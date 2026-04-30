‘Resident Evil’: Estos son los easter eggs del nuevo tráiler y datos confirmados por el director Zach Cregger

Si eres de los que ya se platinó todo el Resident Evil: Réquiem, entonces esto te interesa. A través de redes sociales se acaba de liberar el primer tráiler de Resident Evil, la película a cargo de Zach Cregger que promete ser una pieza complementaria del canon de videojuegos, en lugar de una recreación directa […]

Si eres de los que ya se platinó todo el Resident Evil: Réquiem, entonces esto te interesa. A través de redes sociales se acaba de liberar el primer tráiler de Resident Evil, la película a cargo de Zach Cregger que promete ser una pieza complementaria del canon de videojuegos, en lugar de una recreación directa de algún título famoso de Capcom.

En paralelo al lanzamiento del nuevo avance, IGN compartió una entrevista exclusiva con Cregger, quien se encarga de desmenuzar detalles, revelar easter eggs y otras delicias sobre su película.

Easter eggs y revelaciones sobre el nuevo tráiler de Resident Evil de Zach Cregger

Para empezar suave, Cregger confirmó que la película toma lugar durante los eventos de Resident Evil 2, sin embargo, ni Leon Kennedy ni Claire Redfield son los protagonistas. El actor principal es Austin Abrams (Euphoria, La Noche de la Desaparición), a quien vemos correr por su vida primero en una casa abandonada, luego entre el despoblado verde y más tarde en las mismísimas calles de Raccoon City.

El personaje de Austin es en realidad un desgraciado mensajero que queda atorado en los alrededores de Raccoon City justo cuando se desata la infección zombie. Lo interesante es imaginar que mientras este personaje corre de un lado a otro en un extremo de la ciudad, en el otro podríamos tener a los protagonistas de RE2 haciendo lo mismo pero en la estación de policía.

Austin Abrams como el protagonista de Resident Evil de Zach Cregger (Foto: Constantin Films)

Cregger también confirmó que la película toma recursos y mecánicas de los videojuegos. Por ejemplo, la hierba para mantener la salud y la progresión de armas. En el tráiler, el personaje de Austin inicia con una pistola simple, pero con el desarrollo de la historia mejorará su equipo gracias a piezas como una escopeta o un subfusil MP5

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Otro detalle importante es la incorporación de la tercera persona tratada en los juegos. De acuerdo con Cregger, la cámara se coloca justo por detrás del personaje de Austin para devolvernos ese punto de vista único que acompañó a la mayoría de los títulos de Capcom. El director también mencionó que en ciertas partes veremos las cosas desde primera persona, más popular en experiencias como Resident Evil 7, Resident Evil 8 o Réquiem.

El nuevo protagonista es una persona normal

Aunque todavía no se conoce el nombre del personaje interpretado por Austin Abrams, Cregger confirmó que se trata de un tipo absolutamente común, sin ningún tipo de preparación para lo que se avecina:

“Quería hacer una película de Resident Evil en la que no fueras un tipo duro con entrenamiento militar. Aquí manejas a tu gamer promedio, como yo. Si a mí me arrojaran a algún Resident Evil estaría aterrorizado y fallando el 90% de los disparos. Tendría que aprender sobre las armas mientras avanzo. Creo que es divertido manejar a alguien que no tiene experiencia de combate alguna, caminando a través del infierno con una ametralladora. “

Resident Evil de Zach Cregger

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Las estrellas de la nueva película de Resident Evil

Además de Abrams, en el reparto encontraremos a Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry y Johnno Wilson. Aunque estos actores no se miran a simple vista en el nuevo tráiler, sus apariciones está confirmadas.

El avance también incluye numerosos vistazos a los zombies e incluso algunos adefesios que perseguirán al protagonista hasta el fin del mundo. También vemos cuerpos caer de los tejados de Raccoon City y explotar en el suelo mientras el despavorido personaje de Austin corre hacia algún lugar de la ciudad. ¿Zach Cregger se atreverá a incluir cameos de los personajes canónicos? Eso está por descubrirse.

Resident Evil es producida por Constantine Film y Columbia. Se estrenará en salas de cine el próximo 18 de septiembre, poco antes de la temporada de Halloween para ser el centro de atención en cuanto a disfraces.