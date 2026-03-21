‘Proyecto Fin del Mundo’ debuta con cifras históricas para una película original y amenaza el récord de ‘Oppenheimer’

La producción se acerca al filme de Christopher Nolan dentro de la categoría de filmes no franquicia y no secuela

El estreno de ‘Proyecto Fin del Mundo’, la adaptación cinematográfica de la novela de Andy Weir, comenzó con resultados que la colocan entre los debuts más fuertes para una película original en los últimos años. La producción de Amazon MGM Studios, protagonizada por Ryan Gosling, cuenta con unas primeras cifras la acercan a marcas que parecían reservadas para proyectos con franquicias establecidas, o a hitos cinematográficos como ‘Oppenheimer‘.

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Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la película se ha posicionado como uno de los estrenos más destacados dentro del cine de ciencia ficción reciente, en un contexto en el que las producciones originales enfrentan mayor competencia frente a secuelas y universos cinematográficos consolidados.

‘Project Hail Mary’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

¿Qué tan cerca está de los récords de ‘Oppenheimer’?

De acuerdo con datos reportados por Deadline, ‘Proyecto Fin del Mundo’ logró un debut de 77.1 millones de dólares durante su primer fin de semana. La cifra la coloca cerca del récord establecido por ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, que alcanzó 82.4 millones de dólares en su estreno dentro de la categoría de películas no franquicia y no secuela.

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En este tipo de producciones originales, superar la barrera de los 60 millones en su primer fin de semana es poco común. Antes de estos títulos, solo ‘Us’, de Jordan Peele, había logrado un debut destacado con 71 millones de dólares. La nueva película de ciencia ficción también se acerca al desempeño inicial de ‘Soy Leyenda’, protagonizada por Will Smith, que registró 77.2 millones en su estreno.

El resultado posiciona a ‘Proyecto Fin del Mundo’ dentro de un grupo reducido de películas originales que han logrado captar la atención del público a gran escala.

IMAX impulsa la recaudación y amplía el alcance del estreno

Otro dato relevante es el impacto de las proyecciones en formato IMAX. Según los reportes, el 24% de la recaudación total proviene de funciones en ese formato, lo que sugiere que parte del atractivo del proyecto se encuentra en su dimensión visual.

El complejo AMC Lincoln Square 13 en Nueva York figura como el cine con mayor recaudación individual, con 180.7 mil dólares acumulados hasta el momento. Este tipo de cifras indica que el público ha respondido al componente espectacular de la producción.

Además, solo el 55% de los asistentes en funciones anticipadas eran miembros de Prime, lo que sugiere que el interés por la película no se limita únicamente a los usuarios habituales de la plataforma vinculada al estudio.

Una apuesta ambiciosa para Amazon MGM

El proyecto también representa una inversión significativa. Se ha reportado que la película cuenta con un presupuesto de 248 millones de dólares, lo que implica que necesitaría recaudar entre 500 y 600 millones de dólares a nivel global para alcanzar el punto de equilibrio considerando costos de marketing.

Ryan Gosling en ‘Project Hail Mary’ (Imagen: Sony Pictures UK)

La recepción inicial también ha sido positiva en términos de crítica, con un 95% de aprobación en Tomatazos y una calificación A en CinemaScore. En la última década, solo ‘Dune: Part Two’ había obtenido una calificación similar dentro del género de ciencia ficción.

Con estos resultados iniciales, ‘Proyecto Fin del Mundo’ se perfila como uno de los estrenos originales más destacados del año. Su desempeño en las próximas semanas determinará si logra consolidarse como uno de los éxitos más relevantes de la ciencia ficción reciente.

Con información de ScreenRant.

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