‘Project Hail Mary’ y otras películas de ciencia ficción con calificación casi perfecta que no te puedes perder

Nosotros también nos morimos por ver a Ryan Gosling en pantalla, pero ante la espera nos decantamos por las siguiente alternativas

Lo admito, cuando se trata de Ryan Gosling su servidora no se anda con imparcialidades. El actor de 45 años ha protagonizado varias de las películas favoritas de esta humilde apasionada del séptimo arte, tales como Blade Runner 2049 o Drive: El Escape. Ante el próximo estreno de su siguiente gran mega producción como estrella principal, Project Hail Mary, misma que ya cuenta con una calificación casi perfecta en nuestro sitio, es justo recordar otras propuestas de ciencia ficción que también dejaron huella.

Sabemos que este género tiene la curiosa facultad de adelantarse a su tiempo. A veces lo hace mediante especulación científica; en otras ocasiones, a través de preguntas sobre el destino de la humanidad. No importa si la historia se desarrolla en el espacio profundo o en un planeta devastado: cuando el género acierta, el resultado permanece en nuestra memoria durante décadas.

En los últimos años, varias películas han logrado ese efecto. Algunas se volvieron clásicos instantáneos gracias a su genio visual; otras lo consiguieron por la manera en que nos hablaron sobre filosofía, ciencia, moral y emociones humana.

¿Qué sabemos de Project Hail Mary?

Ryan Gosling en Project Hail Mary (Foto: IMDb)

La nueva película protagonizada por Ryan Gosling está basada en la novela homónima de Andy Weirn. El proyecto llamó la atención de Hollywood desde su anuncio, en parte porque la historia une aventura espacial con dilemas científicos. La trama presenta a un astronauta que despierta solo en una nave sin recordar quién es ni por qué está ahí. Poco a poco descubre que su misión está relacionada con la supervivencia de la Tierra.

Los primeros comentarios de Project Hail Mary son completamente entusiastas y ya le valieron una calificación de 93 % en nuestra base de datos. Con tremenda promesa en el horizonte, no podemos quedarnos sin hablar sobre esas otras genialidades de la ciencia ficción que también se robaron justamente nuestro corazón.

Películas de ciencia ficción con calificación casi perfecta

Empecemos con lo obvio. Cuando se habla de ciencia ficción en cine, resulta inevitable mencionar Interestelar, la película dirigida por Christopher Nolan. Estrenada en 2014, la historia tiene como protagonistas a un grupo de astronautas que emprenden un viaje por el espacio con la esperanza de encontrar un nuevo hogar para la humanidad.

La cinta fue todo un hito gracias a su aproximación científica a la travesía estelar, además de su poderosa carga emotiva que se “reduce” con gracia a la relación entre un padre y su hija. Sus temas la convirtieron en uno de los títulos más influyentes del género en la última década.

Otro enorme ejemplo que aparece en listas sobre ciencia ficción casi perfecta es La Llegada, dirigida por Denis Villeneuve. La película, basada en el cuento “La historia de tu vida” de Ted Chiang, narra el encuentro entre la humanidad y una civilización extraterrestre que llega a la Tierra sin explicar sus intenciones.

La Llegada (Foto: IMDb)

Lejos de centrarse únicamente en el espectáculo, la historia aborda la comunicación, el lenguaje, la percepción del tiempo y el amor mismo. Sus conceptos filosóficos, teoría antropológica y emoción humana llevó a muchos críticos a considerarla una de las obras más elegantes del género.

También merece un lugar especial Ex Machina, debut como director de Alex Garland. La película examina la relación entre inteligencia artificial y conciencia humana a través de un experimento que pronto se sale de control. Con un presupuesto relativamente modesto, esta cinta consiguió una recepción extraordinaria gracias a su guion y a la atmósfera que construye alrededor de sus personajes.

La ciencia ficción también puede alcanzar alturas poéticas y eso quedó claro con Niños del Hombre, dirigida por Alfonso Cuarón. Ambientada en un futuro cercano donde la humanidad ha perdido la capacidad de reproducirse, el cineasta mexicano nos presentó un thriller político con una reflexión profunda sobre la esperanza.

¿Cuándo se estrena Porject Hail Mary?

Cada generación encuentra nuevas maneras de interpretar la ciencia ficción. Project Hail Mary encontrará en salas de cine su camino hacia la propuesta de un nuevo confín de pensamiento. Este 13 de marzo, Ryan Gosling visitará la CDMX para promocionar su película y finalmente la veremos en salas el 19 de marzo.

