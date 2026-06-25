‘Spider-Man: Brand New Day’: Así es como Tobey Maguire y Andrew Garfield inspiraron el nuevo traje de Tom Holland

Ya falta poco para el estreno de la nueva película del Hombre Araña

Cada nueva película de Spider-Man trae cambios en el aspecto del héroe, aunque en esta ocasión la modificación responde a una razón mucho más personal para Peter Parker. El equipo creativo de Spider-Man: Brand New Day decidió convertir el vestuario en una extensión del momento que atraviesa el personaje.

En lugar de ceñirse al brillo tecnológico que observamos en varias de sus aventuras dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, la próxima entrega nos presentará una identidad mucho más cercana a los orígenes del héroe. Esta nueva realidad toma la oportunidad de rendir tributo a quienes ayudaron a construir el legado cinematográfico de Spider-Man mucho antes de esta nueva etapa.

La influencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: Brand New Day

Fue el propio Tom Holland quien reveló que la inspiración detrás del nuevo traje nació al pensar en la experiencia que vivió Peter Parker al conocer a las variantes Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aquella reunión dejó un recuerdo imborrable en el personaje y se trasladó al diseño de su nueva apariencia.

Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: Sin Camino a Casa (Foto: Sony)

“Nos preguntamos: ‘¿Y si hacemos un traje que sea un homenaje a los diseños de Tobey y Andrew, porque ahora mi Peter Parker ya conoció a esos chicos?’. Así que creamos una especie de hijo araña de los tres trajes. Todo tenía que encajar dentro del mundo de Peter Parker y regresamos a ese chico que buscaba cosas entre la basura para adaptar tecnología vieja”, explicó Holland durante un video detrás de cámaras publicado por Sony Pictures.

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Adiós a la alta tecnología

El nuevo diseño no pretende copiar los trajes anteriores, más bien fusiona rasgos representativos de cada uno hasta construir una identidad propia para esta versión del héroe. De igual manera, el vestuario refleja las limitaciones económicas que enfrenta Peter tras los acontecimientos de Spider-Man: Sin Camino a Casa, cuando perdió el acceso a la tecnología de Industrias Stark.

El director Destin Daniel Cretton, quien ya había trabajado para Marvel Studios en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, también explicó que el aspecto artesanal del traje fue una decisión completamente deliberada. “El resultado es este traje, que me parece hermoso por su sencillez. Tiene una sensación muy física. Estamos abrazando los pliegues y las arrugas. Cuando se mueve, realmente es tela y puedes ver al ser humano debajo del material”, comentó.

Esa filosofía también alcanzó el guion. Cretton señaló que cada pieza tecnológica utilizada por Peter debía sentirse como un objeto que él mismo pudiera construir, idea que acompaña el tono más urbano de la película y la distancia que ahora existe entre el protagonista y las grandes batallas intergalácticas que dieron forma a buena parte de la Saga del Infinito.

¿Tobey y Andrew volverán en el futuro al MCU?

Tobey Maguire, TomHolland y Andrew Garfield en Spider-Man: Sin Camino a Casa (Foto: Sony)

Marvel Studios y Sony Pictures no han anunciado oficialmente el regreso de Tobey Maguire ni Andrew Garfield para Spider-Man: Brand New Day ni para otra producción futura del MCU. Ambos actores siguen siendo objeto de rumores cada vez que un proyecto relacionado con el multiverso entra en desarrollo, aunque ninguna de esas versiones ha recibido confirmación por parte de los estudios.

La posibilidad nos tiene comiéndonos las uñas debido al enorme recibimiento que tuvo Spider-Man: Sin Camino a Casa, donde los tres intérpretes compartieron pantalla por primera vez. Aquella película hizo realidad uno de los acontecimientos más celebrados por los seguidores del superhéroe araña.

Aunque Maguire y Garfield no formen parte del reparto confirmado de Brand New Day, Holland sabe que aquellas versiones dejaron una enseñanza que ahora permanece hilvanada a la identidad del héroe.

Por ahora tampoco existen anuncios oficiales que vinculen a Maguire o Garfield con Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars. La aparición de personajes procedentes de distintos universos mantiene abiertas muchas posibilidades, aunque cualquier participación futura permanece en el terreno de la especulación mientras Marvel Studios no haga pública una confirmación. Crucemos los dedos.

Con información de Comicbook.

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