‘Mortal Kombat II’: Guionista revela que ya tiene planes para cuatro secuelas

‘Mortal Kombat II’ apenas llegó a los cines, pero su equipo creativo ya mira mucho más allá de esta segunda entrega. La secuela dirigida por Simon McQuoid amplió el universo presentado en la película de 2021 con más personajes clásicos, mayor escala y una relación más directa con el canon de los videojuegos. Ahora, el guionista Jeremy Slater dejó claro que todavía hay mucho material por explorar si Warner Bros. decide continuar con la franquicia en la pantalla grande.

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¿Qué personajes podrían llegar después de ‘Mortal Kombat II’?

En entrevista con Variety, Jeremy Slater habló sobre el futuro posible de la saga y reveló que tiene en mente a varios personajes que todavía no han aparecido en live-action. El guionista no dio nombres concretos, pero sí explicó que algunos ya están pensados para una siguiente etapa, mientras otros podrían reservarse para películas posteriores.

Karl Urban como Johnny Cage, Hiroyuki Sanada como Scorpion, y Josh Lawson como Kano en ‘Mortal Kombat 2’ (Imagen: Warner Bros. Pictures)

“Tengo docenas de personajes que quiero llevar a la pantalla grande. Algunos están en la lista de próximos lanzamientos, y otros los estoy reservando para una hipotética cuarta, quinta o sexta entrega. Si todo sale bien, incluiremos tantos clásicos como sea posible, pero siempre con cuidado de no saturar al público.”

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La declaración apunta a una estrategia más amplia que una simple tercera parte. ‘Mortal Kombat’ tiene décadas de personajes, reinos, facciones y conflictos acumulados en los videojuegos, por lo que una expansión cinematográfica podría avanzar durante varias entregas sin agotar de inmediato su material. El reto, como reconoce Slater, está en no saturar al público con demasiadas incorporaciones al mismo tiempo.

La secuela abrió más espacio para el canon del videojuego

La película de 2021 presentó una primera aproximación al universo de ‘Mortal Kombat’, pero también recibió críticas de los fans por sentirse limitada frente al material original. En entregas recientes, el productor Todd Garner admitió que el equipo escuchó esos reclamos y que la secuela buscó corregir algunos puntos que no convencieron al público.

‘Mortal Kombat II’ sigue esa ruta al incorporar personajes más esperados por los seguidores de la saga. Entre ellos están Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, además de figuras como Baraka, Noob Saibot y Shao Kahn. La intención parece clara: acercar la franquicia cinematográfica al tipo de espectáculo que los fans asocian con los videojuegos.

Ese crecimiento también implica tomar decisiones con cuidado. La saga tiene suficientes combatientes para llenar varias películas, pero no todos pueden entrar al mismo tiempo sin afectar la historia. Por eso, Slater insiste en que el equipo debe equilibrar el deseo de incluir favoritos del público con las necesidades narrativas de cada entrega.

Los fans también influirán en el futuro de la franquicia

El guionista aseguró que ya sabe qué nuevos personajes quiere introducir, aunque todavía considera demasiado pronto revelar sus nombres. También dijo que el equipo está atento a lo que pide la comunidad de fans, una postura que coincide con lo que Garner ya había comentado sobre aprender de las críticas a la primera película.

Karl Urban y Jessica McNamee en ‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

“Sé exactamente qué nuevos personajes vamos a incorporar, pero es demasiado pronto para decírselo. También estamos muy atentos a los fans. Todd Garner ha mantenido una excelente relación con los seguidores de Mortal Kombat y un diálogo abierto sobre ‘¿A quién les gustaría ver en acción real?’. Tomamos en cuenta sus comentarios, pero también debemos equilibrarlos con las necesidades de la historia, con la dirección que queremos darle y con lo que estamos construyendo.”

Por ahora, esos planes dependen del rendimiento comercial de ‘Mortal Kombat II’ y de una posible aprobación de Warner Bros. para continuar la saga. La intención creativa, sin embargo, ya está sobre la mesa: si la franquicia sigue adelante, Slater quiere llevar al cine a tantos personajes clásicos como sea posible, pero sin perder de vista que cada nueva aparición debe servir a la historia.

Con información de Cinemablend.

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