemento, sino una de las cartas más fuertes para vender el cine como acontecimiento.

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