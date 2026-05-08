Productor de ‘Mortal Kombat II’ dice que se ‘parte de risa’ con las reseñas negativas

A pocas horas del estreno mundial de ‘Mortal Kombat II‘, la secuela ya se ha convertido en una de las adaptaciones de videojuegos mejor valoradas por la crítica, con un 75% de aprobación en Tomatazos. Sin embargo, no todas las reseñas han sido positivas. Y lejos de molestarse, el productor Todd Garner ha salido al paso en redes sociales con una reacción inesperada: asegura que las críticas negativas le dan risa y las califica de “desconcertantes”.
También te puede interesar: ‘Resident Evil’: Estos son los easter eggs del nuevo tráiler y datos confirmados por el director Zach Cregger
¿Qué dijo exactamente el productor Todd Garner sobre las reseñas negativas?
En una serie de publicaciones en X (antes Twitter), Garner se mostró crítico con aquellos reseñistas que, a su juicio, desconocen el universo de ‘Mortal Kombat‘. “Algunas de estas reseñas me parten de risa. Está claro que nunca han jugado al juego y no tienen ni idea de lo que quieren los fans ni de NINGUNA de las reglas/canon de Mortal Kombat,” escribió el productor.
Como ejemplo, mencionó el caso de un crítico que se quejó de que un personaje “¡Tenía un ojo láser!”. Ante eso, Garner se preguntó: “¿Por qué demonios seguimos permitiendo que gente que no siente ningún aprecio por el género reseñe estas películas? ¡Es desconcertante!”
También lee: Creador de ‘Mortal Kombat’ sueña con un crossover oficial con ‘Street Fighter’ y habla de la rivalidad entre franquicias
Lejos de reprimir su molestia, el productor aseguró que la reacción general ante los malos comentarios es de auténtica diversión. En respuesta a un fan, simplemente escribió: “Realmente me estoy riendo.”
La defensa de los fans y el éxito de la película
Garner dejó claro que su prioridad no es complacer a la crítica especializada, sino a los seguidores de la franquicia. Cuando un usuario de X le argumentó que el éxito de ‘Michael‘ demuestra que las reacciones de los críticos ya no importan tanto como la respuesta del público, Garner replicó: “Absolutamente. La gamificación de las críticas de películas se ha vuelto absurda.” Y ante otro seguidor, sentenció sin ambages: “Lo hice para los fans!!!!!!”
El productor también restó importancia a cualquier controversia. Su actitud refleja la confianza en el producto final, que ya ha cosechado una de las mejores puntuaciones para una película basada en un videojuego y que llega a los cines con un reparto que incluye desde los regresos de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan y Jessica McNamee hasta las incorporaciones de Karl Urban como Johnny Cage, Adeline Rudolph como Kitana y Martyn Ford como el Emperador Shao Kahn.
El contexto de la secuela y su recepción mixta
A pesar del malestar de Garner con ciertas reseñas, ‘Mortal Kombat II‘ parte con ventaja sobre su predecesora. La primera entrega de 2021 alcanzó un 74% en Tomatazos, mientras que la secuela ya supera ese registro con un 75%. No obstante, el productor considera que algunos críticos no están capacitados para juzgar una película que honra fielmente el material original.
Con su mensaje, Garner ha defendido la película y ha revivido una discursión frecuente en la industria: ¿deben los críticos conocer a fondo el universo de una franquicia antes de evaluar su adaptación cinematográfica? Por ahora, el productor prefiere reírse del asunto. “realmente me estoy riendo”, repitió. Y mientras los fans acuden a las salas, ‘Mortal Kombat II‘ se prepara para un exitoso primer fin de semana en cartelera.
Con información de Coming Soon.
No te vayas sin leer: Productor de ‘Mortal Kombat II’ admite que escucharon las críticas de los fans para mejorar la secuela