Productor de ‘Mortal Kombat II’ dice que se ‘parte de risa’ con las reseñas negativas

A pocas horas del estreno mundial de ‘Mortal Kombat II‘, la secuela ya se ha convertido en una de las adaptaciones de videojuegos mejor valoradas por la crítica, con un 75% de aprobación en Tomatazos. Sin embargo, no todas las reseñas han sido positivas. Y lejos de molestarse, el productor Todd Garner ha salido al paso en redes sociales con una reacción inesperada: asegura que las críticas negativas le dan risa y las califica de “desconcertantes”.

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¿Qué dijo exactamente el productor Todd Garner sobre las reseñas negativas?

En una serie de publicaciones en X (antes Twitter), Garner se mostró crítico con aquellos reseñistas que, a su juicio, desconocen el universo de ‘Mortal Kombat‘. “Algunas de estas reseñas me parten de risa. Está claro que nunca han jugado al juego y no tienen ni idea de lo que quieren los fans ni de NINGUNA de las reglas/canon de Mortal Kombat,” escribió el productor.

Karl Urban como Johnny Cage, Hiroyuki Sanada como Scorpion, y Josh Lawson como Kano en ‘Mortal Kombat 2’ (Imagen: Warner Bros. Pictures)

Como ejemplo, mencionó el caso de un crítico que se quejó de que un personaje “¡Tenía un ojo láser!”. Ante eso, Garner se preguntó: “¿Por qué demonios seguimos permitiendo que gente que no siente ningún aprecio por el género reseñe estas películas? ¡Es desconcertante!”

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Lejos de reprimir su molestia, el productor aseguró que la reacción general ante los malos comentarios es de auténtica diversión. En respuesta a un fan, simplemente escribió: “Realmente me estoy riendo.”

La defensa de los fans y el éxito de la película

Garner dejó claro que su prioridad no es complacer a la crítica especializada, sino a los seguidores de la franquicia. Cuando un usuario de X le argumentó que el éxito de ‘Michael‘ demuestra que las reacciones de los críticos ya no importan tanto como la respuesta del público, Garner replicó: “Absolutamente. La gamificación de las críticas de películas se ha vuelto absurda.” Y ante otro seguidor, sentenció sin ambages: “Lo hice para los fans!!!!!!”

El productor también restó importancia a cualquier controversia. Su actitud refleja la confianza en el producto final, que ya ha cosechado una de las mejores puntuaciones para una película basada en un videojuego y que llega a los cines con un reparto que incluye desde los regresos de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan y Jessica McNamee hasta las incorporaciones de Karl Urban como Johnny Cage, Adeline Rudolph como Kitana y Martyn Ford como el Emperador Shao Kahn.

El contexto de la secuela y su recepción mixta

A pesar del malestar de Garner con ciertas reseñas, ‘Mortal Kombat II‘ parte con ventaja sobre su predecesora. La primera entrega de 2021 alcanzó un 74% en Tomatazos, mientras que la secuela ya supera ese registro con un 75%. No obstante, el productor considera que algunos críticos no están capacitados para juzgar una película que honra fielmente el material original.

Adeline Rudolph en ‘Mortal Kombat 2’ (imagen: EW)

Con su mensaje, Garner ha defendido la película y ha revivido una discursión frecuente en la industria: ¿deben los críticos conocer a fondo el universo de una franquicia antes de evaluar su adaptación cinematográfica? Por ahora, el productor prefiere reírse del asunto. “realmente me estoy riendo”, repitió. Y mientras los fans acuden a las salas, ‘Mortal Kombat II‘ se prepara para un exitoso primer fin de semana en cartelera.

Con información de Coming Soon.

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