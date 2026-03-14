‘Project Hail Mary’: Directores explican cómo su fallido paso por ‘Star Wars’ influyó en la película

El estreno de ‘Project Hail Mary’, la nueva película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, está cada vez más cerca, y sus directores han comenzado a hablar sobre las experiencias que influyeron en el desarrollo del proyecto. Entre ellas destaca su paso por ‘Solo: A Star Wars Story‘, una producción de la franquicia Star Wars que terminó con su salida del proyecto antes de que concluyera el rodaje.

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Durante una entrevista reciente con MovieWeb, Phil Lord y Christopher Miller explicaron que aquella experiencia, aunque complicada, terminó influyendo en su trabajo en la adaptación de la novela de Andy Weir.

Ryan Gosling en ‘Project Hail Mary’ (imagen: IMDb)

¿Qué aprendieron los directores tras su salida de ‘Solo’?

Lord recordó que su paso por la película de Han Solo les permitió colaborar con profesionales que terminaron formando parte de su nueva producción. En particular, mencionó que varios miembros del equipo técnico regresaron para trabajar en ‘Project Hail Mary’, lo que permitió aprovechar esa experiencia previa.

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“Bueno, usamos a mucha gente similar del equipo, mucho del departamento de vestuario, Neil Scanlon, que ayudó a diseñar Rocky, mucha gente de nuestro departamento de sonido, así que realmente hay muchos compañeros de equipo con los que trabajamos en eso. Así que, sin duda, aportó mucha experiencia a esto.”

En ese sentido, la experiencia acumulada durante la producción de ‘Solo: A Star Wars Story’ terminó influyendo en el equipo que ahora participa en la nueva película de ciencia ficción.

Un aprendizaje que siguió influyendo en su carrera

Miller también habló sobre cómo cada proyecto, incluso los que atraviesan dificultades, puede convertirse en una oportunidad para aprender y mejorar. El director señaló que el trabajo en producciones de gran escala deja enseñanzas que los cineastas aplican en proyectos posteriores.

“Y cada vez que haces una película, estás aprendiendo, estás aprendiendo cosas nuevas. Y aprendimos mucho con esa, y seguimos aprendiendo sobre todo lo que hacemos.”

El caso de ‘Solo: A Star Wars Story’ se convirtió en uno de los episodios más comentados de la era moderna de Lucasfilm, ya que Lord y Miller abandonaron la producción pocas semanas antes de que terminara el rodaje. Finalmente, la película fue completada por Ron Howard.

‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’ (imagen: Disney)

El contexto de una etapa complicada para Lucasfilm

El artículo también recuerda que el desarrollo de ‘Solo: A Star Wars Story’ coincidió con una etapa en la que varios proyectos de ‘Star Wars’ cambiaron de rumbo o fueron cancelados. Entre los ejemplos citados se encuentran la salida de Colin Trevorrow de ‘Star Wars: Episode IX’, la cancelación del proyecto centrado en Boba Fett que estaba desarrollando Josh Trank, así como otros planes que no llegaron a concretarse dentro del estudio.

A pesar de ese contexto, Lord y Miller consideran que su participación en ‘Solo: A Star Wars Story’ no fue una experiencia perdida. Por el contrario, les permitió colaborar con profesionales que más tarde se sumarían a ‘Project Hail Mary’, una película que finalmente permitirá ver cómo se traduce su estilo dentro de una historia de ciencia ficción. Con el estreno programado para el 20 de marzo de 2026, el proyecto marcará el primer gran acercamiento del dúo al género espacial tras su paso por la saga galáctica.

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