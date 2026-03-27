Antony Starr dice que no le interesa interpretar a Albert Wesker en ‘Resident Evil’: ‘Ni siquiera se quién es y ya tengo 50 años’

El actor Antony Starr acaba de poner freno a uno de los fancasts más solicitados por los seguidores de Resident Evil. En entrevista con Comicbook, el actor neozelandés reaccionó con algo de distancia a la idea de dar vida a Albert Wesker y admitió que no se reconoce el papel. Ahora mismo hay una nueva película en desarrollo sobre la franquicia de videojuegos, de ahí nace la insistencia del fandom.

Antony está a punto de despedirse de The Boys, serie que lo convirtió en estrella de la televisión gracias a su versión de Homelander, un personaje lleno de crueldad que hizo que muchos lo imaginaran dentro del universo de Umbrella. Fácilmente lo podemos imaginar con el traje impecable de Wesker, su frialdad y su amenaza. Pero el propio Starr parece ver la comparación con bastante menos romanticismo.

¿Qué tiene Albert Wesker para provocar tanto fancast?

Albert Wesker tiene un lugar privilegiado en el panteón de villanos del videojuego. En el Resident Evil original apareció como líder de la fuerza policial S.T.A.R.S., unidad de rescate de Raccoon City. El plotwist vino después, cuando se reveló que trabajaba para Umbrella y que había traicionado a todo su equipo.

Albert Wesker en Resident Evil 4 Remake

Con el paso de los juegos, Wesker dejó de ser un traidor y se convirtió en una figura de repleta de ambición. Su inteligencia y su gusto por el control lo tornaron uno de los antagonistas más queridos de la franquicia. En pantalla apareció en escenas filmadas del primer juego y en la saga protagonizada por Milla Jovovich; también lo vimos en Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City e incluso tuvo un papel central en la cancelada serie de Netflix hace unos años. Quizá es el personaje de los juegos que más oportunidades ha tenido en cine y TV.

Entérate: ‘The Boys 5’ confirma que los personajes de ‘Gen V’ serán clave para derrotar a Homelander

Antony Starr no cree ser una buena opción para Wesker

La idea de ver a Starr con lentes oscuros y como todo un depredador corporativo lleva circulando meses gracias a memes y edits de TikTok. Pero el actor respondió de una forma mucho menos entusiasta de lo que ciertos seguidores habrían querido. Starr admitió que en realidad no sabe quién es Wesker, y que la gente insiste con el tema porque él tenía el pelo rubio, del cual ya se deshizo porque su trabajo en The Boys terminó:

“No sé ni qué es eso, amigo… La gente sigue sacando el tema y creo que lo único que tengo en común es el cabello rubio, que ya me quité… Creo que probablemente necesitarán a alguien más joven… Tengo 50 años.”

Starr entiende muy bien el tipo de presencia que proyecta en pantalla, pero no parece dispuesto a abrazar cada sugerencia surgida del entusiasmo digital. Jensen Ackles, quien se encontraba junto Antony en el momento de la entrevista, no pudo estar más desacuerdo con la opinión de su colega en The Boys:

“Es perfecto. Sería genial y yo lo vería.”

Sobre la temporada 5 de The Boys y la nueva película de Resident Evil

Antony Starr en The Boys 5

El cierre de The Boys está ya a la vuelta de la esquina. Prime Video confirmó que la quinta temporada será la última, arrancará el 8 de abril con dos episodios y luego seguirá con estrenos semanales hasta su final. Pronto volveremos al mundo sometido por Homelander, con Hughie, Mother´s Milk y Frenchie presos, Annie intentando organizar resistencia y Butcher dispuesto a mover piezas aún más extremas.

Este adiós inevitable convierte a Starr en uno de los intérpretes que pronto quedarán libres para nuevos proyectos, razón por la cual su nombre empezó a rondar con tanta fuerza en otras franquicias. Pero Resident Evil, al menos de momento, sigue siendo una caja cerrada para él.

La nueva película de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, aún no ha confirmado si Wesker formará parte de la historia. Lo que sí sabemos es que llegará a salas de cine el 18 de septiembre, y que el proyecto todavía está envuelto en un silencio que ha alimentado especulaciones de toda clase.

No te pierdas: ‘The Boys’: Eric Kripke promete que el final de la serie tendrá muertes importantes al estilo ‘Game of Thrones’