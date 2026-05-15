Jon Bernthal adelanta cómo ‘The Punisher: La Última Muerte’ cambia el futuro de Frank Castle

Frank Castle vuelve a moverse dentro del MCU con ‘The Punisher: La Última Muerte’, un especial de Marvel Television que no solo marca el regreso de Jon Bernthal al papel, sino que también reacomoda la brújula moral del personaje antes de su próxima aparición en ‘Spider-Man: Brand New Day’. Lejos de presentar a Punisher como un vigilante idéntico al de sus primeras apariciones, el nuevo proyecto lo coloca frente a una pregunta incómoda: qué queda de su guerra cuando la venganza ya no alcanza para darle sentido.

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¿Qué cambia para Frank Castle después de ‘The Punisher: One Last Kill’?

En ‘The Punisher: One Last Kill’, Frank Castle aparece hundido en una etapa de profundo desgaste emocional. La muerte de su familia continúa marcando cada una de sus decisiones, aunque el especial introduce un cambio importante en su recorrido: frente a Ma Gnucci, su prioridad ya no es solo consumar una venganza, sino salvar a una niña que queda en medio del conflicto. Para Jon Bernthal, ese momento abre una nueva forma de entender el propósito del personaje.

Jon Bernthal en ‘Daredevil: Born Again’ (imagen: Disney+)

El actor explicó a ScreenRant que esa experiencia permite que Castle lleve a la tumba de su hija un objeto con un significado distinto al habitual. Ya no se trata de un recuerdo tomado de alguien a quien castigó o asesinó, sino de un símbolo asociado con la esperanza, la vida, la gratitud y el amor que la niña representa para él.

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Ese detalle resume el giro central del especial. Frank no deja atrás su lado violento ni se transforma en un héroe tradicional, pero empieza a separarse de una dinámica donde la memoria de su familia solo podía ser alimentada con muerte. A partir de ahí surge otra posibilidad para el personaje: honrarlos evitando que otras familias terminen destruidas como la suya.

Bernthal ve a Punisher en una nueva etapa, pero no en paz

El propio Jon Bernthal fue cuidadoso al hablar de esta evolución. No plantea que Frank Castle vaya a encontrar calma, amor o una vida menos atormentada. Al contrario, insiste en que ese tipo de bienestar no parece pertenecerle al personaje. “Y tal vez ayudando a otras familias a permanecer unidas, luchando por la justicia, manteniendo a la gente a salvo, tal vez pueda honrar a su familia de esa manera”, dijo el actor. “Y creo que ese es un paso muy importante para él.”

La transformación, entonces, no borra al Punisher brutal y psicológicamente fracturado que Bernthal ha construido desde ‘Daredevil’. Más bien le da un nuevo eje. Frank sigue yendo contra criminales, pero su guerra ya no depende solamente del impulso de castigar a quienes destruyeron su vida. Hay una intención más amplia, aunque igual de peligrosa: impedir que otras personas atraviesen el mismo vacío.

Bernthal también dejó claro que Frank no se moverá hacia una zona cómoda. “No creo que Frank vaya a estar nunca en un lugar de amor, luz, comodidad o tranquilidad. No creo que sea algo en lo que haya estado nunca, ni que esté buscando, pero sí creo que encontrará diferentes maneras de honrarlos.”

El camino hacia ‘Spider-Man: Brand New Day’

Ese ajuste en la misión de Frank Castle llega justo antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’, película en la que Jon Bernthal volverá como Punisher junto a Tom Holland. Marvel ya había presentado ‘The Punisher: One Last Kill’ como una pieza importante para entender el estado del personaje antes de su salto al cine, y las nuevas declaraciones del actor parecen reforzar esa lectura.

Jon Bernthal en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony)

“Después de este especial, creo que verán una versión de él persiguiendo a los malos, persiguiendo a las personas que causan daño y caos a las buenas personas,” adelantó Bernthal. “Creo que va a poder empezar a personalizar eso. Y con Frank, cuando personaliza algo, es algo con lo que lidiar.”

Por ahora, varios detalles sobre su papel en ‘Spider-Man: Brand New Day’ siguen siendo secretos. Han circulado rumores sobre el Department of Damage Control y sobre una posible conexión con el personaje interpretado por Sadie Sink, pero Marvel no ha dado información oficial sobre ese punto.

Lo que sí queda claro es que ‘The Punisher: One Last Kill’ funciona como una transición: Frank Castle no sale purificado, ni redimido en el sentido tradicional, pero sí con una misión menos encerrada en su propia pérdida. Para alguien como Punisher, ese pequeño cambio puede ser enorme.

Con información de Comic Book Movie.

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