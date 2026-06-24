Tom Holland revela quién es su villano favorito de todas las películas de Spider-Man

Estamos muy emocionados por el estreno inminente de Spider-Man: Brand New Day, pero sobre todo porque la cercanía de la gran fecha es sinónimo de gira promocional con Tom Holland y Zendaya, quienes vuelven a cumplir su sueño de trabajar juntos. Durante un nuevo evento con fans, hoy en Berlín, las estrellas de la película hablaron sobre los villanos que han desfilado a lo largo de la filmografía arácnida y Holland incluso reveló quien es es su personaje favorito en esta categoría.

Hablar sobre los enemigos del Hombre Araña da suficiente material para un coloquio o un congreso universitario, con abundantes ponencias que aborden la historia y psique de cada figura. Nosotros los mortales podríamos tener suficiente con acalorados debates de fogata en los que discutamos a gusto sobre estos personajes que rodean a Peter Parker y que le hacen la vida difícil, o a veces imposible, a su alter ego heroico. En este tenor, Tom Holland no parece tener muchas dudas sobre su favorito.

¿Quién es el villano favorito de Tom Holland?

El canal de televisión alemán, ProSieben, le preguntó a Holland y a Zendaya por quien consideran el mejor villano de todas las películas de Spider-Man; en este sentido, la actriz fue diplomática: “Oh, eso es difícil. Creo que es muy difícil porque tuvimos la oportunidad de conocer a los antiguos villanos en nuestra propia película, lo cual fue muy genial, el poder convivir con estos actores increíbles en su regreso a estos papales”, declaró para después dirigirse a su pareja: ¿Tú lo sabes, Spider-Man?”. Holland respondió de inmediato:

Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day (Foto: IMDb)

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“Yo diría… Doc Ock. Alfred [Molina] siempre ha sido alguien a quien admiro y lo quise todavía más cuando tuve la oportunidad de trabajar con él. Nos divertimos mucho juntos”.

Alfred Molina, quien interpretó al memorable Otto Gunther Octavius, mejor conocido como Doctor Octopus, aka Doc Ock, en El Hombre Araña 2 de Sam Raimi, volvió al personaje en Spider-Man: Sin Camino a Casa. Vale la pena recordar que la nueva versión del personaje dejó un poco de lado el matiz de antagonista y enemigo para dejarle los reflectores a Willem Dafoe como el Duende Verde, que pasó a ser el verdadero malvado en aquella película de 2021.

De todas maneras Alfred aportó un aire de calidez con su propia interpretación como Otto, pues es Sin Camino a Casa finalmente deja de lado aquella necesidad de control que caracterizó a la variante de 2004. Los fans incluso tuvieron la oportunidad de disfrutar un reencuentro con el Hombre Araña de Tobey Maguire.

¿Quién será el villano de Spider-Man: Brand New Day?

A decir verdad, esa es la pregunta del millón que tiene a los fans comiéndose las uñas. En realidad todavía no se ha revelado el nombre del nuevo antagonista que le hará frente a Peter Parker en Brand New Day. El propio Tom Holland habló recientemente del tema con el medio Culture Crave: “El villano que tenemos en esta nueva película, que aún se mantiene en secreto, es diferente a todo lo que hemos visto en una película de este tipo antes”. Y no dijo más.

Foto: Reddit

De lo que sí hay confirmación es sobre las apariciones Jon Bernthal como Frank Castle o el Castigador, Michael Mando como Mac Gargan o Escorpión, y La Mano, la famosa secta mística de asesinos expertos en artes marciales y magia negra. El buen Peter tendrá algunas batallas muy duras.

En Tomatazos nos aventuramos a hablar sobre el personaje de Sadie Sink como la posible nueva villana de Brand New Day, o hasta esa conversión extraña que parece atentar contra la sanidad del propio Peter Parker, quien sufrirá de algunos trastornos corporales relacionados con su organismo arácnido… ¿veremos al mismísimo Man-Spider en pantalla grande?

La cuenta regresiva hace Brand New Day ya casi se termina, rompiendo por fin con esa espera de casi 5 años por una nueva aventura del Hombre Araña en cine. El verano Marvel se volverá a vestir de rojo y azul cuando la entrega llegue a salas el 31 de julio.

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