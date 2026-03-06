Ryan Gosling estará CDMX: Todo sobre la visita del actor y su nueva película ‘Project Hail Mary’

Prepárense, fanáticos de Ryan Gosling, porque su ídolo visitará tierras mexicanas. A través de sus redes sociales, Sony Pictures acaba de anunciar la vista del actor canadiense a la CDMX con el objetivo de promocionar su siguiente película. Hablamos de Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo, una aventura de ciencia ficción con críticas prometedoras.

Durante muchos años, Gosling trabajó en películas de corte alternativo como Lars y la Chica Real, Drive o Solo Dios Perdona, que si bien gozaron de atención mediática, no fueron precisamente blockbusters. El estilo de Ryan fue, por algún tiempo, participar en un tipo de cine contenido en su presupuesto pero amplio en su mensaje. Las cosas son algo diferentes ahora.

Ryan Gosling en México

Como toda estrella de cine (o distribuidora) que busca el triunfo de su película, Ryan Gosling visitará la Ciudad de México el próximo viernes 13 de marzo para promocionar Project Hail Mary entre espectadores nacionales. Además, le harán compañía los directores Phil Lord y Christopher Miller, quienes ya tienen una amplia y respetable carrera en Hollywood. Por el momento no hay novedades sobre en qué recinto harán su aparición.

Ryan Gosling en Project Hail Mary (Foto: IMDb)

Claro que esta no es la primera vez que Ryan visita la ciudad capital para acercar alguno de sus trabajos al público. En 2023 viajó hasta el centro del país en compañía de Margot Robbie por el estreno de Barbie, ese monstruo rosado y carismático que fue capaz de acumular 1.4 mil millones en taquilla a nivel global.

Cabe mencionar que los primeros comentarios de la crítica hacia Project Hail Mary son entusiastas, por lo que podríamos estar ante un nuevo gran hito de la ciencia ficción.

¿De qué trata Project Hail Mary?

Project Hail Mary adapta la novela homónima de Andy Weir, el autor que alcanzó fama mundial con The Martian. La historia tiene como protagonista a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí ni cuál es su misión.

Poco a poco, el protagonista descubre que fue enviado al espacio como parte de una misión desesperada para salvar a la humanidad. La Tierra enfrenta una amenaza cósmica capaz de alterar el equilibrio energético del Sol, lo que pondría en riesgo la supervivencia del planeta.

Conforme Ryland reconstruye su memoria, también comienza a entender el peso de la tarea que le fue asignada. En medio de un viaje solitario, la ciencia y la voluntad de seguir adelante se convierten en sus únicas herramientas para intentar evitar una catástrofe global

Ryan Gosling viene a México este 13 de marzo

Las mejores películas de Ryan Gosling

Sabemos que la carrera de Ryan Gosling se caracteriza por una mezcla muy interesante entre cine independiente y producciones de gran escala. Antes de convertirse en uno de los rostros más famosos de Hollywood, el actor construyó su reputación con papeles poco convencionales.

Uno de sus trabajos más celebrados es Half Nelson de 2006, donde interpretó a un profesor con problemas de adicción. El papel le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor Actor y lo posicionó como uno de los intérpretes más prometedores de su generación.

También brilló en títulos como Triste San Valentín de 2010, un drama sobre el deterioro de una relación amorosa; y Dos Tipos Peligrosos de 2016, donde Gosling mostró su talento para la comedia junto a Russell Crowe.

De actor de culto a estrella de blockbusters

En años recientes, la trayectoria de Gosling ha tomado una dirección distinta. Sin abandonar completamente los proyectos personales, el actor se ha inclinado cada vez más hacia producciones de gran presupuesto.

La La Land ya mostraba esa transición, pero el cambio se volvió obvio con títulos como El Hombre Gris de 2022, el thriller de espionaje producido por Netflix y dirigido por los hermanos Russo. Ese giro también se confirma con su participación en Project Hail Mary, la superproducción de ciencia ficción que busca replicar el triunfo de otras historias espaciales recientes.

Además, Gosling ya prepara su siguiente gran salto dentro del cine comercial. El actor encabezará Star Wars: Starfighter, una nueva entrega dentro del universo creado por George Lucas en el que interpretará a un nuevo personaje, audaz y temerario.

Project Hail Mary se estrena en México el 19 de marzo.