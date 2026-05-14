Guionista de ‘Mortal Kombat II’ revela por qué se peleó con el director de ‘Moon Knight’ y abandonó el show de Marvel

El guionista Jeremy Slater, que recientemente estrenó en cines ‘Mortal Kombat II’, trabajó con Marvel en ‘Moon Knight’, donde aparece acreditado como creador y escritor, pero el propio Slater dice que su salida de la serie de Disney+ estuvo marcada por diferencias creativas con uno de los directores del proyecto. Sus comentarios llegan en un momento en el que el futuro del personaje interpretado por Oscar Isaac sigue sin una segunda temporada confirmada oficialmente.

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¿Por qué Jeremy Slater dejó ‘Moon Knight’?

En una entrevista reciente, Jeremy Slater habló sobre su experiencia en ‘Moon Knight’, serie de Marvel Television estrenada en Disney+ en 2022. El guionista fue acreditado como creador del programa, escribió el piloto y también participó en el guion del episodio final junto con Peter Cameron, Sabir Pirzada y Danielle Iman.

‘Moon Knight’ (imagen: Marvel Studios)

Sin embargo, Slater aseguró que su salida ocurrió por un choque de visiones con un director de la serie. La entrevista no identifica oficialmente a esa persona, aunque probablemente se refería a Mohamed Diab, quien dirigió el piloto. Slater no dio el nombre, por lo que cualquier asociación directa debe manejarse como una posibilidad, no como una confirmación del guionista.

“Estaba muy, muy orgulloso del trabajo que hicimos. El resultado final fue que dejé el proyecto por desacuerdos creativos con el director. Simplemente teníamos visiones muy diferentes sobre de qué debía tratar la serie. Al final, él ganó esa batalla creativa, así que me marché. Entonces él trajo a su propio equipo de guionistas para crear una serie que fuera su visión y la historia que quería contar.”

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“Ciertamente no fue una experiencia tradicional de showrunner donde el guionista es el jefe. Esa no fue ni remotamente mi experiencia en ese momento, pero no puedo decir cómo es el proceso ahora. Conozco a muchos guionistas que han pasado por el proceso de desarrollo en Marvel y lo han pasado muy bien. Es solo que la combinación de guionista y director siempre es muy, muy complicada.”

El guionista dice que la serie final no siguió su visión principal

La declaración de Slater no acusa a Marvel de haberle arrebatado el proyecto, pero sí deja claro que su experiencia no fue la de un showrunner tradicional. Según explicó, el director “ganó” esa batalla creativa y después llevó a su propio equipo de escritores para construir la serie de acuerdo con la historia que quería contar.

Ese punto cambia la lectura sobre su papel en ‘Moon Knight’. Aunque aparece como creador y parte central del equipo de guion, Slater sugiere que el resultado final respondió más a otra visión creativa que a la suya. También matizó su comentario al señalar que no puede hablar del proceso actual de Marvel y que conoce escritores que han tenido buenas experiencias dentro del estudio.

El tema resurge ahora porque Slater está ligado a ‘Mortal Kombat II’, película que lo mantiene dentro del terreno de las grandes franquicias. A diferencia de lo ocurrido con ‘Moon Knight’, el guionista ha descrito esa secuela como una experiencia más estable, en la que pudo participar desde el primer borrador hasta el corte final.

‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

¿Habrá temporada 2 de ‘Moon Knight’?

Por ahora, Marvel no ha anunciado oficialmente una segunda temporada de ‘Moon Knight’. El personaje de Oscar Isaac tampoco ha regresado en live-action desde la miniserie, aunque el actor ha hablado en otras ocasiones sobre posibles conversaciones con el estudio.

The Playlist también menciona que Isaac ha comentado la posibilidad de un proyecto relacionado con ‘Midnight Sons’ y que ha apoyado la idea de ver a Ryan Gosling como Ghost Rider. Pero, hasta ahora, esos comentarios no equivalen a una confirmación de Marvel.

El artículo añade otro dato sobre el interés de Slater en volver al universo Marvel desde otro ángulo. El año pasado, el guionista habló de su deseo de explorar a los mutantes con un proyecto de ‘Excalibur’, equipo británico relacionado con Captain Britain. Con la llamada “Mutant Saga” en el horizonte, The Playlist considera que podría ser una vía para traerlo de regreso al MCU, aunque por ahora eso permanece en el terreno de la especulación.

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